- البحرين لم تستخدم اتفاقية مبادلة العملات مع الإمارات بقيمة 5.3 مليارات دولار رغم التحديات الاقتصادية، حيث تواجه تداعيات الحرب الإقليمية وأعباء ديون ثقيلة، مع توقع انكماش الاقتصاد بنسبة 3% وعجز مالي 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي. - الهجمات الإيرانية المتجددة تزيد من التحديات، لكن البحرين تسعى للتعافي الاقتصادي، مع نجاح الشركات في إيجاد مسارات بديلة لمضيق هرمز وعودة السياحة إلى مستويات ما قبل الحرب. - رغم تراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى أدنى مستوياتها منذ جائحة كوفيد-19، لم تلجأ البحرين لاستخدام اتفاقية مبادلة العملات مع الإمارات.

قالت وزيرة التنمية المستدامة البحرينية نور بنت علي الخليف إن "المملكة لم تستخدم اتفاقية مبادلة العملات التي أبرمتها مع الإمارات بقيمة 5.3 مليارات دولار"، في وقت تعتبر فيه البحرين من بين أكثر اقتصادات الخليج تأثرا بتداعيات الحرب في المنطقة التي اندلعت في وقت كانت تسعى فيه المملكة للسيطرة على واحد من أثقل أعباء الديون في المنطقة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب الرئيسية التي دفعت البحرين لعدم تفعيل اتفاقية مبادلة العملات رغم تراجع احتياطياتها؟ ما هي الآليات البديلة التي اعتمدتها الشركات الكبرى في البحرين لتجاوز التحديات اللوجستية الناجمة عن التوترات الإقليمية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأبرزت الهجمات الإيرانية المتجددة على البحرين خلال اليومين الماضيين حجم التحديات التي تواجهها المملكة. وتتوقع وكالة "ستاندرد اند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني أن تؤدي الحرب في المنطقة إلى انكماش الاقتصاد البحريني 3% خلال العام الجاري، إلى جانب تسجيل عجز مالي يناهز 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت نور الخليف، التي تشغل أيضا منصب الرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، في مقابلة مع "رويترز" تزامناً مع تجدد التوتر في المنطقة، إن "الأحداث التي جرت مؤسفة، وإن المسار الحالي لم يكن جزءاً من خطط البحرين". وأضافت أنه "كان من المفترض أن يكون 2026 عاماً لبناء البحرين الجديدة"، وأوضحت أن "التعافي الاقتصادي يمضي قدماً بالفعل". وأضافت أن "شركات كبرى في قطاعي التصنيع والخدمات اللوجستية نجحت في إيجاد مسارات بديلة لمضيق هرمز، في حين عادت أعداد السياح القادمين إلى دول المنطقة، الذين مثلوا نحو 90% من إجمالي 15 مليون زائر العام الماضي، إلى مستويات قريبة للغاية من معدلات ما قبل الحرب".

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ورغم المخاوف المرتبطة بالتراجع الأحدث في احتياطيات النقد الأجنبي، التي هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ جائحة كوفيد - 19 عند نحو ثلاثة مليارات دولار، فإن البحرين لم تلجأ إلى استخدام اتفاقية مبادلة العملات التي أبرمتها مع دولة الإمارات في إبريل/نيسان. وأكدت نور الخليف، اليوم الخميس، أنه استناداً إلى المعلومات المتوفرة لديها، لم يجر استخدام هذه التسهيلات، موضحة أنها تشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي، الذي وقع اتفاقية المبادلة.

وواجهت البحرين تداعيات التوترات الإقليمية وهي تحمل أحد أثقل أعباء الدين في الخليج، إذ قدّر البنك الدولي الدين العام عند 131.1% من الناتج المحلي في 2025، مع عجز مالي بنحو 10.8%. وزادت الضغوط مع توقعات بانكماش الاقتصاد 3% في 2026، واتساع العجز إلى نحو 8.5%، فيما تراجعت الاحتياطيات الأجنبية إلى نحو ثلاثة مليارات دولار.

(رويترز، العربي الجديد)