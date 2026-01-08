الاقتصاد الأميركي... انكماش العجز التجاري وانتعاش الإنتاجية

- شهد الاقتصاد الأميركي تراجعاً في العجز التجاري إلى 29.4 مليار دولار في أكتوبر، نتيجة انخفاض الواردات وارتفاع الصادرات، مما يعكس تقلبات التجارة الخارجية وتغير السياسات التجارية. - ارتفعت إنتاجية العمل في الربع الثالث بنسبة 4.9%، مما أدى إلى خفض تكاليف وحدة العمل بنسبة 1.9%، وساعد الشركات على تحسين الكفاءة باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. - رغم التباطؤ في سوق العمل، ارتفع التوظيف في ديسمبر بـ41 ألف وظيفة، مع توسع قطاع الخدمات وتراجع إعلانات خفض الوظائف، مما يشير إلى استقرار نسبي في السوق.

في لحظة تتشابك فيها السياسة التجارية مع مسار النمو والتضخم، تكشف أحدث بيانات الاقتصاد الأميركي عن مشهد اقتصادي أكثر تعقيداً مما توحي به الأرقام المجردة. فمن جهة، سجّل العجز التجاري الأميركي تراجعاً حاداً وغير متوقع إلى أدنى مستوياته منذ عام 2009، مدفوعاً بانخفاض كبير في الواردات. ومن جهة أخرى، قفزت إنتاجية العمل بأسرع وتيرة في عامين، ما خفّف من ضغوط الأجور وساعد الشركات على امتصاص كلفة الرسوم الجمركية والتباطؤ النسبي في سوق العمل. وبين هذين المسارين، تتبلور صورة اقتصاد يسعى إلى الحفاظ على زخم النمو عبر الكفاءة، لا عبر التوسع العددي في العمالة أو الاستيراد.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية، اليوم الخميس، أن فجوة تجارة السلع والخدمات تقلّصت في أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 39% مقارنة بالشهر السابق، لتستقر عند 29.4 مليار دولار فقط، في مفاجأة كبيرة للأسواق التي كانت تتوقع عجزاً يقارب 58.7 مليار دولار، وفق متوسط تقديرات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته شبكة بلومبيرغ، مشيرة إلى أن هذا المستوى يُعد الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية، علماً أن صدور التقرير تأخر لأكثر من شهر بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية.

وبحسب بلومبيرغ، يعود هذا التراجع اللافت في العجز أساساً إلى انخفاض الواردات بنسبة 3.2%، مع تراجع واضح في شحنات المستحضرات الدوائية والذهب غير النقدي، في حين ارتفعت قيمة الصادرات الأميركية بنسبة 2.6% خلال الشهر نفسه. وتُظهر هذه التحركات حجم التقلب الذي أصاب التجارة الخارجية الأميركية خلال العام، في ظل تطبيق الرسوم الجمركية وتبدّل التوجهات السياسية المرتبطة بها، ما دفع الشركات في فترات سابقة إلى تسريع الاستيراد تحسّباً لأي قرارات مفاجئة.

وكانت واردات الأدوية قد قفزت في سبتمبر/أيلول قبل أن تهوي في أكتوبر/تشرين الأول إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو/تموز 2022، في مثال واضح على أثر الإعلانات المتناقضة بشأن الرسوم. كما شهدت تجارة الذهب غير النقدي تقلبات حادة، وهي تجارة لا تدخل غالباً ضمن احتساب الناتج المحلي الإجمالي ما لم تُستخدم لأغراض صناعية، لكنها تؤثر بشكل مباشر في ميزان التجارة الشهري.

كما أن هذا التذبذب في التجارة بحركة الاقتصاد الأميركي انعكس بدوره على تقديرات النمو الاقتصادي. فبعد أن أضاف صافي الصادرات نحو 1.59 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، توقّعت نماذج الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن يقتطع قطاع التجارة نحو 0.3 نقطة مئوية من نمو الربع الرابع، قبل صدور بيانات أكتوبر التي خفّفت جزئياً من هذه المخاوف.

في موازاة ذلك، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي تسارعاً قوياً في إنتاجية العمل خلال الربع الثالث، إذ ارتفع الناتج لكل ساعة عمل في القطاع غير الزراعي بمعدل سنوي بلغ 4.9%، وهو أقوى أداء منذ عامين، بعد مراجعة صعودية لبيانات الربع الثاني التي سجلت نمواً بنسبة 4.1%. ويعكس هذا التحسن قدرة الشركات على زيادة الإنتاج دون توسّع مماثل في التوظيف.

وساهمت قفزة الإنتاجية في الاقتصاد الأميركي في خفض تكاليف وحدة العمل بنسبة 1.9%، بعد تراجعها أيضاً في الربع السابق، مسجّلة أول انخفاض مزدوج منذ عام 2019. ويُنظر إلى هذا التطور على أنه عامل محوري في كبح الضغوط التضخمية المرتبطة بالأجور، في وقت لا تزال الأسعار تخضع لمراقبة دقيقة من قبل صانعي السياسة النقدية.

وتكشف هذه الأرقام عن حالة "انقسام اقتصادي" لافتة، بحسب تعبير بلومبيرغ، يتخللها نمو قوي مدفوع بالكفاءة والاستثمار الرأسمالي، يقابله سوق عمل أكثر هدوءاً. فقد ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار ثمانية آلاف طلب في الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني، لكنها بقيت دون التوقعات، بما يعكس استمرار انخفاض مستويات التسريح. في المقابل، ارتفعت طلبات الإعانة المستمرة إلى 1.91 مليون طلب، وهو ما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة إعادة التوظيف.

ورغم هذا الهدوء، تُظهر بيانات أخرى في الاقتصاد الأميركي بوادر تحسّن في نهاية العام، إذ أفاد تقرير لشركة إيه دي بي (ADP) بأن التوظيف في الشركات الأميركية ارتفع بنحو 41 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول، بعد تراجع في الشهر السابق، فيما سجّل قطاع الخدمات أسرع وتيرة توسّع في التوظيف منذ فبراير/شباط. كما أظهرت بيانات "تشالنجر" أن إعلانات خفض الوظائف تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو/تموز 2024، في حين ارتفعت نيات التوظيف لأعلى مستوى في كل أشهر ديسمبر منذ عام 2022.

وتنقل بلومبيرغ عن اقتصاديين قولهم إن تسارع الإنتاجية لا يخفف فقط من كلفة العمل، بل يساعد الشركات أيضاً على مواجهة الأعباء الناتجة عن الرسوم الجمركية على الواردات، عبر تحسين الكفاءة التشغيلية واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهو اتجاه مرشّح للتعزّز مع الحوافز الاستثمارية المرتبطة بالتشريعات الاقتصادية الجديدة.

وبالنسبة إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، تشكّل هذه المعطيات عنصر طمأنينة نسبيا، إذ تؤكد أن تكاليف العمل، وهي المكوّن الأكبر في هيكل كلفة الشركات، لا تمثّل المحرّك الأساسي للتضخم. وكما يشير خبراء الاقتصاد، فإن الارتفاع السنوي في تكاليف وحدة العمل يظل منسجمًا مع هدف التضخم البالغ 2%.