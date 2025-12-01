الاقتصاد على شكل حرف K: لماذا يثير كل هذا القلق؟

- مفهوم التعافي على شكل حرف K يصف التفاوت الاقتصادي حيث تستفيد بعض الفئات والقطاعات من الأزمات بينما تتضرر أخرى، مما يؤدي إلى انقسام اجتماعي حاد. صاغه بيتر أتووتر خلال جائحة كورونا، ملاحظًا التفاوت بين العاملين في المكاتب والقطاعات الأخرى. - الجائحة كشفت عن اقتصادين داخل المجتمع، حيث استفادت شركات التكنولوجيا بينما تضررت قطاعات الخدمات. صعود الذكاء الاصطناعي زاد الفجوة الاقتصادية، مما يعكس اقتصادًا مغلقًا بين الذكاء الاصطناعي وسوق الأسهم. - حرف K أصبح رمزًا عالميًا للانقسام الاقتصادي. الحلول تشمل إصلاحات ضريبية، تحسين الأجور، الاستثمار في التعليم، وتوسيع الحماية الاجتماعية لضمان استقرار المجتمعات.

في كل أزمة اقتصادية كبرى، يبحث العالم عن حرف يصف طريق الخروج منها. فقد عرفنا التعافي على شكل V، حيث ينهض الاقتصاد سريعًا بعد سقوط مفاجئ؛ والتعافي على شكل U حين يبقى في الركود لبعض الوقت قبل الصعود التدريجي؛ وW الذي يجسد صعودًا وهبوطًا متعاقبًا؛ وأخيرًا L حين يسقط الاقتصاد ولا ينهض مجددًا، كما حدث في اليابان خلال "العقد الضائع".

لكن في السنوات الأخيرة، ظهر شكل جديد ومقلق حرف K لا يصف سرعة الانتعاش، بل عدم المساواة في مسار التعافي نفسه. فبينما تتجه ذراع الحرف العليا صعودًا لتمثل الفئات والقطاعات التي استفادت من الأزمة، تنحدر الذراع السفلى لتجسد أولئك الذين غرقوا في الخسائر ولم يجدوا طريق العودة. هكذا تحوّل التعافي الاقتصادي إلى انقسام اجتماعي حاد بين رابحين وخاسرين داخل الاقتصاد الواحد.

من أين جاء حرف K؟

أول من صاغ المصطلح كان الخبير الاقتصادي بيتر أتووتر من جامعة ويليام وماري الأميركية خلال جائحة كورونا عام 2020، بعد أن لاحظ كما أوردت صحيفة واشنطن بوست في تقارير سابقة، التفاوت الصارخ بين العاملين في المكاتب الذين واصلوا العمل من منازلهم وازدهرت أسهم شركاتهم، وبين ملايين فقدوا وظائفهم في المصانع والمطاعم وأماكن الترفيه. في تلك الفترة، كانت أسواق الأسهم الأميركية تسجل أرقامًا قياسية رغم أن البطالة بلغت 15%. واعتبر أتووتر أن "الاقتصاد لم يكن يتعافى للجميع، بل لفئة واحدة فقط"، وفق تصريحه لـ"أسوشييتد برس"، وهكذا وُلد مصطلح الاقتصاد على شكل K الذي بات يستخدم اليوم في كل نقاش عن التفاوت الاقتصادي.

الجائحة وما بعدها: كيف تشكّل اقتصاد الفئتين؟

أوضحت تقارير نيويورك تايمز أن جائحة كورونا كشفت عن "اقتصادين داخل المجتمع الأميركي": الأول تقوده شركات التكنولوجيا العملاقة التي حققت أرباحًا قياسية، والثاني يضم ملايين العمال الذين فقدوا وظائفهم في قطاعات الخدمات والسفر والضيافة. ووفق بيانات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فإن أغنى 10% من الأميركيين يملكون نحو 87% من الأسهم، بينما لا تتجاوز حصة النصف الأفقر 1.1% فقط. بمعنى آخر، الجزء الصاعد من حرف K كان يخص مالكي الأصول والأسهم، بينما الجزء الهابط يعبر عن العاملين ذوي الأجور المنخفضة، الذين لم يستفيدوا من التعافي إطلاقًا.

الذكاء الاصطناعي يضاعف الفجوة

بحسب تقرير حديث لـ"فوربس" في نوفمبر/ تشرين الثاني، فإن صعود الذكاء الاصطناعي أعاد تشكيل الفجوة الاقتصادية مجددًا. فقد تضاعفت قيمة شركات السبعة الكبار، مايكروسوفت، غوغل، أمازون، آبل، إنفيديا، ميتا، وتسلا، بفضل الاستثمار في مراكز البيانات والحوسبة السحابية، لكن هذه الطفرة "خلقت ثروة في القمة ولم تخلق وظائف في القاعدة". ويقول أتووتر في حديث لـ"أسوشييتد برس": "نحن نعيش اليوم اقتصادًا مغلقًا بين الذكاء الاصطناعي وسوق الأسهم وتجارب الأثرياء، وهو اقتصاد لا تتدفق فوائده إلى الأسفل". وفي المقابل، أشار تقرير بلومبيرغ إلى أن أغلب مكاسب النمو في 2025 جاءت من قطاعات تكنولوجية محدودة بينما تراجعت الصناعات التقليدية.

أظهرت بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس أن الأجور الحقيقية للفئة الأدنى من العمال ارتفعت بنسبة 3.9% عام 2023، متجاوزة الفئة العليا (3.1%)، لكن الاتجاه انقلب عام 2024، حيث تباطأت أجور الطبقات الدنيا إلى 1.5% فقط، مقابل 2.4% للأعلى. كما أورد بنك أوف أميركا في تقريره الشهري أن إنفاق الأسر الثرية ارتفع بنسبة 2.7% في أكتوبر/تشرين الأول، في حين لم يتجاوز ارتفاع الإنفاق لدى الأسر محدودة الدخل 0.7% فقط. هذه الأرقام، بحسب وول ستريت جورنال، "توضح أن النمو الاقتصادي الأميركي الحالي مدفوع من الأعلى، وليس من القاعدة".

K داخل الشركات نفسها

لم يقتصر التعافي على شكل K على الاقتصادات الوطنية فحسب، بل تسلل إلى داخل الشركات الكبرى ذاتها. فقد توسعت فجوة الدخل بين الإدارات العليا والوظائف التشغيلية بشكل غير مسبوق. وأظهر تقرير لمعهد الاقتصاد الأميركي أن رواتب المديرين التنفيذيين في شركات "ستاندرد أند بورز 500" زادت بمعدل 13% عام 2024، بينما لم تتجاوز زيادات العمال 2%. وهكذا باتت الشركات تعيش داخلها "اقتصادين متوازيين" يعكسان الحرف ذاته الذي يصف العالم من حولها.

تأقلمت الشركات الكبرى مع هذا الواقع المنقسم. فقد صرّح مدير العمليات في شركة كوكاكولا، إنريكه براون، في اتصال مع المحللين نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأن الشركة تتبنى إستراتيجية مزدوجة تجمع بين "التوجه نحو الفخامة" عبر منتجات مثل سمارت ووتر وفيرلايف، وإتاحة الأسعار عبر عبوات صغيرة لذوي الدخل المحدود.

أما شركة دلتا إيرلاينز، فأشارت في إفصاحها الفصلي إلى أن تذاكر رجال الأعمال والدرجة الأولى تمثل المصدر الأكبر للإيرادات، بينما يتراجع الطلب في السفر الاقتصادي. وفي السياق ذاته، قالت المديرة التنفيذية لشركة ماكدونالدز، كريس كيمبشينسكي، بحسب رويترز، إن حركة الزبائن من ذوي الدخل المنخفض انخفضت بشكل ملحوظ، بينما شهدت الفئات الأعلى نموًا قويًا، ما وصفته بـ"اقتصاد ذي مستويين".

لماذا يثير هذا النمط القلق؟

بحسب تحليل فايننشال تايمز، فإن الخطر الأكبر في التعافي على شكل K هو أنه يخلق "اقتصادين متوازيين": اقتصاد للأثرياء يزدهر في الأسواق المالية، وآخر للطبقات العاملة يختنق تحت عبء الأسعار. ويرى الاقتصادي داريو بيركنز من شركة TS Lombard أن "الاقتصاد الذي يعتمد على الأثرياء ليس مستدامًا"، محذرًا في مقابلة مع بلومبيرغ إيكونوميكس من أن "الجزء السفلي من حرف K قد يسحب الجزء العلوي معه إلى الأسفل إذا ارتفعت البطالة أو تباطأ الاستهلاك. فالطلب الكلي يصبح هشًا عندما تتراجع الطبقة الوسطى التي تُعد المحرك الأساسي لأي نمو مستدام، ومع كل اتساع في الفجوة، يتزايد خطر ركود مزدوج قد يمتد لسنوات.

عودة المصطلح في 2025

تؤكد أسوشييتد برس أن مصطلح الاقتصاد على شكل K عاد بقوة إلى الساحة الاقتصادية في خريف 2025 مع تصاعد التضخم وتباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة. وفي كلمة ألقاها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي، قال إن "النمو الاقتصادي ما زال قويًا إجمالًا، لكنه مدفوع بشكل أساسي بالمستهلكين ذوي الدخل المرتفع"، مشيرًا إلى أن الأسر منخفضة الدخل بدأت بالفعل بتقليص إنفاقها. أما فوربس فوصفت الوضع بأنه اقتصاد منقسم بحدة، بينما اعتبرت وول ستريت جورنال أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى انكماش في الطلب الداخلي ويقوّض الثقة في الأسواق.

الوجه العربي لحرف K

ليست الولايات المتحدة وحدها من تواجه هذا التحدي. ففي الشرق الأوسط، تتكرر الظاهرة بأشكال مختلفة. في لبنان، مثلًا، أدى الانهيار المالي منذ عام 2019 إلى اقتصاد مزدوج فعليًا، كما تشرح دراسة نشرها البنك الدولي في أبريل/نيسان الماضي: اقتصاد "الدولار الطازج" الذي يخص فئة صغيرة من أصحاب الرساميل والمغتربين والمستفيدين من الدولرة، واقتصاد الليرة المنهارة الذي يعيشه معظم اللبنانيين. ارتفعت أسعار العقارات والذهب وتحويلات المغتربين، فيما تراجعت القدرة الشرائية لغالبية المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص.

في مصر، تشير تقارير رويترز وفايننشال تايمز إلى أن القطاعات الموجهة للتصدير والمستفيدين من سعر الصرف حققوا مكاسب كبيرة بعد التعويم، بينما تآكلت دخول الطبقات الوسطى بفعل تضخم تجاوز 30%. وفي المغرب، أوضح تقرير للمندوبية السامية للتخطيط أن الفوارق الاجتماعية تفاقمت رغم تحسن المؤشرات الكلية، إذ تراجعت الثقة الأسرية والقدرة الشرائية. أما في تونس، فزاد الدين العام والبطالة، فيما تراجعت مداخيل الأسر بسبب السياسات التقشفية. تلك المظاهر جميعها تشير إلى أن حرف K لم يعد توصيفًا أميركيًا فحسب، بل صار رمزًا عالميًا للانقسام الاقتصادي بعد الأزمات.

كيف يمكن كسر الحرف K؟

بحسب OECD وصندوق النقد الدولي، فإن الحلول لا تكمن في تسريع النمو فحسب، بل في إعادة توزيع مكاسبه. وتقترح المؤسسات الدولية والمراكز البحثية خمس أولويات رئيسية، إصلاح ضريبي تصاعدي يفرض ضرائب عادلة على الأرباح الكبرى والثروات العقارية، تحسين الأجور الحقيقية وربطها بمعدلات التضخم لحماية القدرة الشرائية، الاستثمار في التعليم والمهارات الرقمية لتأهيل العمال للقطاعات الحديثة، توسيع الحماية الاجتماعية وتطوير شبكات الأمان، وتحفيز الاقتصاد الحقيقي بدل الاقتصار على الأسواق المالية والعقارية. ويؤكد تقرير فايننشال تايمز أن المفتاح ليس في كبح الأغنياء، بل في تمكين الفقراء من المشاركة في التعافي.

التعافي الذي لا يشمل الجميع... ليس تعافيًا

قد تبدو الأرقام جميلة على الورق: نمو في الناتج، ارتفاع في البورصة، وأرباح قياسية للشركات. لكن خلف هذه الواجهة، يعيش ملايين الناس في القاع من دون أن يلمسوا هذا التحسن. يبدو الحرف K أنيقًا على الرسم البياني، لكنه في الواقع رمز لانقسام اقتصادي واجتماعي خطير. إن التعافي الحقيقي ليس في الصعود السريع للقمة، بل في قدرة الجميع على النهوض معًا. فحين يطول تجاهل النصف الهابط من حرف K، سيأتي يومٌ يسحب فيه الأسفلُ- الأعلى معه وعندها لن يبقى في الرسم سوى خطٍ واحدٍ نحو الأسفل.

في النهاية، لا يُقاس نجاح الاقتصاد بالأرقام وحدها، بل بقدرته على أن يُبقي مجتمعاته متماسكة. فالتعافي الذي يُقصي نصف المجتمع لا يمكن أن يكون تعافيًا حقيقيًا. وحين يتحوّل النمو إلى امتياز للأقوياء فقط، يفقد الاقتصاد وظيفته الأساسية كأداة للعدالة والاستقرار. إن كسر حرف K لا يتطلب معادلات مالية معقدة، بل إرادة سياسية تُعيد الإنسان إلى مركز السياسات الاقتصادية.