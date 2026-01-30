حقق الاقتصاد الإسباني نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، مدفوعاً بقوة الاستهلاك المحلي وتسارع وتيرة الاستثمار، على الرغم من الضغوط التي فرضها تباطؤ التجارة الخارجية في ظل تصاعد التوترات الجمركية دولياً، ولا سيّما تلك التي قادتها الولايات المتحدة. وبحسب بيانات المحاسبة الوطنية الصادرة عن المعهد الوطني الإسباني للإحصاء اليوم الجمعة، بلغ معدل النمو الاقتصادي 2.8% خلال عام 2025، مقارنة بـ 3.5% في عام 2024، أي بفارق 0.7 نقطة مئوية.

وأشار المعهد إلى أن الاقتصاد الإسباني شهد تحسناً ملحوظاً في أدائه خلال الربع الأخير من العام، إذ سجل نمواً بلغ 0.8%، وهو أعلى معدل فصلي خلال 2025، مقارنة بـ 0.6% في الربع الثالث. وجرى تعديل معدل النمو في الربع الأول إلى 0.5%، بينما استقر النمو عند 0.7% في الربع الثاني و0.6% في الربع الثالث، مسجلاً بذلك 22 فصلاً متتالياً من النمو الإيجابي. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال 2025 نحو 1,685,783 مليون يورو، مسجلاً زيادة بنسبة 5.7% مقارنة بعام 2024، وفق المعهد الوطني الإسباني للإحصاء.

في تعليق له عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أكد رئيس الحكومة بيدرو سانشيز أن الاقتصاد الإسباني يُعد من بين الاقتصادات المتقدمة الأسرع نمواً للعام الثاني على التوالي، مشيراً إلى أن الأداء الاقتصادي يفوق توقعات منطقة اليورو، ويضع البلاد في موقع جيّد لمواصلة نمو مستقر خلال عام 2026.

España es la economía avanzada que más crece por segundo año consecutivo.



Cerramos 2025 con un avance del 2,8%, el doble de lo esperado para la zona euro, y en buena posición para revalidar un crecimiento sólido este 2026.



Seguimos. https://t.co/TU33zJjF7g — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 30, 2026

وأظهرت البيانات أنّ الطلب الداخلي كان المحرك الرئيسي للنمو، إذ ساهم بنحو 3.6 نقاط مئوية من إجمالي النمو، في حين كان الطلب الخارجي عاملاً مثبطاً، إذ خصم نحو 0.8 نقطة مئوية من معدل النمو السنوي. وسجل استهلاك الأسر نمواً بنسبة 3.4% خلال 2025، متسارعاً مقارنة بالعام السابق، بينما تباطأ نمو استهلاك الإدارات العامة إلى 1.8%، مقابل 2.9% في 2024.

على صعيد سوق العمل، ارتفع التوظيف المكافئ بدوام كامل بنسبة 3.1% خلال 2025، ما يعادل إضافة نحو 627,000 وظيفة جديدة، مقارنة بزيادة بلغت 2.8% في العام السابق، كما شهد الاستثمار تسارعاً لافتاً، إذ ارتفع التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت بنسبة 6.3% مقابل 3.6% في 2024. وبرز الاستثمار في قطاع الأعمال، خاصة في الآلات والمعدات، بنمو قوي بلغ 9%، مقارنة بـ 1.9% في العام السابق.

وعلى الرغم من مساهمة القطاع الخارجي السلبية، حافظت صادرات السلع على نمو إيجابي بلغ 0.7% خلال 2025، بينما ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 8.3%. في المقابل، ارتفعت واردات السلع بنسبة 6% مقارنة مع 0.7% في 2024، في حين تباطأ نمو واردات الخدمات إلى 7.5%. على مستوى القطاعات، سجل قطاع البناء أعلى معدل نمو في القيمة المضافة بنسبة 5.6%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 3.2%، ثم القطاع الصناعي بنسبة 2.3%، وأخيراً القطاع الزراعي بنسبة 0.5%.