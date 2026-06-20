البحرية الأميركية تنصح السفن بعبور مضيق هرمز عبر المسار الجنوبي

- ينصح مركز المعلومات البحرية المشتركة البحارة بعبور مضيق هرمز عبر المسار الجنوبي مع تشغيل أنظمة التعريف الآلي والرادار وأضواء الملاحة، دون الحاجة للتنسيق مع قيادة الملاحة البحرية في شمال المحيط الهادئ. - رغم اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، تظل الأوضاع في المضيق غامضة، حيث تطالب إيران السفن بالحصول على إذن للعبور، مما يثير نقاشاً حول ترتيبات الرسوم المستقبلية. - زادت حركة شحنات النفط عبر المضيق بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، مع استئناف السفن إرسال إشارات تحديد مواقعها، رغم استمرار المخاوف الأمنية.

قال مركز المعلومات البحرية المشتركة (JMIC) التابع لسلاح البحرية الأميركية، إنه "ينصح البحارة بعبور مضيق هرمز عبر المسار الجنوبي ليلاً أو نهاراً مع تشغيل نظام التعريف الآلي (AIS) وأجهزة الرادار وأضواء الملاحة، والاستخدام المعتاد لترددات VHF". وأضاف المركز في بيان وفقاً لوكالة بلومبيرغ اليوم السبت، أن "التنسيق مع قيادة الملاحة البحرية في شمال المحيط الهادئ (NCAGS) ليس إلزامياً، وأن السفن يمكنها العبور عبر المسار الجنوبي دون تنسيق".

والمسار الجنوبي لمضيق هرمز هو ممر ملاحي بديل يقع ضمن المياه الإقليمية لسلطنة عُمان. وحثّ البيان "المشغلين على الحصول على مزيد من المعلومات حول العبور الآمن من البحرية الأميركية". ولم يتضح على الفور وفقاً لبلومبيرغ، سبب نصيحة لجنة الاستخبارات البحرية المشتركة الأخيرة. على الرغم من اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران الموقع يوم الخميس، إلا أن وضع المضيق لا يزال غامضاً. وأعلنت إيران يوم الجمعة أن السفن التي تعبر مضيق هرمز ستحتاج إلى إذنها، ما ينذر بنقاش حاد حول ترتيبات الرسوم المستقبلية.

كما يُقيّم فريق الاستخبارات المشتركة مستوى التهديد الأمني في مضيق هرمز حالياً بأنه "متوسط"، وهو أقل بدرجةٍ واحدة من مستوى "الخطير" الذي كان سائداً قبل توقيع الاتفاق. وزادت شحنات النفط عبر مضيق هرمز أمس الجمعة، بعدما وقعت الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً لوقف إطلاق النار، وتستعد الدول الخليجية المنتجة لزيادة التصدير رغم المخاوف بشأن الشروط التي وضعتها طهران لاستخدام هذا الممر المائي الحيوي.

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ووفقاً لبيانات مارين ترافيك التي نشرتها وكالة رويترز مساء الجمعة، فقد دخلت أربع ناقلات على الأقل تحمل نفطاً خاماً ومنتجات نفطية وغاز البترول المُسال المضيق أمس الجمعة، وتتجه إلى الموانئ العراقية على الخليج. وغادرت ناقلة نفط مملوكة لشركة يابانية المضيق بعد تأخر بسبب الحرب، متجهة إلى اليابان. من ناحية أخرى، بدأت ناقلتا النفط الخام العملاقتان "ديش فيبور" و"ديش فايبهاف"، اللتان ترفعان العلم الهندي، رحلة المرور عبر المضيق إلى الهند بعد أيام من التوقف.

واستأنفت السفن إرسال إشارات تحديد مواقعها أثناء عبور مضيق هرمز، وذلك بعد أسابيع كانت تخفي فيها تحركاتها عن طريق إطفاء أجهزة الإرسال والاستقبال. وكشفت بيانات (إيه.إكس.إس مارين) أن 25 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز أول من أمس الخميس، وهو أعلى رقم في يوم واحد منذ 18 إبريل/ نيسان وأكثر من خمسة أمثال متوسط العدد اليومي في أول 10 أيام من الشهر نفسه. ولا يزال حجم حركة المرور أقل بكثير من مستواه الذي كان 120 رحلة يومياً تقريباً قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير/ شباط.