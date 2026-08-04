البرلمان الأردني يقر مشروع قانون الملكية العقارية بعد جدل واسع

- أقر مجلس النواب الأردني مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، متضمناً تعديلات على الاستملاك والتعويضات وإزالة الشيوع والتأجير التمويلي، مع رفض إعادة التصويت على إدراج "سكة الحديد" ضمن تعريف الطريق. - وافق المجلس على رفع الحد الأعلى للتعويض الإداري إلى 20% وتسهيل إجراءات إزالة الشيوع، مع الحفاظ على الضمانات القانونية، بهدف تعزيز العدالة في تقدير التعويضات. - شهد المشروع تبايناً بين الحكومة والنواب حول كفاءة الإجراءات العقارية وحقوق الملكية، مع انتقادات لتناقضات قانونية ودعوات لضمانات دستورية أكبر.

أقر مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، بعد أربع جلسات تشريعية شهدت نقاشات موسعة ومحتدمة، وتعديلات نيابية طاولت مواد تتعلق بالاستملاك والتعويضات وإزالة الشيوع والتأجير التمويلي وتعريف الطريق، قبل إحالته إلى مجلس الأعيان لاستكمال مراحله الدستورية. كما رفض المجلس مقترحاً نيابياً بإعادة التصويت على المادة (2) من مشروع القانون، والمتعلقة بإدراج "سكة الحديد" ضمن تعريف الطريق.

وكانت كتلة الأمة النيابية (جبهة العمل الإسلامي سابقاً)، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس، قد تقدمت بمذكرة إلى رئاسة المجلس طالبت فيها بإعادة التصويت على المادة (2)، معتبرة أن إدراج "سكة الحديد" ضمن مفهوم الطريق يستوجب إعادة النظر، لما قد يترتب عليه من آثار قانونية ومالية تمس حقوق المواطنين. ومشروع القانون من أبرز التشريعات الاقتصادية على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، إذ يهدف بحسب الحكومة، إلى تحديث منظومة الملكية العقارية من خلال تطوير إجراءات التسجيل والإفراز وإزالة الشيوع والاستملاك والتصرف بالعقارات، إلى جانب توسيع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها دائرة الأراضي والمساحة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتحسين البيئة الاستثمارية.

وأقر المجلس رفع الحد الأعلى للتعويض الإداري الذي يجوز للجهة المستملكة الاتفاق عليه مع مالك العقار من 10% إلى 20%، في ظل مطالبات نيابية بأن تستند قيمة التعويض إلى السعر السوقي الحقيقي للعقار، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق المالكين عند الاستملاك. كما اعتمد المجلس تعريف "الطريق" وفق الصيغة التي أقرتها اللجنة القانونية، ليشمل الشوارع والممرات والجسور والأدراج والسكك الحديدية، إضافة إلى حرم الطريق وملحقاته، رغم اعتراض عدد من النواب الذين رأوا أن استملاك الأراضي اللازمة لمشروعات السكك الحديدية يختلف في آثاره القانونية والمالية عن استملاك الأراضي المخصصة للطرق العامة.

وفي ملف إزالة الشيوع، وافق المجلس على تسهيل الإجراءات من خلال استبدال شرط إجماع الشركاء في بعض حالات القسمة بموافقة مالكي ثلاثة أرباع 75% العقار، مع الإبقاء على الضمانات القانونية التي تكفل حماية حقوق بقية الشركاء.

وأكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن التعديلات تستهدف تعزيز العدالة في تقدير التعويضات عن الاستملاك، عبر اعتماد معايير أكثر دقة لتقدير قيمة العقارات، بما يضمن حصول المواطنين على التعويض العادل. وأضاف أن المحاكم تعتمد حالياً، استناداً إلى اجتهادات مستقرة لمحكمة التمييز، وآخرها قرار صادر عن هيئتها العامة، السعر الإداري معياراً لتقدير التعويض عن العقارات المستملكة، مشيراً إلى أن التعديل لا يستحدث حكماً جديداً، وإنما ينسجم مع الواقع القضائي القائم.

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وشهد مشروع القانون تبايناً حاداً في المواقف بين الحكومة وعدد من النواب؛ إذ أكدت الحكومة أن التعديلات تعزز كفاءة الإجراءات العقارية وتحسن البيئة الاستثمارية، فيما طالب نواب بضمانات أكبر لحماية الملكية الخاصة وصون حق التقاضي، معتبرين أن بعض مواد المشروع تمس أحكاماً دستورية وحقوق المواطنين، وتمنح الحكومة صلاحيات واسعة على حساب حماية الملكية الخاصة. كما دعا معارضو المشروع إلى توفير ضمانات دستورية وقانونية أكبر لحماية حقوق المالكين وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة والحقوق الفردية.

وانتقد النائب معتز أبو رمان، عن حزب العمل، مشروع القانون، معتبراً أنه يتضمن "تناقضات قانونية وتجاوزات دستورية"، إلى جانب ما وصفه بالانتقاص من اختصاص السلطة القضائية والتوسع في السلطة التقديرية للحكومة. وقال إن المشروع "أرهق" مجلس النواب بما اشتمل عليه من إشكاليات قانونية وتمييز بين المراكز القانونية.

من جهته، أعلن النائب الدكتور وليد المصري، من حزب عزم، أنه يدرس بجدية تقديم استقالته من مجلس النواب على خلفية مشروع القانون، معرباً عن استيائه من الجدل الذي أثاره في الشارع. وأوضح أنه سبق أن وافق على المشروع، إلا أن ردات الفعل اللاحقة دفعته إلى إعادة تقييم موقفه. كما احتج النائب آية الله فريحات على آلية إدارة الجلسة التشريعية، مؤكداً أن حق النائب في الحديث تحت القبة "حق دستوري" لا تجوز مصادرته، وأن مشروع القانون يمس أحد أهم الحقوق الدستورية، وهو حق الملكية، وأن مناقشته تستوجب إتاحة المجال الكامل للنواب للتعبير عن آرائهم ومواقفهم.