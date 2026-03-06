الاقتصاد الأميركي في صدمة مزدوجة.. انحسار التوظيف وانكماش المبيعات

- شهد الاقتصاد الأميركي تراجعاً في التوظيف خلال فبراير، حيث فقد 92 ألف وظيفة وارتفع معدل البطالة إلى 4.4%، مما يثير القلق حول استقرار سوق العمل مع زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. - انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2% في يناير، متأثرة بضعف مبيعات السيارات والطقس القاسي، مما يعكس مخاوف المستهلكين بشأن سوق العمل وتكاليف المعيشة، ودفع شركات مثل "وول مارت" و"هوم ديبوت" لخفض توقعات الأرباح. - ساهمت العواصف الشتوية في التراجع الاقتصادي بإلغاء رحلات وانقطاع الكهرباء، مما أثر على مبيعات المطاعم، بينما انتعشت مبيعات المتاجر الإلكترونية ومتاجر مستلزمات البناء.

برز في مؤشرات أداء الاقتصاد الأميركي تطوران يلقيان بظلال من الشك على قوة التعافي، حيث كشفت بيانات رسمية صادرة اليوم الجمعة، عن تراجع غير متوقع في التوظيف وانخفاض في مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة خلال شهر فبراير/شباط، ما يعيد رسم صورة أكثر قتامة للاقتصاد الأميركي في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون خطوات الاحتياطي الفيدرالي

المقبلة.

فقد أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل أن الاقتصاد الأميركي فقد 92 ألف وظيفة بشكل غير متوقع في فبراير/شباط، بعد بداية قوية للعام، ليرتفع معدل البطالة إلى 4.4%. ووفقاً لتقرير أوردته بلومبيرغ، يُعد هذا الانخفاض في الوظائف، والذي يعد واحدا من الأكبر منذ جائحة كورونا، بمثابة ضربة لفرضية أن سوق العمل قد استقر بعد أسوأ عام للتوظيف منذ عقود.

ويأتي هذا التراجع الحاد في الوظائف بالتزامن مع صدور بيانات وزارة التجارة التي أظهرت انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 0.2% في يناير/كانون الثاني، مقارنة بالشهر السابق الذي سجل بدوره ثباتاً. ويعكس هذا الانكماش ضعفاً في مبيعات السيارات، بالإضافة إلى تأثيرات الطقس الشتوي القاسي الذي أدى إلى تعطيل النشاط التجاري في مناطق واسعة من وسط وشرق البلاد.

والبيانات الصادرة اليوم الجمعة تدق ناقوس الخطر حول مدى متانة سوق العمل. فبينما قفزت الوظائف في يناير/كانون الثاني واستقرت طلبات إعانة البطالة عند مستوى منخفض، يبدو أن الشركات بدأت في تنفيذ سلسلة من عمليات تسريح العمال المعلن عنها سابقاً. كما أن الاتجاه الحديث في مكاسب الإنتاجية يوضح كيف أن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي سمح لبعض الشركات بالعمل بعدد أقل من الموظفين.

وعلى هذه النقطة، يعلق كبير الاقتصاديين الأميركيين في "بانثيون ماكروإيكونومكس" صامويل تومبس على التقرير، في حديث للوكالة، قائلاً إن "فكرة أن سوق العمل قد تجاوز المنعطف الخطير تتهاوى مع هذا التقرير". وقد تؤدي هذه الأرقام إلى إعادة تركيز اهتمام الاحتياطي الفيدرالي على سوق العمل أثناء تقييمه لمدة استمرار تثبيت أسعار الفائدة، خاصة بعد أن كان صناع السياسات أكثر انتباهاً للتضخم أخيراً.

وفي تقرير منفصل، أوردت بلومبيرغ أن انخفاض مبيعات التجزئة في بداية العام يعكس مخاوف متزايدة لدى المستهلكين بشأن سوق العمل وتكاليف المعيشة. فقد انخفضت مبيعات السيارات بنسبة 0.9%، كما تراجعت الإيرادات في متاجر الملابس ومحطات الوقود ومتاجر الصحة والعناية الشخصية.

وفي حين أن الأسر الأكثر ثراءً لديها القدرة على شراء السلع غير الأساسية، يبدو أن المستهلكين من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض أصبحوا أكثر حذراً. وهذا ما تعكسه توقعات بعض كبرى الشركات. فقد خفضت "وول مارت" توقعاتها لنمو الأرباح هذا العام في أعقاب ضعف التوظيف، بينما أشارت "هوم ديبوت" و"لويز" إلى قلق المستهلكين المستمر بشأن الاقتصاد، مستبعدة أن تؤدي استردادات الضرائب إلى إنفاق كبير على تحسين المنازل.

ولعبت العواصف الشتوية دوراً في تفاقم التراجع، حيث أدت إلى إلغاء رحلات جوية وانقطاع الكهرباء عن ملايين المنازل والشركات. وقد انعكس هذا بوضوح على قطاع المطاعم، حيث تراجعت مبيعاتها بنسبة 0.2% في يناير/كانون الثاني، وفقاً لتأكيدات سلاسل مطاعم مثل "سويت غرين" و"تشيبوتلي مكسيكان غريل" أن الطقس البارد أعاق المبيعات.

في المقابل، أظهر تقرير التجزئة انتعاشاً في المبيعات عبر المتاجر الإلكترونية ومتاجر مستلزمات البناء، وهو ما قد يعكس تحولاً في أنماط الإنفاق بسبب سوء الأحوال الجوية أكثر من كونه مؤشراً إلى قوة الطلب.