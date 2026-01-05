البحرين...الأزمة المالية وراء رفع أسعار الوقود

- أعلنت البحرين عن إصلاحات مالية تشمل رفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز لمعالجة أزمة الديون العامة التي تجاوزت 50 مليار دولار، مع ربط الأسعار بالأسواق العالمية بدلاً من الدعم المباشر. - أكدت الحكومة حماية الأسر في مساكنها الأساسية من خلال التعرفات المدعومة وزيادة "علاوة الغلاء"، رغم توقع ارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية وتأثيرها على التضخم. - تهدف الإصلاحات إلى إعادة هيكلة المالية العامة وتنويع الدخل، مع إجراءات تشمل قانون ضريبة جديد ورفع رسوم العمل على العمالة الأجنبية، وسط تحذيرات من آثار سلبية على الأسر ذات الدخل المحدود.

أعلنت البحرين، الأسبوع الماضي، عن حزمة إصلاح مالي تشمل رفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز، بهدف معالجة أزمة ديون عامة تجاوزت 50 مليار دولار، في وقت تواجه فيه الدولة الخليجية ضغوطاً مالية متزايدة، وتصنيفاً ائتمانياً متدهوراً. وتندرج هذه الخطوات ضمن سياق أوسع من الضغوط التي تؤثر في القطاع الأسري وتكاليف المعيشة.

وبدءاً من 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جرى رفع أسعار الوقود ضمن آلية تسعير جديدة تربط الأسعار بأسواق عالمية ديناميكية؛ حيث وصل سعر البنزين الممتاز (95 أوكتان) إلى 235 فلساً بحرينياً للتر، والبنزين العادي (91 أوكتان) إلى 220 فلساً، بينما بلغ سعر الديزل 200 فلس، مقابل الأسعار السابقة التي كانت تعكس سياسة دعم تاريخية.

وتشكل هذه الزيادة تحولاً جذرياً من سياسة الدعم المباشر نحو آلية تسعير شهرية ديناميكية ستؤثر مباشرة في تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، حسب تقرير نشرته منصة ذا ميديا لاين، لافتة إلى أن حكومة المملكة قررت رفع التعرفات للفئات غير المدعومة؛ حيث ارتفعت تعرفة الكهرباء من 29 فلساً إلى 32 فلساً لكل كيلوواط/ساعة، وارتفعت تعرفة المياه من 750 فلساً إلى 775 فلساً للمتر المكعب، بداية من يناير/كانون الثاني الجاري.

لكن الحكومة أكدت أن الأسر البحرينية في مساكنها الأساسية ستظل محمية من خلال الحفاظ على التعرفات المدعومة للشرائح الاستهلاكية الأولى والثانية، حسب إعلان رسمي نشرته منصة نيوز أوف بحرين المحلية. وفيما يتعلق بالأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، قررت الحكومة اتخاذ إجراءات حماية موجهة، منها زيادة "علاوة الغلاء" المخصصة للأسر محدودة الدخل بداية من يناير الجاري. أما عن تأثير ذلك بنفقات النقل والغذاء، فيتوقع أن تنعكس زيادات أسعار الوقود مباشرة على قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ما سيرفع تكاليف توصيل السلع الغذائية والخدمات الأخرى؛ حيث أشار تقدير نشره صندوق النقد الدولي إلى أن إصلاحات الطاقة في المنطقة عادة ما تؤدي إلى ارتفاعات في أسعار الغذاء والتضخم العام.

غير أن الحكومة البحرينية تحاول احتواء الآثار، من خلال الاعتماد على آليات حماية موجهة بدلاً من الدعم العام، وهو نموذج أثبت نجاعته في دول إقليمية أخرى عندما يقترن بتواصل فعال مع المواطنين، حسب تقييم صادر عن معهد تشاتام هاوس. وتأتي هذه الإصلاحات في السياق الأوسع للضغوط المالية الشديدة التي تواجهها البحرين؛ فقد خفضت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) تصنيفها السيادي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من "B+" إلى "B"، محذرة من أن الدين الحكومي قد يرتفع إلى 140% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028. كما تشير التوقعات إلى أن العجز المالي البحريني قد يصل إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، بحسب تقييم الوكالة ذاتها.

هيكلة المالية العامة

يؤكد الخبير الاقتصادي، حسام عايش، أن رفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز في البحرين يأتي ضمن محاولة حكومية لإعادة هيكلة المالية العامة، وتنويع مصادر الدخل، على غرار ما سلكته دول خليجية أخرى كالسعودية والإمارات، لافتاً إلى أن الإجراءات الإصلاحية تتضمن إقرار قانون جديد للضريبة على دخل الشركات، ورفع رسوم العمل على العمالة الأجنبية، وزيادة إسهامات الشركات الحكومية في الميزانية العامة، إلى جانب فرض رسوم على المشروبات المحلاة، وتحسين استغلال الأراضي الاستثمارية، حسبما أفاد لـ"العربي الجديد".

ووفق عايش فإن هذه الحزمة تُعد جزءاً من رؤية متكاملة تسعى لترشيد الإنفاق الحكومي، وتقليل الهدر، مع الحفاظ على دعم موجّه، لافتاً إلى أن نظام الشرائح الجديد يهدف لحماية الأسر محدودة الدخل من خلال تحديد حد أدنى من الاستهلاك بأسعار مدعومة، لكن عايش يلفت إلى أن واقع الاستهلاك في البحرين غالباً ما يتجاوز ذلك الحد، خاصة في فترات ارتفاع درجات الحرارة، ما يؤدي إلى فواتير أعلى تطاول حتى الفئات البسيطة، موضحاً أن هذه الآلية قد تحمل أبعاداً تسويقية أكثر مما تعكس فعالية حقيقية في الحماية.

ويبين الخبير الاقتصادي أن التسعير الجديد يشمل جميع أنواع الوقود (91، 95، 98 أوكتان والديزل)، مع استثناء مخصص للصيادين، مشيراً إلى أن هذه التعديلات ستدفع الأسر إلى إعادة توزيع مصاريفها لاستيعاب الزيادات. وحسب عايش، فإن الحكومة تعمل أيضاً على احتواء التضخم، وتحسين الأجور لاحقاً، لتعزيز قدرة الأسر على التحمل، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 9 مليارات دولار عام 2000 إلى 47 مليار دولار عام 2024. ويخلص إلى أن الهدف الأبعد يتمثل في بناء نموذج تنموي أكثر استدامة يعتمد على الأداء الداخلي بدلاً من الديون، رغم ما يفرضه ذلك من أعباء متدرجة على المواطنين.

زاوية مالية ضيقة

في السياق، يشير الخبير الاقتصادي، محمد الناير، لـ"العربي الجديد"، إلى أن قرارات الحكومة البحرينية برفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز تترك آثاراً سلبية على الأداء الاقتصادي الأوسع، موضحاً أن الدولة تنظر إلى هذه الإجراءات من زاوية مالية ضيقة، تركز على مواجهة العجز المتزايد في الموازنة عبر هدفين رئيسيين: رفع الإيرادات، وخفض الإنفاق الحكومي بنسبة قد تصل إلى 20%.

ورغم أن ترشيد الإنفاق العام يعد إجراء مقبولاً ولا يثقل كاهل المواطنين بشكل مباشر، فإن الناير يرى أن الاعتماد على الزيادة العمودية في الإيرادات، من خلال فرض رسوم وضرائب إضافية، يؤثر سلباً في شرائح واسعة من المجتمع، خاصة ذوي الدخل المتوسط والمنخفض. وبحسب الخبير الاقتصادي فإن الوقود والكهرباء يشكلان مدخلين أساسيين في جميع القطاعات الاقتصادية، من النقل إلى الصناعة، ومن الخدمات إلى الزراعة، ما يعني أن ارتفاع تكلفتهما ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد ككل.

ويضيف الناير أن الغاز، المستخدم على نطاق واسع في المصانع والمنازل، يضاعف من حدة هذا التأثير، إذ يلقي بعبء كبير على الأسر ذات الدخل المحدود، ويشدد على أن المطلوب كان أن تتبنى الحكومة نظرة أكثر شمولاً، توازن بين ضرورات التعديل المالي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. هناك إمكانية لتحقيق إيرادات إضافية دون المساس مباشرة بالفئات الضعيفة، عبر ابتكار مصادر تمويل جديدة لا تمس معيشة الناس وفق الناير والذي أشار إلى قرار تسعير الوقود شهرياً المعمول به في عدد من دول الخليج، معرباً عن اعتقاده بأن انخفاض أسعار النفط عالمياً في الفترة الأخيرة كان يجب أن ينعكس إيجاباً على المستهلك المحلي، لا سلباً.

ويلفت الخبير الاقتصادي إلى فرض ضريبة بنسبة 10% على الشركات التي تتجاوز إيراداتها مليون دينار بحريني، والمرتقب تطبيقها في 2027، واصفاً إياها بأنها "خطوة جزئية لا تكفي وحدها". ويخلص إلى أن برنامج الدعم النقدي المباشر للأسر البحرينية، الذي يتراوح بين 75 و150 ديناراً (الدولار = نحو 0.38 دينار)، لا يجدي في سد الفجوة الكبيرة التي ستنشأ جرّاء الزيادات في فواتير الطاقة، مشدداً على أن التحدي الحقيقي يكمن في تصميم حزمة إصلاحات مالية عادلة، يتحمّل الجميع نصيباً من المسؤولية فيها، دون أن تثقل كاهل الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.