- يتوقع أن يواصل الاقتصاد الفرنسي نموه المستقر في النصف الأول من العام المقبل، مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في الربع الأخير من العام الحالي و0.3% في الربعين الأول والثاني من عام 2026، مدفوعاً بمتانة الطلب المحلي. - يواجه الاقتصاد الفرنسي تحديات سياسية ومالية، حيث يعاني البرلمان من صعوبة في التوصل إلى اتفاق حول الموازنة، مما قد يؤدي إلى تشريع طارئ. ومع ذلك، تتوقع هيئة الإحصاء تأثيراً محدوداً لهذا التشريع. - يستمر التشاؤم بين المستهلكين الفرنسيين، مع ارتفاع معدلات الادخار وضعف إنفاق الأسر، رغم التوقعات بتحسن طفيف في النصف الأول من 2026.

يبدو أن الاقتصاد الفرنسي ماضٍ في مسار نمو مستقر خلال النصف الأول من العام المقبل، متجاوزاً حالة عدم اليقين السياسي والارتباك المرتبط بالموازنة، في مؤشر إلى قدرة الاقتصاد على الصمود رغم الانقسامات الحادة في المشهد السياسي. وبحسب أحدث تقييم قصير الأجل صادر عن هيئة الإحصاء الفرنسية (إنسي)، من المتوقع أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.2% في الربع الأخير من العام الجاري، على أن يرتفع إلى 0.3% في كل من الربعين الأول والثاني من عام 2026، مدفوعاً بمتانة الطلب المحلي.

وبحسب تقرير أوردته بلومبيرغ اليوم الأربعاء، يأتي هذا الأداء بعد ربع ثالث فاق التوقعات، تفوّق فيه نمو الاقتصاد الفرنسي على نظرائه الأوروبيين، رغم تكرار انهيار الحكومات في باريس، وهو ما قوض الثقة وألقى بظلاله على إنفاق المستهلكين. ونقلت الشبكة الأميركية عن الخبير الاقتصادي في هيئة الإحصاء دوريان روشير، خلال إحاطة في باريس، قوله إنه "على الرغم من حالة عدم اليقين السياسي، فإن الاقتصاد الفرنسي بات فعلياً جزءاً من التعافي الأوروبي".

غير أن هذه التوقعات الإيجابية في الاقتصاد الفرنسي تتناقض مع واقع سياسي ومالي هش، إذ يواجه البرلمان المنقسم صعوبة في التوصل إلى اتفاق حول الموازنة، في محاولة لكبح أكبر عجز مالي داخل منطقة اليورو. وفي حال فشل التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة، ستضطر فرنسا، بحسب بلومبيرغ، إلى الاعتماد على تشريع طارئ يُعرف باسم القانون الخاص، لتمديد الإنفاق والضرائب الأساسية، وهي خطوة حذّرت الحكومة من أنها قد تلحق ضرراً بالنشاط الاقتصادي وتحدّ من الاستثمار العام.

ومع ذلك، ترى هيئة الإحصاء أن اللجوء إلى هذا التشريع لن يكون له تأثير مختلف بشكل جوهري مقارنة بموازنة كاملة الصياغة، لا سيما أن المسودة الحالية تتضمن بالفعل تجميداً لعدد كبير من بنود الإنفاق الحكومي. واستندت الهيئة في توقعاتها إلى مزيج من مقترحات الموازنة الأولية والتعديلات التي ترى أنها تحظى بتوافق نسبي بين الحكومة الأقلية والبرلمان. واعتبر روشير أن هذا السيناريو سيؤدي إلى ضغط أقل على هوامش أرباح الشركات وإنفاق الأسر على المدى القريب، مقارنة بخطط التقشف الأشد التي طرحتها الحكومة السابقة، والتي أدت إلى سقوطها في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضاف أن "التوافق السياسي الذي بدأ يتبلور يبدو داعماً للنشاط الاقتصادي في الأجل القصير، لأنه يخفف وتيرة التشديد المالي. كما أن تجنب أزمة مؤسساتية يساهم في تهدئة حالة عدم اليقين".

تشاؤم استهلاكي في الاقتصاد الفرنسي

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال معدلات الادخار مرتفعة بين الأسر الفرنسية، في حين سجل إنفاقها نمواً ضعيفاً بالكاد يُذكر خلال العام الماضي. وتتوقع هيئة الإحصاء تحسناً طفيفاً في النصف الأول من 2026، لكنها تحذّر من أن المستهلكين ما زالوا متأثرين بتشاؤم عام تجاه آفاق الاقتصاد. وأشارت الهيئة إلى أنه منذ الانتخابات المبكرة في صيف 2024، تزايدت الفجوة النفسية لدى الفرنسيين، إذ بات كثيرون متفائلين بوضعهم الشخصي، لكنهم متشائمون حيال الوضع الاقتصادي للبلاد ككل.

وارتفعت نسبة الأسر التي تجمع بين التفاؤل بمستقبلها الشخصي والتشاؤم تجاه الاقتصاد الوطني إلى 43%، مقارنة مع نسبة 23% فقط قبل جائحة كورونا، في دلالة على استمرار القلق رغم مؤشرات التعافي.