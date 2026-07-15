الاقتصاد الصيني يسجل أحد أضعف معدلات النمو منذ عقود

- شهد الاقتصاد الصيني أحد أضعف معدلات النمو الفصلي منذ عقود في الربع الثاني من 2026، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% فقط، متأثراً بضعف الطلب المحلي وتراجع الاستثمار، رغم قوة الصادرات. - أظهرت المؤشرات الشهرية استمرار الضغوط الاقتصادية، مع ارتفاع طفيف في مبيعات التجزئة بنسبة 1% وانخفاض الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 5.7%، بينما سجل الإنتاج الصناعي نمواً بنسبة 5.3%. - رغم ارتفاع الصادرات بنسبة 27%، إلا أن التحديات تشمل تباطؤ سوق العقارات، ضعف الاستهلاك، والضغوط الانكماشية، مما يضع صناع القرار أمام تحديات كبيرة.

سجل الاقتصاد الصيني أحد أضعف معدلات النمو الفصلي منذ عقود خلال الربع الثاني من عام 2026، في ظل تزايد الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نتيجة ضعف الطلب المحلي وتراجع الاستثمار، رغم استمرار قوة الصادرات. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني، الصادرة اليوم الأربعاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، وهو أدنى معدل منذ بدء نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي بصيغتها الحالية في أوائل تسعينيات القرن الماضي، باستثناء فترة القيود المرتبطة بجائحة كورونا. كما جاءت القراءة دون مستهدف الحكومة الصينية للنمو خلال عام 2026، البالغ بين 4.5% و5%، وأقل من معدل النمو البالغ 5% المسجل في الربع الأول، وفق صحيفة "فاينانشال تايمز".

وأظهرت المؤشرات الشهرية استمرار الضغوط على الاقتصاد، إذ ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1% فقط في يونيو/حزيران، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 5.7% خلال النصف الأول من العام، مقارنة بتراجع بلغ 4.1% خلال الأشهر الخمسة الأولى. وفي المقابل، سجل الإنتاج الصناعي نمواً بنسبة 5.3% على أساس سنوي خلال يونيو/حزيران.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الرئيسية التي ساهمت في ضعف الطلب المحلي وتراجع الاستثمار في الاقتصاد الصيني؟ كيف يمكن للطلب الخارجي أن يفسر التباين بين بيانات الناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الصناعية والمالية الأخرى؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ونقلت الصحيفة عن كبير الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى في بنك ING الهولندي، لين سونغ، أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي أظهرت تباطؤاً ملحوظاً مقارنة بالربع الأول، مشيراً إلى أن المؤشرات الشهرية ترسم صورة أكثر ضعفاً من أرقام النمو الرسمية، في ظل استمرار تراجع الاستثمار وضعف الإنفاق الاستهلاكي. وقالت رئيسة قسم الصين في مجموعة أوراسيا، دان وانغ، إن معظم البيانات الصناعية والمالية لا تنسجم مع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي، معتبرة أن الطلب الخارجي يبقى العامل الرئيس الذي يفسر جانباً من هذا التباين.

وتزامنت هذه البيانات مع إعلان ارتفاع الصادرات الصينية بنسبة 27% على أساس سنوي في يونيو/حزيران، في مؤشر على استمرار اعتماد الاقتصاد على التجارة الخارجية لدعم النمو، رغم أن ارتفاع الواردات حدّ من مساهمة صافي الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي. ورأى رئيس قسم الاقتصاد الصيني في كابيتال إيكونوميكس، جوليان إيفانز- بريتشارد، أن بيانات النمو أصبحت أقرب إلى تقديرات المؤسسة التي تضع معدل النمو الفعلي عند نحو 3%، مشيراً إلى أن خفض الحكومة مستهدف النمو أتاح لها مساحة أكبر للاعتراف بواقع الاقتصاد، دون أن يعني ذلك دخوله في تباطؤ حاد بصورة مفاجئة.

وكان محللون استطلعت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية آراءهم قد توقعوا نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5% خلال الربع الثاني، فيما أعلنت بكين أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً بنسبة 4.7% خلال النصف الأول من عام 2026، بينما يواصل صنّاع القرار مواجهة تحديات تباطؤ سوق العقارات، وضعف الاستهلاك، والضغوط الانكماشية، إلى جانب التوترات التجارية والجيوسياسية.