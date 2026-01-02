الاقتصاد القطري 2025: نمو متوازن ومالية صلبة

- شهد الاقتصاد القطري في عام 2025 مرحلة "الانتقالية الواعية"، متأثراً بالأحداث السياسية الكبرى، لكنه حافظ على نمو متوازن بفضل قاعدة مالية قوية وقطاع طاقة تنافسي، مع رؤية استراتيجية طويلة المدى. - ارتكز الاقتصاد القطري على الملاءة المالية، ريادة الطاقة، والتحول الرقمي، مع توقعات بنمو بين 4.5% و6.5% في 2026، مدعوماً بتوسعات حقل الشمال للغاز الطبيعي والقطاعات غير الهيدروكربونية. - ساهمت صناعة المعارض والمؤتمرات في التنويع الاقتصادي، حيث بلغت 2.18 مليار دولار في 2025، مع توقعات بالنمو إلى 4.65 مليارات دولار بحلول 2032، بينما واصل القطاع المصرفي أداءه الإيجابي.

شهد الاقتصاد القطري في عام 2025 مرحلة يمكن توصيفها بالمرحلة "الانتقالية الواعية"، حيث يتقاطع الأداء الاقتصادي المحلي مع بيئة دولية مضطربة اتسمت خلال العامين الماضيين بتراكم أحداث سياسية كبرى ذات آثار اقتصادية عميقة، بدءاً من استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، وما فرضته من إعادة تشكيل لأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، وصولاً إلى العدوان الإسرائيلي على غزة وامتداداته الإقليمية والدولية، وما نتج عنه من حالة عدم يقين جيوسياسي أثّرت على حركة التجارة الدولية وتدفقات الاستثمار وثقة الأسواق.

وضمن هذا السياق غير المستقر، حافظ الاقتصاد القطري على مسار نمو متوازن نسبياً، مستنداً إلى قاعدة مالية صلبة، وقطاع طاقة يتمتع بقدرة تنافسية عالمية، ورؤية استراتيجية طويلة المدى لم تتغير بتغير الصدمات.

في خطابه أمام مجلس الشورى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أنّ "الاقتصاد القطري واصل أداءه الإيجابي رغم تقلبات الاقتصاد العالمي". وجاء اعتماد الموازنة العامة لعام 2026 ليترجم هذه الاستمرارية، بإجمالي إيرادات متوقعة قدرها 199 مليار ريال (54.6 مليار دولار) ومصروفات تبلغ 220.8 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 5% عن العام السابق، في إطار نهج مالي يوازن بين الانضباط والدفع نحو المشاريع التنموية الكبرى.

ويصف خبراء ومحللون 2025 بعام "الاستمرارية المعيارية"، مع ثلاث ركائز: ملاءة مالية، ريادة طاقة، وتحول رقمي. ويتوقعون تسارع النمو بين 4.5% و6.5% في 2026 مع جني ثمار توسعات حقل الشمال للغاز الطبيعي، مما يدعم السيولة والقطاعات المرتبطة، واعتبروا أنّ الاقتصاد القطري يقدم نموذجاً للاقتصاد الصغير المفتوح الذي يحول الأزمات إلى فرص عبر انضباط مالي ورؤية استراتيجية.

ويصف الأكاديمي والخبير الاقتصادي عبد الرحيم الهور في حديث لـ"العربي الجديد"، أداء الاقتصاد القطري بأنه "يندرج ضمن منطق الاستمرارية المعيارية للسياسات الاقتصادية الناجحة"، مضيفاً أنّ الهدف في 2025 لم يكن تحقيق قفزات سريعة، بل ترسيخ استقرار كلي وإدارة مدروسة للمخاطر.

ويرى أن النمو البالغ نحو 2.5% يعكس نهجاً حذراً ومخططاً، وهو ما مهد الطريق لمرحلة توسعية متوقعة في 2026 مع بدء تشغيل مراحل رئيسية من توسعات حقل الشمال للغاز، ما يرفع إنتاج قطر من 77 مليون طن سنوياً، إلى 110 ملايين طن في نهاية 2026.

كما واصلت القطاعات غير الهيدروكربونية لعب دور محوري في دعم النشاط الاقتصادي، ولا سيما قطاعات الخدمات، والنقل، واللوجستيات، والسياحة، والعقار، مستفيدة من البنية التحتية المتقدمة، والسياسات الداعمة للاستثمار، والانفتاح التجاري المدروس. وحسب الخبير "أثبت هذا التنويع النسبي أن الاقتصاد القطري لم يعد رهينة لتقلبات أسعار الطاقة بالمعنى التقليدي، بل بات أكثر قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، وإن ظل قطاع الغاز الطبيعي المسال هو العمود الفقري للاقتصاد الوطني ومصدر الفوائض المالية الرئيسية".

وسجل الاقتصاد القطري نمواً معتدلاً حول 2.5%، مع تباطؤ نفطي تحضيري مقابل زخم غير نفطي في الخدمات واللوجستيات والسياحة، واحتلت قطر المرتبة الثانية عالمياً في تصدير الغاز المسال في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

محركات النمو

يؤكد الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة قطر، جلال قناص لـ"العربي الجديد"، أن الاقتصاد القطري في عام 2025 أثبت "متانة جيدة" متجاوزاً مرحلة التعافي إلى مرحلة "النمو المستدام"، موضحاً أن الأداء العام تميز بالتوازن بين تعظيم العوائد من الموارد الهيدروكربونية التقليدية، وبين الدفع القوي نحو تنويع مصادر الدخل عبر الاقتصاد المعرفي والرقمي، واصفا 2025 بأنه عام "التحضير للنقلة النوعية"، إذ يجري إرساء القواعد المالية والتشغيلية لتوسعات الغاز الضخمة، بالتزامن مع انضباط مالي رفع من الموثوقية الائتمانية للدولة.

وحول مواطن القوة، حدد قناص ثلاثة محاور تشكل محركات النمو الرئيسية في قطر، أولها الملاءة المالية والسيادية، المدعومة برفع وكالة موديز التصنيف الائتماني لقطر إلى (Aa2) بنظرة مستقرة، وانخفاض الدين العام وتراكم الأصول السيادية، ثم الريادة في قطاع الطاقة، عبر التوسعات الضخمة في حقل الشمال التي سترفع الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنوياً بحلول 2030، والتحول الرقمي، وهو الركيزة الثالثة في رؤيته، إذ تستهدف الأجندة الرقمية 2030 رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي تدريجياً إلى 3.5% من الناتج غير النفطي.

الطاقة والصناعة... نمو متواصل

بحسب البنك الدولي، احتفظت القطاعات غير النفطية بقوتها رغم انخفاض أسعار الطاقة، فيما "سيشكل توسيع حقل الشمال نقطة تحول في موقع قطر مصدرًا موثوقًا عالميًا للغاز الطبيعي المسال". وأشار تقرير للبنك إلى أن قطر كانت من بين أكبر عشرة اقتصادات عربية نمواً في 2025 بفضل الاستثمار الحكومي واستمرار الزخم في قطاعات غير نفطية كالنقل والخدمات.

وتشهد الصناعة القطرية نمواً متواصلاً في عدد المنشآت وحجم مساهمتها في الناتج المحلي، مع استمرار تحقيق فائض مريح في الميزان التجاري، وإن كان أقل من ذروة سنوات انتعاش الأسعار.

وبلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي نحو 26.84 مليار ريال في النصف الأول من 2025، منها 13.44 ملياراً في الربع الثاني وحده، ما يعكس نموّاً واضحاً في النشاط الصناعي، ويأتي ذلك في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصنيع 2024–2030 التي تستهدف رفع القيمة المضافة الصناعية إلى نحو 70.5 مليار ريال وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49 مليار ريال بحلول 2030.

المؤتمرات والمصارف

ساهمت صناعة المعارض والمؤتمرات بدور ملموس في دعم جهود التنويع الاقتصادي، وتقول مديرة الشؤون التجارية والعمليات في الشركة الدولية للمعارض، حياة بيان، لـ"العربي الجديد" إن القطاع شهد نموا ملحوظا مدعوما ببنية تحتية متقدمة وطاقة فندقية قوية، مضيفة أن المعارض رفعت نسب إشغال الفنادق بين 15% و25% خلال فترات الفعاليات.

وتشير تقارير "كورنت ماركت إنسايتس" إلى أن سوق المعارض والمؤتمرات في قطر بلغ 2.18 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن ينمو إلى 4.65 مليارات دولار بحلول 2032 بمعدل نمو سنوي يفوق 11%.

أما القطاع المصرفي فقد واصل أداءه الإيجابي مدفوعاً بارتفاع الأصول والأرباح. ووفق بيانات البنك المركزي القطري، ارتفعت أرباح البنوك المدرجة في بورصة قطر بنسبة 1.4% في النصف الأول من 2025 لتصل إلى 15.1 مليار ريال، مع استمرار قوة البنوك الإسلامية وفي مقدمتها بنك قطر الإسلامي الذي سجل نمواً بنسبة 5.3%.

ويقول الصحافي الاقتصادي، حسن أبو عرفات، لـ"العربي الجديد" إن القطاع المصرفي استطاع الحفاظ على استقراره بفضل السياسات النقدية الرشيدة، والاستفادة من ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية والذهبية، وتحسن بيئة الأعمال، ما دعم نمو الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، بخاصة الخدمات والصناعة والاقتصاد الرقمي، كما أن توسعات الغاز المرتقبة ستنعكس مباشرة على السيولة ومؤشرات السوق.