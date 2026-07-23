الاقتصاد يتصدر زيارة الزيدي إلى طهران: توقيع 4 مذكرات تعاون

- ركزت زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى طهران على تعزيز الشراكة الاقتصادية، حيث تم توقيع اتفاقيات تشمل النقل البري وإنشاء خط سكة حديد، والتوأمة بين العاصمتين. - أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أهمية تفعيل الاتفاقيات بسرعة لتطوير شبكات النقل وتعزيز التبادل التجاري، داعياً إلى إعداد برنامج شامل للتعاون الاستراتيجي. - تناولت الزيارة القضايا الإقليمية والأمنية، مشددة على الحوار والتعاون لتعزيز التنمية المستدامة، مع التركيز على التفاهمات في مجالي الغاز والكهرباء لمواجهة أزمة الطاقة في العراق.

تصدر الاقتصاد أجندة زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى طهران، اليوم الخميس، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحضور وفدين رفيعي المستوى ركزت في غالبيتها على الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وشهد اللقاء التوقيع على أربع وثائق ومذكرات تفاهم للتعاون المشترك، شملت اتفاقية للنقل البري للبضائع، ومذكرة تفاهم لإنشاء خط سكة حديد "خسروي - خانقين - بغداد"، وأخرى للتوأمة بين العاصمتين طهران وبغداد، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجالات الإدارة الحكومية والتدريب والموارد البشرية.

وأكد الزيدي، الذي اصطحب معه وفدا من الوزراء الاقتصاديين، حرص بغداد على توسيع التعاون مع الجانب الإيراني في مجالات الاقتصاد والعلوم والطب والصحة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي لبحث كل ما يصب في مصلحة البلدين المشتركة.

من جانبه، أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تطلعه لأن تدخل الاتفاقيات المبرمة حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن، لتتجاوز كونها مجرد نصوص وتتحول إلى إنجازات ملموسة للشعبين، وأشار إلى أن تطوير شبكات النقل البري والسككي يعد أولوية، معرباً عن رغبة بلاده في ربط العراق بهذه الشبكات لخلق منظومة نقل متكاملة تعزز التبادل التجاري والاستثمار، كما شدد على أهمية إعداد "برنامج شامل للتعاون الاستراتيجي" باعتباره خريطة طريق للعلاقات طويلة الأمد.

وقال الزيدي في تغريدة له على حسابه في منصة إكس: "نتوجه اليوم إلى طهران، في زيارة رسمية نلتقي خلالها كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة". وأضاف أن "العراق وإيران تجمعهما روابط تاريخية وحضارية وحدود جغرافية ومصالح مشتركة، وهو ما يفرض مواصلة العمل بروح الحوار والتعاون والاحترام المتبادل، بما يعزز التنمية المستدامة والازدهار لشعبي البلدين، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".

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وأكد الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي أن زيارة رئيس الوزراء ستركز على التفاهمات الاقتصادية والتعاون المشترك في مجالات النقل والصناعة والجانب المالي، وكل ما يخدم المنطقة سيكون حاضراً من التطورات الإقليمية والقضايا الدولية".

نتوجه اليوم إلى طهران، في زيارة رسمية نلتقي خلالها كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.



إن العراق وإيران تجمعهما روابط تاريخية… — علي فالح الزيدي (@AliFalihAlzaidy) July 23, 2026

وفي قراءته للزيارة، اعتبر الدبلوماسي الإيراني محسن باك آيين، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "رئيس الوزراء العراقي يسعى منذ توليه مهامه لترسيخ نهج اقتصادي يهدف لتنمية العراق ورسم رؤية مستقبلية"، مشيراً إلى أن أبعاد هذه الزيارة الاقتصادية تبدو بارزة عبر التركيز على التجارة والطاقة والسياحة.

بدوره، لفت الخبير الإيراني علي موسوي خلخالي في تصريحات لـ"العربي الجديد" إلى أن الزيارة يطغى عليها طابع اقتصادي، لا سيما في ملفي الغاز والكهرباء. وأوضح أن العراق يعاني من أزمة طاقة حادة تفاقمت بفعل ضغوط أميركية سابقة لوقف استيراد الطاقة من إيران، وأشار إلى أن الغاز الإيراني يعد عنصراً حيوياً لتشغيل محطات الكهرباء العراقية، مؤكداً أن الزيدي يأمل في التوصل إلى تفاهمات بشأن الأموال الإيرانية المحتجزة في العراق، والتي كانت بغداد قد علقت تحويلها تحت ضغوط من واشنطن.