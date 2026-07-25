الاقتصاد الأميركي في مرمى الحرب والرسوم... هل بدأ اختبار الصمود؟

- التحديات الاقتصادية والسياسية: الحرب والرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تسببت في مخاطر على الاقتصاد الأميركي، مع تجاوز أسعار النفط 100 دولار وارتفاع فوائد الرهن العقاري، مما أثار قلق المستثمرين بشأن استدامة الاقتصاد قبل انتخابات الكونغرس. - سوق العمل والاستهلاك: رغم تباطؤ التوظيف، لا توجد مؤشرات على ركود وشيك، لكن ارتفاع تكاليف البنزين والاقتراض يختبر قدرة المستهلكين على الإنفاق، مما قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي في النصف الثاني من العام. - تأثيرات الحرب والذكاء الاصطناعي: ارتفاع أسعار النفط والإنفاق على الذكاء الاصطناعي أثار قلق المستثمرين، مع نزوح كبير من سوق السندات وزيادة العجز الفيدرالي، مما يضيف ضغوطاً على الاقتصاد الأميركي قبل الانتخابات المقبلة.

تثير الحرب في المنطقة، إلى جانب الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب دورياً، مخاطر جديدة أمام الاقتصاد الأميركي الذي أظهر قدراً لافتاً من المتانة. فقد تجاوزت أسعار النفط لفترة وجيزة 100 دولار للبرميل، وبلغت فوائد الرهن العقاري أعلى مستوياتها منذ نحو عام، فيما أعادت الرسوم الجديدة احتمالات ارتفاع أسعار السلع المستوردة. وظهرت في الوقت نفسه مؤشرات إلى أن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لم تعد بمنأى عن قلق الأسواق.

وأشارت صحيفة واشنطن بوست، اليوم السبت، إلى أن استئناف العمليات العسكرية في الخليج، بالتزامن مع القرارات التجارية الجديدة، أربك المستثمرين وفتح باب التساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد الأميركي على الحفاظ على زخمه قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وقد يتحول تباطؤ النمو إلى عبء سياسي على ترامب، إذ أظهر استطلاع أجرته الصحيفة مع مؤسسة "إبسوس" أن 33% فقط من الأميركيين يوافقون على إدارته للسياسة الاقتصادية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآثار المحتملة لارتفاع أسعار النفط على الاستهلاك الأميركي قبل الانتخابات؟ كيف يمكن للرسوم الجمركية الجديدة أن تؤثر على أسعار السلع المستوردة والمستهلك النهائي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

سوق العمل تتماسك رغم تباطؤ التوظيف

مع ذلك، لا تظهر البيانات أن الولايات المتحدة تتجه نحو ركود وشيك. فبحسب وزارة العمل الأميركية، انخفضت طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى 187 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 18 يوليو/تموز، بتراجع قدره 22 ألفاً عن الأسبوع السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 1969. ويشير ذلك إلى أن الشركات لا تنفذ عمليات تسريح واسعة، رغم تباطؤ التوظيف.

وكشف مكتب إحصاءات العمل الأميركي أن الاقتصاد أضاف 57 ألف وظيفة فقط في يونيو/حزيران، مع استقرار البطالة عند 4.2%. كما انخفضت نسبة المشاركة في سوق العمل إلى 61.5%، وبلغ عدد العاطلين لفترة طويلة 1.9 مليون شخص، بزيادة قدرها 286 ألفاً خلال عام. وتعكس هذه الأرقام سوق عمل لا تزال متماسكة، لكنها لم تعد تولد وظائف بالزخم الكافي لاستيعاب صدمة طويلة في أسعار الطاقة أو زيادة جديدة في الفائدة.

ويبقى الاستهلاك، الذي يمثل نحو 70% من الاقتصاد، أحد أهم عناصر الصمود. غير أن "واشنطن بوست" ترى أن ارتفاع أسعار البنزين وتكاليف الاقتراض، إلى جانب تلاشي أثر استردادات الضرائب الكبيرة التي حصلت عليها الأسر خلال العام، سيختبر قدرة المستهلك الأميركي على مواصلة الإنفاق.

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ونقلت الصحيفة عن رئيس قسم الاقتصاد في مؤسسة الأبحاث المالية "رينيسانس ماكرو ريسيرش"، نيل دوتا، قوله إن "مخاطر نمو الاقتصاد بأقل من قدرته المحتملة ازدادت، لأن الإنفاق الاستهلاكي لن يبقى بالقوة التي أظهرها سابقاً"، مضيفاً "نحن الآن تقريباً عند أعلى مستوى للاستهلاك". كذلك نقلت عن اقتصاديين في غولدمان ساكس توقعهم أن "يكون النمو خلال النصف الثاني أضعف من تقديرهم البالغ 2.25% في الأشهر الستة الأولى من العام".

الرسوم الجمركية تهدد بارتفاع الأسعار

وتتزامن هذه الضغوط مع تجدد الاضطراب التجاري. بعد أن فرضت إدارة ترامب رسوماً جديدة من رقمين على واردات قادمة من أكثر من 60 اقتصاداً، مستخدمة المادة 301 من قانون التجارة، بعد إبطال المحكمة العليا مجموعة سابقة من الرسوم.

كذلك هدّد ترامب بفرض رسوم إضافية على السلع الأوروبية رداً على تغريم الاتحاد الأوروبي شركة غوغل 890 مليون يورو، أي نحو مليار دولار، بسبب ممارسات مرتبطة بالمنافسة. وتعيد هذه الإجراءات خطر انتقال تكلفة الرسوم إلى المستهلك من خلال أسعار السلع المستوردة.

النفط ينقل تداعيات الحرب إلى المستهلك

وفي أسواق الطاقة، ذكرت "رويترز" أن خام برنت تجاوز 100 دولار للبرميل، بينما اقترب سعر بعض الخامات الفعلية من 110 دولارات، بفعل اضطراب الإمدادات المرتبط بالحرب في المنطقة والحرب الروسية الأوكرانية، والهجمات على الناقلات في البحر الأحمر. وأجبرت المخاطر الأمنية بعض السفن على استخدام مسارات أطول وأكثر تكلفة.

ونقلت "واشنطن بوست" عن كبير محللي النفط في "داو جونز إنرجي"، دنتون سينكويغرنا، قوله إن "المخزونات أقل بكثير من مستوياتها المعتادة في هذا الوقت من الصيف. وقد عاد متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى 4.10 دولارات للغالون، مع احتمال اختباره أعلى مستوى مسجل خلال 2026 عند 4.55 دولارات".

ووفق الصحيفة، أنفق المزارعون الأميركيون خلال موسم الزراعة الحالي 1.4 مليار دولار إضافية على وقود الديزل مقارنة بالعام الماضي. كما حذرت "ريستاد إنرجي" النرويجية لأبحاث الطاقة من أن استمرار الاضطرابات يزيد احتمالات ارتفاع النفط، بعدما استُخدم جزء كبير من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية وانخفضت المخزونات الاستراتيجية والتجارية، ما ترك السوق بهوامش أقل لمواجهة توقف طويل للإمدادات.

ولا تقتصر انعكاسات الحرب على الوقود. فقد أفادت "رويترز" بأن متوسط فائدة الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاماً ارتفع إلى 6.69% في الأسبوع المنتهي في 17 يوليو/تموز، وهو أعلى مستوى منذ 11 شهراً. ويزيد ذلك صعوبة شراء المنازل، ويرفع تكاليف الاقتراض على الأسر.

الذكاء الاصطناعي والدين يضغطان على الأسواق

وفي قطاع التكنولوجيا، بدأت ضخامة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي تثير قلق المستثمرين. ورفعت "ألفابت" تقديرات إنفاقها الاستثماري لعام 2026 بنحو 15 مليار دولار، ليصل إلى أكثر من 200 مليار دولار. ورغم نمو نشاطها السحابي بنسبة 82%، استهلكت الشركة 5.9 مليارات دولار من السيولة، وتراجع سهمها بنحو 6% في التعاملات المبكرة".

وامتدت المخاوف إلى سوق السندات، إذ أفادت "رويترز" بأن المستثمرين سحبوا 7.1 مليارات دولار من صناديق السندات الأميركية ذات التصنيف الاستثماري خلال الأسبوع المنتهي في 22 يوليو/تموز، وهو أكبر نزوح أسبوعي مسجل، وسط مخاوف التضخم ورفع الفائدة.

وبحسب "واشنطن بوست"، بلغ عجز الميزانية الفيدرالية 1.4 تريليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية، بينما وصل الدين الذي يحمله الجمهور إلى 32 تريليون دولار. وقالت كبيرة استراتيجيي الأسواق في بنك "سوفي" الإلكتروني، ليز توماس للصحيفة إن "استمرار الحرب سيجبر الحكومة على الأرجح على اقتراض مزيد من الأموال، ما يضيف ضغوطاً جديدة إلى الدين".

ويظل الاقتصاد الأميركي بعيداً عن الركود وفق المؤشرات الحالية، غير أن استمرار الحرب وصعود النفط واتساع المواجهة التجارية قد يحولان التباطؤ المتوقع إلى مشكلة اقتصادية وسياسية أكبر قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.