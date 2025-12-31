الاقتصاد الأميركي 2025 تحت رئاسة ترامب.. ضغوط خفية رغم النمو

- شهد سوق العمل الأميركي في 2025 تحديات بارتفاع البطالة إلى 4.6%، مع نمو محدود في الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية وتراجع في التصنيع، وتأثر حملة الشهادات الجامعية ببطء نمو الأجور. - استقر التضخم عند 2.7%، لكن تكاليف المعيشة المرتفعة ظلت مصدر قلق، ولم تؤدِ الرسوم الجمركية إلى زيادات حادة في الأسعار، رغم ارتفاع فواتير الكهرباء. - ارتفعت الرسوم الجمركية في ظل سياسة ترامب الحمائية، مما زاد إيرادات الحكومة وأثار نقاشاً حول العجز التجاري، مع نمو جيد في استثمارات الأعمال.

ما الذي اتسم به أداء الاقتصاد الأميركي عام 2025 مع دخول الرئيس دونالد ترامب ولايته الثانية مستنداً لموجة غضب شعبي من الأوضاع الاقتصادية، متعهداً بخفض الأسعار وإطلاق "عصر ذهبي" لاقتصاد الولايات المتحدة؟

ورغم التقلبات الحادة صعوداً وهبوطاً، يبدو أن الاقتصاد الأميركي يتجه إلى تسجيل عام قوي من حيث النمو في 2025، وهو مسار يتوقع اقتصاديون في أحاديث لـ"بلومبيرغ" استمراره خلال عام 2026. فقد أظهرت بيانات صدرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد توسع في الربع الثالث بأسرع وتيرة خلال عامين، مدعوماً بمرونة الاستهلاك واستمرار استثمارات الشركات.

غير أن الأرقام الرئيسية تخفي في طياتها تفاصيل أقل إشراقاً، إذ جاءت مكاسب الوظائف محدودة ومتركزة في قطاعات قليلة، فيما لا تزال الأسعار المرتفعة مصدر قلق رئيسياً للأسر الأميركية، ما يطيل أمد أزمة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة التي ورثها ترامب عن سلفه جو بايدن.

أبرز ملامح أداء الاقتصاد الأميركي خلال 2025

1 - سوق العمل الأميركي

كان عام 2025 صعباً على الباحثين عن عمل في الولايات المتحدة، في ظل الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية، وتراجع السياحة الأجنبية، وتسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل. وارتفع معدل البطالة إلى 4.6% في نوفمبر/تشرين الثاني، بزيادة نصف نقطة مئوية منذ بداية العام، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 2021.

وجاء التوظيف ضعيفاً عموماً، فيما تركز معظم النمو المحدود في الوظائف بقطاعي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. وباستثناء هذين القطاعين، سجل التوظيف تراجعاً خلال العام، في حين فقد قطاع التصنيع وظائفه للشهر السابع على التوالي.

أما الأجور، فقد تباطأ نموها بشكل واضح، إذ سجلت مؤشرات مثل متوسط الأجر بالساعة ومؤشر كلفة التوظيف أبطأ وتيرة ارتفاع منذ 2021. وبين إبريل/ نيسان ونوفمبر/ تشرين الثاني، لم يحصل ما لا يقل عن 13% من العاملين على أي زيادة في الأجور مقارنة بالعام السابق، وفق بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا.

وتضرر حملة الشهادات الجامعية بشكل لافت، إذ بلغ معدل البطالة بينهم 2.9% في نوفمبر، وهو مستوى غير مسبوق خارج فترات الركود. كما أظهرت دراسات أن الشباب الجامعيين لم يعودوا يتمتعون بالميزة نفسها في إيجاد وظائف مقارنة بحملة الشهادات الثانوية. في المقابل، قفزت البطالة بين الأميركيين السود إلى 8.3% في نوفمبر مقابل 6.2% في يناير/كانون الثاني، جزئياً نتيجة دخول أعداد أكبر منهم إلى سوق العمل.

2 - أسعار المستهلكين الأميركيين

القصة الأساسية للتضخم في 2025 هي الاستقرار النسبي. فبعد تراجعه عن ذروة سنوات الجائحة، بقي التضخم أعلى من المستويات التي اعتاد عليها الأميركيون خلال العقد السابق. وسجل معدل التضخم وفق مؤشر أسعار المستهلكين 2.7% في نوفمبر، وهو المتوسط نفسه تقريباً للعام بأكمله، رغم أن البيانات ربما تكون قد تأثرت جزئياً باضطرابات ناتجة عن إغلاق حكومي. كما أظهرت مؤشرات أخرى، من بينها المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، قراءات متقاربة.

وكان ارتفاع الأسعار خلال ولاية بايدن عاملاً أساسياً في عودة ترامب إلى البيت الأبيض. واليوم، بات ترامب في مواجهة مباشرة مع مخاوف الناخبين بشأن تكاليف المعيشة المرتفعة، التي لا تزال حاضرة بقوة على الساحة السياسية.

إيجابياً، لم تؤدِّ الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى قفزة حادة في الأسعار كما حذر كثير من الاقتصاديين، كما يمكن للإدارة الإشارة إلى تراجع أسعار البنزين. غير أن ارتفاع فواتير الكهرباء، التي برزت في الحملات الديمقراطية الناجحة أخيراً، قد يتحول إلى ملف ضاغط جديد.

وقال كوش ديساي، المتحدث باسم البيت الأبيض: "خلال العام الماضي تباطأ التضخم، وتسارع النمو، وانخفضت أسعار الفائدة، وارتفعت الأجور الحقيقية أخيراً… ولا يزال أمامنا الكثير من العمل، لكن الأفضل لم يأتِ بعد".

3 - الحروب التجارية

يُعد التحول نحو الحمائية التجارية أبرز تغيير في سياسة ترامب الاقتصادية. فقد رفع الرئيس الرسوم الجمركية في 2025 إلى أعلى مستوياتها منذ قرابة قرن، رغم تراجع الإدارة عن بعض الزيادات السابقة، ولا سيما تلك المفروضة على الصين.

ويؤكد ترامب أن الرسوم المرتفعة ستزيد إيرادات الحكومة، وتقلص العجز التجاري المزمن، وتحفز الاستثمار المحلي. وعلى صعيد الإيرادات، تحقق الرسوم هدفها بالفعل، إذ أضافت نحو 30 مليار دولار شهرياً بحلول أواخر 2025. أما تأثيرها على العجز التجاري، فلا يزال محل نقاش.

وشهد مطلع العام قفزة قياسية في الواردات عقب فوز ترامب، مع تسابق الشركات الأميركية على استيراد السلع قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ، قبل أن يعود العجز التجاري للتراجع لاحقاً.

4 - استثمارات الشركات

أما الهدف الثالث للحرب التجارية، أي تحفيز الاستثمار المحلي، فجاءت نتائجه مختلطة. فقد سجل الاستثمار الثابت للأعمال نمواً جيداً خلال الفصول الثلاثة الأولى من 2025، وفق بيانات نُشرت في 23 ديسمبر/كانون الأول. لكن هذا النمو اعتمد بشكل شبه كامل على زيادة الإنفاق على معدات الحواسيب والبرمجيات. وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع اقتصاديون أن تساهم حزمة التشريعات المعروفة باسم One Big Beautiful Bill Act، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في الذكاء الاصطناعي، في تعزيز الإنفاق الرأسمالي خلال عام 2026.