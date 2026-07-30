الاقتصاد الأميركي أمام خطر صامت... الاحتيال يتوسع والملاحقات تتقلص

- تشهد الولايات المتحدة تراجعاً في ملاحقة جرائم الاحتيال المالي وذوي الياقات البيضاء بسبب تحول أولويات السلطات نحو قضايا مثل الهجرة ومكافحة الإرهاب، مما قلص الموارد المخصصة للتحقيقات المالية. - منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، تحولت فرق كبيرة من المحققين والمحامين الفيدراليين إلى ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة، مما أدى إلى تراجع الموارد المخصصة للجرائم المالية وانخفاض نسبة الإحالات التي تتحول إلى قضايا فعلية. - تراجع الرقابة المدنية، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات، أدى إلى بقاء عمليات احتيال بعيدة عن أعين السلطات، مما يسبب خسائر مالية ضخمة تتجاوز تريليون دولار سنوياً.

تشهد الولايات المتحدة تراجعاً ملحوظاً في ملاحقة جرائم الاحتيال المالي وجرائم ذوي الياقات البيضاء، في وقت يحذر فيه خبراء من أن هذا الانخفاض لا يعكس تراجعاً في حجم المخالفات، بل قد يشجع على ارتكاب المزيد منها، خاصة مع تقلص الموارد المخصصة للتحقيقات المالية وتحول أولويات السلطات نحو ملفات أخرى مثل الهجرة ومكافحة الإرهاب. وحسب تحقيق أوردته "ذي إيكونوميست" البريطانية الأربعاء، يستعيد مراقبون مفهوماً طرحه الاقتصادي الأميركي جون كينيث غالبريث عام 1955، عندما تحدث عن "مخزون الاختلاسات غير المكتشفة"، معتبراً أن فترات الانتعاش الاقتصادي وارتفاع أسعار الأصول غالباً ما تخفي عمليات الاحتيال التي لا تظهر إلا بعد انتهاء موجات الازدهار، كما حدث عقب انفجار فقاعة الإنترنت مع قضايا إنرون ووورلدكوم.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الرئيسية التي أدت إلى تحول أولويات السلطات الأميركية بعيداً عن ملاحقة جرائم الاحتيال المالي؟ ما هي الآثار الاقتصادية المحتملة لتزايد الاحتيال المالي غير المكتشف على الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي هذا الصدد، تكشف بيانات "مركز سجلات الوصول إلى المعاملات" (TRAC) أن المدعين الفيدراليين الأميركيين رفعوا 2008 قضايا فقط تتعلق بجرائم ذوي الياقات البيضاء خلال الأشهر الستة المنتهية في مارس/آذار، ما يضع إجمالي القضايا المتوقعة خلال السنة المالية عند نحو أربعة آلاف قضية فقط. ويمثل ذلك انخفاضاً بنحو السدس مقارنة بما كان عليه الوضع قبل خمس سنوات، وتراجعاً يقارب 50% مقارنة بمستويات قبل 20 عاماً. ورغم أن كثيرين يربطون هذا التراجع بسياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتقليصها لدور وزارة العدل، فإن الاتجاه النزولي بدأ قبل ذلك بسنوات، ما يشير إلى تغير أعمق في أولويات إنفاذ القانون.

الاحتيال تراجع في سلم الأولويات

منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، تحولت أعداد كبيرة من المحققين والمحامين الفيدراليين إلى ملفات مكافحة الإرهاب، قبل أن تتصدر لاحقاً قضايا الهجرة ومكافحة المخدرات أجندة الحكومات والناخبين. وفي المقابل، تراجعت الموارد المخصصة للتحقيق في الجرائم المالية، رغم أن هذه القضايا تعد من أكثر الملفات تعقيداً، إذ تتطلب فرقاً كبيرة من المحققين والمحامين وتستغرق سنوات طويلة قبل الوصول إلى قرارات اتهام. وبحسب بيانات المركز، احتاجت القضايا المالية التي انتهت بتوجيه اتهامات خلال عام واحد إلى 452 يوماً في المتوسط لمراجعتها، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ونصف متوسط الزمن المطلوب لمعالجة بقية أنواع القضايا.

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ورغم الاتجاه الطويل الأمد، يرى محللون أن الانخفاض خلال إدارة ترامب كان أكثر حدة، إذ انخفضت نسبة الإحالات التي تتحول إلى قضايا فعلية من نحو 50% قبل عشر سنوات إلى حوالي ثلث الإحالات فقط في عام 2025. وفي المقابل، لا تزال معظم قضايا الهجرة تتحول إلى ملاحقات قضائية، ما يعكس اختلافًا واضحًا في أولويات أجهزة إنفاذ القانون. كما تقلص عدد المحامين في وزارة العدل الأميركية بنحو 20% خلال إدارة ترامب، مع إعادة توزيع العديد منهم من ملفات العملات المشفرة والضرائب إلى ملفات الهجرة، بالتزامن مع تقليص أعداد العاملين في الهيئات الرقابية وأجهزة التحقيق التي تزود الادعاء العام بالمعلومات.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الرئيسية التي أدت إلى تحول أولويات السلطات الأميركية بعيداً عن ملاحقة جرائم الاحتيال المالي؟ ما هي الآثار الاقتصادية المحتملة لتزايد الاحتيال المالي غير المكتشف على الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

تراجع الرقابة على الشركات والخسائر تتخطى تريليون دولار

ولم يقتصر الانخفاض على الملاحقات الجنائية، بل امتد إلى الرقابة المدنية أيضاً. ففي عام 2025، لم ترفع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) سوى 10 دعاوى ضد المحاسبين والمدققين، أي ما يعادل خمس متوسط عدد القضايا السنوية خلال السنوات الثماني السابقة، بحسب بيانات مؤسسة كورنرستون ريسيرتش (Cornerstone Research).

رغم أن كثيرين يربطون هذا التراجع بسياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتقليصها لدور وزارة العدل، فإن الاتجاه النزولي بدأ قبل ذلك بسنوات، ما يشير إلى تغير أعمق في أولويات إنفاذ القانون

كما خفضت الهيئة رواتب العاملين في مجلس الرقابة على مهنة التدقيق، الذي كان يعتمد سابقاً على أجور مرتفعة لاستقطاب خبراء المحاسبة، واتجهت إلى التركيز بصورة أكبر على مراجعة إجراءات التدقيق بدلاً من البحث عن الأخطاء داخل الحسابات نفسها، وهو ما يخشى خبراء أن يسهّل إخفاء التلاعب في القوائم المالية.

وتشير دراسة أعدها الباحث ألكسندر دايك من جامعة تورنتو إلى أن نحو ثلث عمليات الاحتيال في الشركات فقط يتم اكتشافها، بينما يظل الجزء الأكبر بعيداً من أعين السلطات. واستناداً إلى حجم القضايا المكتشفة، قدّر الباحثون أن الاحتيال المالي يؤدي إلى تدمير ما يعادل 1.6% من قيمة حقوق المساهمين سنوياً في الولايات المتحدة، وهو ما يعادل نحو 1.1 تريليون دولار خلال عام 2025.

وتنقل المجلة عن أستاذة القانون في جامعة جورجتاون والمدعية السابقة جولي أوسوليفان قولها إن الخسائر الناجمة عن جرائم ذوي الياقات البيضاء تتجاوز بكثير الخسائر الناتجة عن جميع أنواع الجرائم الأخرى مجتمعة. ويرى خبراء قانونيون أن إعادة تشديد الرقابة مستقبلاً لن تكون مهمة سهلة، إذ إن كثيراً من الجرائم المالية يخضع لفترة تقادم تبلغ خمس سنوات، ما يمنح مرتكبي المخالفات فرصة للإفلات من العقاب إذا لم تُكتشف قضاياهم سريعاً.