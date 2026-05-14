سجل الاقتصاد البريطاني نموا غير متوقع في شهر مارس/ آذار الماضي، وهو الشهر الأول الذي شهد ظهور تداعيات حرب إيران على المستهلكين في بريطانيا.

وبحسب التقرير الذي أصدره مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا فقد نما الاقتصاد بواقع 0.3% في ذلك الشهر، متحدياً توقعات المحللين الذين رجحوا نمواً طفيفاً في انتظار مزيد من التراجع عندما تتجلى آثار الحرب بشكل كامل في وقت لاحق من العام الجاري.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي تشعر فيه الأسواق بكثير من التوجس تجاه حالة عدم الاستقرار السياسي في بريطانيا بسبب الانقسام الناشب في صفوف حزب العمال الحاكم عقب النتائج الكارثية للحزب في الانتخابات المحلية التي جرت الأسبوع الماضي، وشهدت تقدم حزب إصلاح (ريفورم) اليميني المتطرف في معاقل العمال التقليدية.

وقد سجلت كلفة الاقتراض البريطاني نتيجة لذلك أعلى مستوى لها خلال القرن الجاري مع ارتفاع عائد سندات الخزانة بمعدل غير مسبوق. ومن المنتظر أن تتفاقم حالة التوجس اليوم بعد استقالة وزيرة الصحة ويز ستريتنغ من حكومة ستارمر بعدما قال إنه فقد ثقته في قدرة الأخير على قيادة الحزب.

وقال مكتب الإحصاءات إن هناك مؤشرات على أن المستهلكين والشركات قدموا إنفاقهم إلى شهر مارس بسبب المخاوف من ارتفاعات مستقبلية في الأسعار ناجمة عن الحرب.

وأضاف المكتب أن النمو الاقتصادي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بلغ 0.6%، مدفوعاً بتعافٍ في قطاعات مثل تجارة التجزئة والبناء. ويعد هذا النمو الفصلي الأسرع خلال عام، كما أنه الأعلى بين دول مجموعة السبع التي أعلنت بياناتها حتى الآن. وكان صندوق النقد الدولي قد حذر الشهر الماضي من أن المملكة المتحدة ستكون أكثر الاقتصادات المتقدمة تضرراً من الحرب.

وأوضح مكتب الإحصاءات أن هناك دلائل على ما يسمى "التحميل المسبق" في مارس، إذ أشارت بعض الشركات التي شملها الاستطلاع إلى أن النشاط الاقتصادي "تم تقديمه تحسباً لارتفاع التكاليف بسبب النزاع في إيران".

من جانبها، قالت وزيرة الخزانة راتشيل ريفز إن أرقام النمو تظهر أن الحكومة تتبع "الخطة الاقتصادية الصحيحة"، لكنها حذرت من أن سباق قيادة حزب العمال قد "يغرق البلاد في الفوضى". لكنها أشارت، في تلميح إلى التكهنات الحالية بشأن موقع رئيس الوزراء، إلى أنه "لا ينبغي تعريض الاستقرار الاقتصادي للخطر عبر إدخال البلاد في الفوضى، في وقت يشهد العالم نزاعات، وفي وقت بدأت فيه خطتنا لتنمية الاقتصاد تؤتي ثمارها".

من جانبه، قال وزير المالية في حكومة الظل ميل سترايد إن "الفوضى المحيطة بقيادة حزب العمال تزعزع استقرار الاقتصاد البريطاني". وأضاف: "شهدت تكاليف الاقتراض هذا الأسبوع أعلى مستوياتها منذ 30 عاماً، بينما يتنافس المرشحون لقيادة حزب العمال على تقديم وعود بمزيد من الإنفاق والاقتراض والاقتصاديات الخيالية".

وقالت يائيل سلفين، كبيرة الاقتصاديين لدى كيه بي إم جي، في مقابلة مع (بي بي سي) إن تأثير الحرب الإيرانية سيكون على الأرجح أكثر وضوحاً في الربع الثاني من العام. وأضافت: "تتعرض الأسر لضغوط متجددة مع ارتفاع أسعار الطاقة والبنزين. ومن المتوقع أيضاً ارتفاع تكاليف الغذاء بسبب اضطرابات في الأسمدة ومدخلات أساسية أخرى".

وتابعت: "من المرجح أن تؤثر هذه الزيادات سلباً على الدخول المتاحة للإنفاق، ما يضعف الطلب ويشكل تحدياً كبيراً للنشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة".