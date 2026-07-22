الاقتصاد الأردني في فوهة الحرب بعد الهجمات على العقبة

وضعت التطورات الأمنية الأخيرة التي طاولت الأراضي الأردنية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واتساع نطاق الصراعات في المنطقة، الاقتصاد الأردني أمام تحديات جديدة مرتبطة بارتفاع مستويات المخاطر، وانعكاساتها المحتملة على حركة التجارة والاستثمار والسياحة والثقة بالبيئة الاقتصادية.

ورغم أن الأردن اعتمد خلال السنوات الماضية سياسة تقوم على النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، والحفاظ على الاستقرار الداخلي، فإن موقعه الجغرافي جعله يتأثر بتداعيات الأزمات المحيطة؛ سواء من خلال الاستهداف المباشر، أو اضطرابات حركة النقل الإقليمية، أو تأثيرها في القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار والسياحة وسلاسل التوريد.

وتعرّضت مدينة العقبة، الأحد الماضي، لاستهداف إيراني، وهي من المناطق الأكثر حساسية لما تمثله من أهمية استراتيجية للاقتصاد الأردني؛ فهي المنفذ البحري الوحيد للمملكة، ومن خلالها تمرّ نسبة كبيرة من حركة التجارة الخارجية، بما يشمل الواردات الاستراتيجية من الحبوب والمشتقات النفطية والسلع الأساسية، إضافة إلى الصادرات الصناعية والفوسفات والبوتاس.

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ورغم عدم تأثر المؤسسات العاملة في مدينة العقبة، بما فيها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمطار والموانئ، بما حدث، وتأكيدها استمرار أعمالها، وفق الخطط التشغيلية المعتادة، فإن التطورات الأخيرة تفرض التعامل معها بجدية، ولا يمكن تجاهل تداعياتها المحتملة على الاقتصاد الأردني.

وقال المحلل الاقتصادي منير أبو دية، لـ"العربي الجديد"، إن استمرار الحرب وتصاعد وتيرة الاستهدافات يفرضان على الأردن التحرك عبر أدواته الدبلوماسية للحد من الخسائر والأضرار الاقتصادية الناتجة عن هذه التطورات، والعمل من خلال المؤسسات الدولية والقنوات السياسية المتاحة للتعامل مع آثارها.

وأشار إلى أن استمرار الحرب يؤدي إلى تفاقم التداعيات الاقتصادية بصورة تدريجية، وأن تكلفة هذه التداعيات ترتفع كلما طال أمد الأزمة، ولا سيما إذا امتدت التهديدات إلى المنشآت الاقتصادية والحيوية.

وأوضح أبو دية أن الأردن طالما نأى بنفسه عن الصراعات في المنطقة ولم يكن طرفاً فيها، بل اعتمد على المسارات الدبلوماسية والسياسية في التعامل مع الأزمات الإقليمية، إلا أن التطورات الحالية تضعه أمام تحديات اقتصادية وأمنية مباشرة.

وأضاف أن استمرار التوترات الإقليمية ينعكس على عدد من القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الاستثمار الأجنبي والسياحة والنقل ومستوى الثقة بالاقتصاد، الأمر الذي يتطلب العمل على الحد من آثارها، ومنع اتساع دائرة الخسائر.

وبيّن أن مدينة العقبة تمثل محوراً استراتيجياً للاقتصاد الأردني لما تضمه من منشآت حيوية ترتبط بسلاسل الإنتاج والتوريد والشحن والنقل، مشيراً إلى أن منظومة العقبة الاقتصادية تشمل الموانئ ومحطات الحاويات ومنشآت الغاز والنفط والبتروكيماويات، وهي مرافق أساسية لتوفير السلع والمشتقات النفطية والمواد الأولية للمملكة.

ولفت إلى أن أهمية العقبة لا تقتصر على الجانب الصناعي واللوجستي، بل تمتد إلى القطاع السياحي أيضاً، باعتبارها جزءاً رئيسياً من المثلث الذهبي السياحي (العقبة، ووادي رم، والبتراء). وأوضح أن أي تطورات أمنية قد تزيد الضغوط على القطاع السياحي، الذي يواجه تحديات مرتبطة بتراجع الحجوزات، وإلغاء بعض الرحلات منذ اندلاع الحرب، خصوصاً رحلات الطيران العارض ومنخفض التكلفة.

وأكد أبو دية أن أي تصعيد جديد قد يزيد الأعباء الاقتصادية على الأردن من خلال تأثيراته في قطاعات النقل والشحن والاستثمار والسياحة، محذراً من أن توسع دائرة التوتر ليشمل منشآت اقتصادية وحيوية قد يؤدي إلى تداعيات أكبر على الاقتصاد الوطني.

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من جانبه، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، أحمد عوض، لـ"العربي الجديد"، إن التطورات الحالية سيكون لها أثر مباشر في مستوى الثقة بالاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي، موضحاً أنها ستدفع الأفراد والشركات إلى التريث في الإنفاق، نتيجة تعمّق حالة عدم اليقين، ولا سيما مع استهداف الأردن بشكل مباشر.

وأضاف أن هذا الواقع يعزز حالة القلق بشأن المستقبل، الأمر الذي ينعكس على النشاط الاقتصادي، مبيناً أنه في حال استمرار الأوضاع الراهنة، فإنها ستؤثر سلباً في معدلات النمو الاقتصادي، وتضعف الطلب المحلي، كما تحدّ من قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات الجديدة، وتقلل من إقبال المستثمرين الأردنيين على ضخ استثماراتهم.

وأكد عوض أن على الأردن مواصلة العمل مع المجتمع الدولي واستثمار علاقاته الدبلوماسية بأقصى قدر ممكن من أجل وقف الحرب ومنع استهداف الأردن، إلى جانب تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع.

وأشار إلى أهمية مراقبة المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بحياة المواطنين، وفي مقدمتها معدلات البطالة والفقر والأسعار ومؤشرات النمو الاقتصادي، بالتوازي مع العمل على الترويج لصورة الأردن باعتباره بلداً يتمتع بالاستقرار الأمني والاقتصادي رغم ما تشهده المنطقة من ظروف إقليمية استثنائية، والتأكيد أن ما يجري يمثل ظرفاً مؤقتاً.

وشدد على أن العقبة تمثل شريان الحياة الاقتصادية للأردن، فهي المنفذ البحري الوحيد للمملكة، وتشكّل الصادرات عبرها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مؤكداً أن إبقاءها خارج دائرة الصراع يصب في مصلحة الأردن، فيما استمرار تأثرها بتداعيات النزاع من شأنه أن يفاقم التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.