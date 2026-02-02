البرتغال تخصّص 2.5 مليار يورو لإعادة إعمار ما دمّرته العاصفة كريتسين

- خصصت البرتغال 2.5 مليار يورو لإعادة إعمار ما دمرته العاصفة كريستين، التي أودت بحياة خمسة أشخاص وتسببت بفيضانات وأضرار واسعة النطاق، مع تمديد حالة الكارثة حتى فبراير. - حذرت السلطات من مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية، مع توقع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية تصل سرعتها إلى 150 كلم/ساعة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 167 ألف مستهلك. - دعت الحكومة السكان لاتخاذ احتياطات السلامة، حيث تسببت العاصفة في سقوط أشجار وبنى تحتية، مع تسجيل نحو ثلاثة آلاف حادث.

أعلنت البرتغال تخصيص 2.5 مليار يورو لإعادة إعمار ما دمّرته العاصفة كريستين التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي، وأوقعت خمسة قتلى. ومدّد رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو، أمس الأحد، حال الكارثة في المناطق الأكثر تضرراً، حتى الثامن من فبراير/شباط، مع توقع هطول أمطار جديدة. هذا الإجراء الذي فُرض منذ الخميس، يمنح السلطات صلاحية تنفيذ تدابير سلامة وتنسيق تدخلات طارئة.

وقال مونتينيغرو في مؤتمر صحافي، عقب اجتماع طارئ للحكومة: "ستواجه بعض المناطق أوضاعاً أكثر خطورة قد تستدعي الإخلاء". ووضعت وكالة الأرصاد الجوية البرّ الرئيسي للبرتغال في حالة إنذار من تساقطات غزيرة مصحوبة برياح قوية تصل سرعتها إلى مائة كلم في الساعة، وذلك حتى الاثنين. وحذّر قائد جهاز الحماية المدنية ماريو سيلفستري من أن الأضرار قد تكون كبيرة جداً، بحسب التوقعات الجوية الحالية، وقال "لم يعد بإمكان التربة احتجاز المياه".

وأرسل الجهاز رسائل إلى الهواتف المحمولة للسكان في جزء كبير من البلاد للتحذير من مخاطر الفيضانات. وضربت العاصفة كريستين بقوة إعصار وسط البرتغال وشماله ليل الثلاثاء، متسببة بفيضانات وأضرار في المباني وعطّلت حركة السفر. وكان حوالي 167 ألف مستهلك بلا كهرباء الأحد، مقابل أكثر من مليون بعيد هبوب العاصفة. ومع ارتفاع منسوب الأنهار وتشبّع التربة بالمياه، حذّرت هيئة الحماية المدنية في البرتغال السبت، من أن الأمطار قد تسبّب فيضانات في المناطق الحضرية وتؤدي إلى انهيارات أرضية وتساقط صخور.

وحضّت السلطات السكان على تثبيت قطع الأثاث والأجهزة وتجنّب المناطق الساحلية وضفاف الأنهار المعرّضة للخطر، واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة. وقضى رجلان في حادثين منفصلين السبت، بعدما سقطا أثناء إصلاحهما سطحي منزلين تضررا جراء الرياح العاتية، وسقط أحدهما أثناء استبداله قرميد في بلدة باتاليا القريبة من ليريا في وسط البلاد، بحسب مسؤولين محليين. ولقي الآخر المصير نفسه في ألكوباكا (وسط). وفي جوار ليريا، قضى رجل يبلغ 73 عاماً، الأحد، مسموماً بأول أكسيد الكربون المنبعث من مولّد.

وضربت العاصفة "كريستن" البرتغال، الأسبوع الماضي، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية وصلت سرعتها إلى 150 كيلومتراً في الساعة، مما أدى إلى أضرار كثيرة، خصوصاً في منطقة لشبونة ووسط البلاد. وتسبّبت العاصفة بـ"سقوط أشجار وبنى تحتية، فضلاً عن فيضانات"، بحسب ما أفادت دانييلا فرانغا، نائبة قائد العمليات في الهيئة الوطنية للحماية المدنية، خلال مؤتمر صحافي الخميس الماضي، حيث أشارت فيه إلى تسجيل نحو ثلاثة آلاف حادث بحلول منتصف النهار. وقالت فرانغا "نظراً إلى قوة الظاهرة، سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل التمكن من تحديد الأضرار بشكل نهائي".

ووصفت الحكومة البرتغالية العاصفة بأنها "ظاهرة مناخية قاسية تسببت بأضرار جسيمة في مناطق عدة". ولا تزال طرق كثيرة مغلقة أو مقطوعة جزئياً، كما تعطّلت حركة السكك الحديدية في بعض المناطق.

(فرانس برس، العربي الجديد)