- في عام 2026، تعتمد الدول على حزم تحفيز مالي كبيرة لتعزيز النمو الاقتصادي، مع استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، مما يرفع معدل النمو العالمي إلى 3% خلال الأشهر الستة المقبلة. - يحذر الاقتصاديون من مخاطر ارتفاع البطالة وأسعار الفائدة، حيث تعكس عوائد السندات الحكومية في اليابان هشاشة الاقتصادات المتقدمة. في الولايات المتحدة وألمانيا، يساهم التحفيز المالي في زيادة النمو بمعدل نقطة مئوية واحدة. - يواجه الإنفاق الحكومي تحديات مثل دعم الشركات المتأثرة بالذكاء الاصطناعي وتمويل الطاقة النظيفة، مع تحذيرات من صعوبة تمويل الإنفاق مستقبلاً وضرورة رفع الضرائب أو تقليل النفقات.

في عام 2026، يبدو أن نمو الاقتصاد العالمي أصبح يعتمد على الحكومات أكثر من أي وقت مضى. فمع تداعيات صدمات اقتصادية متلاحقة، تلجأ دول العالم إلى إنفاق هائل عبر حزم تحفيز مالي لتمويلها عجز الموازنة الضخم، في محاولة لتعويض البطء الاقتصادي وتعزيز فرص العمل والنمو.

فقد تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متلاحقة أدت إلى تقويض الخطط الادخارية، ما دفع الدول إلى إطلاق حزم تحفيز مالية كبيرة تمول عبر عجز في الميزانيات. من أوروبا بطيئة النمو إلى الولايات المتحدة وأجزاء من آسيا، حيث ترفع الاستثمارات التريليونية في الذكاء الاصطناعي الطلب على الاقتصاد، من المتوقع أن تعزز هذه الإنفاقات النمو الاقتصادي وتخلق وظائف على المدى القريب. فوفقاً لتقديرات "جيه بي مورغان" (JPMorgan)، قد يرتفع معدل النمو العالمي السنوي إلى 3% خلال الأشهر الستة المقبلة.

ونقلت وول ستريت جورنال في تقرير لها مساء الأحد، عن اقتصاديين، تحذيرهم من أن هذه الاستراتيجية تحمل مخاطر في ظل معدلات البطالة المنخفضة وارتفاع أسعار الفائدة. ففي اليابان، ارتفعت عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل إلى مستويات قياسية بعد إعلان رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي خطة لزيادة الإنفاق وخفض ضريبة الاستهلاك قبل الانتخابات المبكرة الشهر المقبل، ما دفع الأسواق العالمية ورفع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة عن نيل شيرينغ، كبير الاقتصاديين في "كابيتال إيكونوميكس" (Capital Economics) بلندن، وصفه ذلك بأنه "إشارة تحذير ودوخة من هشاشة الاقتصادات المتقدمة"، مشيراً إلى ضعف الطلب من القطاع الخاص وانخفاض إنتاجية الاقتصاد العالمي حالياً.

وفي الولايات المتحدة وألمانيا، من المتوقع أن يساهم التحفيز المالي في زيادة النمو الاقتصادي بمعدل نقطة مئوية واحدة تقريباً هذا العام، وفقاً لحسابات تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في "أبولو" (Apollo Global Management)، بينما في اليابان سيزيد النمو نصف نقطة مئوية. أما الصين، فمن المتوقع أن تسجل عجزاً في الموازنة يعادل نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة الثانية على التوالي، أي ما يقارب ضعف معدل النمو المتوقع.

ويهدف الإنفاق الحكومي الهائل إلى مواجهة تحديات متنامية، بدءاً من دعم الشركات المهددة بالنموذج التجاري التقليدي بفعل الذكاء الاصطناعي والرسوم الجمركية الأميركية وصادرات الصين المدعومة، إلى تمويل الانتقال للطاقة النظيفة ورعاية السكان المتقدمين في العمر، بحسب الصحيفة.

وخلال العقد الماضي، ارتفع متوسط عجز الموازنات في الاقتصادات المتقدمة إلى 4.6% وفي الأسواق الناشئة إلى 6.3%، مقارنة مع 2.6% و4% على التوالي قبل عشر سنوات، وفقاً لصندوق النقد الدولي. وفي الولايات المتحدة، يعكس عجز هذا العام البالغ 6% من الناتج المحلي الإجمالي جهود الحفاظ على الضرائب منخفضة، مع توقع نمو الاقتصاد الأميركي 2.5% هذا العام، وفقاً لما نقلت الصحيفة عن "غولدمان ساكس" (Goldman Sachs).

وحتى مع ارتفاع أسعار الفائدة، لم تتكرر موجات هروب المستثمرين التي سببت أزمة ديون اليورو عام 2010. إذ تعلمت الحكومات أن زيادة الإنفاق لا تسبب مشاكل فورية، بحسب ما نقلت وول ستريت جورنال عن ريكاردو ريس، أستاذ الاقتصاد في "لندن سكول أوف إيكونوميكس" (London School of Economics). ومع ذلك، يُحذر الاقتصاديون من أن تمويل الإنفاق الحكومي سيكون أكثر صعوبة في المستقبل، وقد تضطر بعض الدول إلى رفع الضرائب أو تقليل النفقات إذا فقد المستثمرون الثقة بقدرتها على سداد الديون.