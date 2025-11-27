الاقتصاد البريطاني تحت اختبار مزدوج: حقوق العمال وهواجس التضخم

- يواجه الاقتصاد البريطاني تحديات تتعلق بتأثير خفض فواتير الطاقة على التضخم والسياسة النقدية، مع تقليل عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنكلترا من تأثير الحوافز الحكومية على التضخم. - هناك انقسام داخل لجنة السياسة النقدية حول تأثير الموازنة الأخيرة، حيث يراهن بعض المستثمرين على خفض الفائدة، بينما تشير مواقف غرين إلى احتمال تشديد السياسة النقدية. - تراجعت الحكومة عن منح حماية "اليوم الأول" من الفصل التعسفي في قانون حقوق العمال، مما أثار جدلاً بين الجهات الاقتصادية والنقابات.

يعيش الاقتصاد البريطاني حالة من الترقّب الحذر على جبهتين اقتصاديتين متوازيتين: الأولى تتعلق بتأثير خفض فواتير الطاقة على مسار التضخم وتوجهات السياسة النقدية؛ والثانية ترتبط بتعديل الحكومة مشروع قانون حقوق العمال لتفادي تصعيد مخاوف مجتمع الأعمال، في وقت تواجه البلاد ارتفاعاً في الضرائب وتباطؤاً في النمو.

وفي السياق، قللت عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنكلترا المركزي ميغن غرين من التوقعات بأن تؤدي الحوافز التي أعلنتها الحكومة لخفض فواتير الطاقة إلى تخفيف ضغوط الأسعار بشكل مستدام، وفقاً لما نقلت عنها بلومبيرغ. فالإجراءات التي أعلنتها وزارة الخزانة، وتتضمن تقليص بعض الرسوم البيئية وإلغاء برنامج لتمويل تحسين كفاءة المنازل، ستوفّر في المتوسط نحو 150 جنيهاً استرلينياً للأسر ابتداءً من إبريل/نيسان المقبل، في محاولة لامتصاص أثر جولة جديدة من زيادة الضرائب. (الجنيه = 1.324 دولار).

ورغم أن مكتب مسؤولية الميزانية توقع أن تخفّض الخطة معدل التضخم بمقدار 0.5 نقطة مئوية في الربع الثاني من عام 2026، فإن غرين شددت على أن هذا الأثر "حادث لمرة واحدة" سرعان ما يخرج من قياسات التضخم في العام اللاحق. وأشارت إلى أن اللجنة غالباً ما تنظر في مثل هذه الإجراءات وما لم يكن لها أثر ملموس على توقعات التضخم لدى الأسر والعاملين.

وأضافت غرين، التي تُعد من الأعضاء الأكثر تشدداً داخل اللجنة وقد عارضت الخفض الأخير لسعر الفائدة في أغسطس/آب الماضي، أن "عملية خفض التضخم قد تباطأت"، محذرةً من تغيّرات في سلوك تحديد الأسعار والأجور قد تتطلب تشديداً إضافياً في السياسة النقدية لضمان العودة إلى هدف 2%.

وتأتي مواقف غرين في وقت يراهن فيه المستثمرون على أن الموازنة الأخيرة، رغم رفعها الضرائب لتمويل زيادات في الإعانات الاجتماعية وتوسيع الهامش المالي للحكومة، قد تمهّد لخفض جديد للفائدة قبل نهاية العام. إلا أن الانقسام داخل لجنة السياسة النقدية يبقي التوقعات غير محسومة قبل الاجتماع الحاسم المرتقب الشهر المقبل.

وبالتوازي مع نقاشات السياسة النقدية، فجّرت الحكومة جدلاً واسعاً بإعلانها التراجع عن أحد أبرز بنود مشروع قانون حقوق العمال، وهو منح حماية "اليوم الأول" من الفصل التعسفي. واستعاضت الحكومة عن ذلك بتخفيض فترة الأهلية لرفع دعاوى الفصل غير العادل من عامين حالياً إلى ستة أشهر، مع إلغاء وجود فترة تجريبية منصوص عليها قانوناً.

ويأتي هذا التراجع بعد انتقادات حادة من كبرى مجموعات الأعمال التي حذّرت من أن الحزمة المقترحة ستضرّ بالنمو والتوظيف. ورحّبت ست جهات اقتصادية بارزة، بينها اتحاد الصناعات البريطانية وغرف التجارة واتحاد الشركات الصغيرة، بالتعديل، معتبرةً أنه "يفتح الطريق" لتقبّل المشروع.

وفي حين يحاول رئيس الوزراء كير ستارمر تحقيق توازن دقيق بين وعود حزبه الانتخابية بتوسيع حقوق العمال وتطمين القطاع الخاص، شكّلت خطوة الحكومة الأخيرة إشارة واضحة إلى رغبتها في تفادي صدام اقتصادي مع مجتمع الأعمال، خصوصاً بعد موازنة رفعت الضرائب بقيمة 26 مليار جنيه استرليني.

أما على الضفة النقابية، فقد أبدى اتحاد نقابات العمال (TUC) قبولاً حذراً بالتعديلات، معتبراً أن الأولوية هي إدراج الحقوق الجديدة، لا سيما "الحق في الحصول على إجازة مرضية منذ اليوم الأول"، قبل نيسان المقبل. لكن اتحاد "يونَيت" كان أكثر انتقاداً، واصفاً المشروع بأنه أصبح "ظلاً لنفسه"، خصوصاً بعد عدم حظر عقود الساعات الصفرية وعدم إلغاء ممارسات "الفصل وإعادة التوظيف".

وتبقى المخاوف قائمة في الاقتصاد البريطاني بين رجال الأعمال بشأن البنود المتعلقة بإلزام أصحاب العمل بمنح ساعات عمل مضمونة للعاملين بعقود غير ثابتة، بناءً على فترات عمل سابقة. وقد دعا معهد المديرين إلى تحويل هذا الالتزام إلى "حق بالطلب" وليس "حقاً تلقائياً"، بحسب بلومبيرغ.

ويعكس المشهد العام ما يعانيه الاقتصاد البريطاني من تناقضات بين رغبة الحكومة في حماية الدخول والنهوض بالعدالة الاجتماعية، وبين الحاجة إلى التزام صارم بضبط الأجور والأسعار للحفاظ على مسار الهبوط في التضخم. وفي حين تراهن لندن على أن خفض فواتير الطاقة قد يمنح الأسر متنفساً مالياً، يصرّ بنك إنكلترا على عدم المبالغة في التعويل على أثره في المدى الطويل. وفي جبهة أخرى، تحاول الحكومة تهدئة قطاع الأعمال عبر تعديل قانون حقوق العمال، لكنها في المقابل تواجه انتقادات النقابات التي ترى في الخطوة تنازلاً عن وعود انتخابية أساسية.