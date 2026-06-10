الاضطراب في المنطقة يُربك شركات الطيران العالمية... ماذا عن الرحلات؟

- تأثير الأزمة على حركة الطيران: الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران تؤثر بشكل كبير على حركة الطيران العالمية، مما أدى إلى تعليق أو تأجيل العديد من الرحلات الجوية وتجنب الأجواء الإيرانية والعراقية والإسرائيلية. - استجابة شركات الطيران: بعض الشركات الخليجية زادت قدراتها الاستيعابية، بينما علقت شركات مثل "إير كندا" و"إير بالتيك" رحلاتها إلى تل أبيب ودبي، وألغت "كاثاي باسيفيك" و"دلتا إيرلاينز" رحلاتها إلى دبي والرياض. - خطط استئناف الرحلات: تخطط شركات مثل "لوفتهانزا" و"الخطوط الجوية الماليزية" لاستئناف رحلاتها تدريجياً، بينما وسعت "كوانتاس" عملياتها الأوروبية، وأرجأت "النرويجية إير شاتل" استئناف رحلاتها.

رغم بوادر عودة تدريجية لبعض الرحلات الجوية إلى الشرق الأوسط، لا تزال تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران تلقي بظلالها الثقيلة على حركة شركات الطيران العالمية، في وقت تعيد فيه شركات الطيران رسم خرائط مساراتها التشغيلية، وتعديل جداولها، وسط حالة من عدم اليقين بشأن أمن الأجواء الإقليمية، لا سيما مع تجدّد التصعيد بين طهران وواشنطن، وتهديد الرئيس دونالد ترامب بشنّ هجمات جديدة أكثر قوة على إيران اليوم الأربعاء.

فبعد أسابيع من الاضطرابات الحادة التي أصابت قطاع النقل الجوي، بدأت بعض الشركات في استئناف عدد محدود من الرحلات، فيما تواصل شركات الطيران الأُخرى تعليق خدماتها أو تأجيل عودتها إلى وجهات رئيسية في المنطقة. وبينما عززت شركات الطيران الخليجية قدراتها الاستيعابية لتعويض النقص الناجم عن الأزمة، لا تزال شركات أوروبية وآسيوية وأميركية عديدة تتجنب المرور عبر أجواء الشرق الأوسط، ما أدى إلى استمرار تأثير الأزمة بحركة السفر بين أوروبا وآسيا.

طيران إيجه (Aegean Airlines)

مدّدت أكبر شركة طيران يونانية تعليق رحلاتها بين سالونيك وتل أبيب حتى 26 يونيو/حزيران، كما ألغت جميع رحلاتها إلى دبي حتى 31 أغسطس/آب، وإلى أربيل وبغداد حتى الثاني من يوليو/تموز.

إير بالتيك (Air Baltic)

أعلنت شركة الطيران اللاتفية إلغاء جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 28 يونيو، بينما سيستمر تعليق الرحلات إلى دبي حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول.

إير كندا (Air Canada)

قررت شركة الطيران الكندية مواصلة تعليق جميع رحلاتها إلى تل أبيب ودبي حتى 24 أكتوبر.

إير يوروبا (Air Europa)

مدّدت شركة الطيران الإسبانية إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب حتى 28 يونيو.

إير فرانس - كيه إل إم (Air France-KLM)

علّقت إير فرانس رحلاتها إلى تل أبيب حتى 21 يونيو، وإلى بيروت ودبي حتى 24 يونيو. أما "كيه إل أم" فقد مدّدت تعليق رحلاتها إلى الرياض والدمام حتى 26 يوليو، وإلى دبي حتى الثاني من أغسطس.

شركة الطيران كاثاي باسيفيك (Cathay Pacific)

ألغت شركة الطيران التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها جميع رحلات الركاب المتجهة إلى دبي والرياض حتى 31 أغسطس.

دلتا إيرلاينز (Delta Air Lines)

مدّدت الشركة الأميركية تعليق رحلاتها بين أتلانتا وتل أبيب حتى 18 ديسمبر/كانون الأول، مع التخطيط لاستئناف الرحلات من نيويورك إلى تل أبيب في السادس من سبتمبر/أيلول. كما أرجأت إطلاق خط بوسطن - تل أبيب إلى أجل غير مسمى.

فين إير (Finnair)

ألغت الشركة الفنلندية رحلاتها إلى الدوحة حتى الثاني من أكتوبر، مع استمرار تجنب الأجواء العراقية والإيرانية والسورية والإسرائيلية، فيما لن تستأنف رحلاتها إلى دبي قبل أكتوبر المقبل.

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مجموعة آي إيه جي (IAG)

أرجأت الخطوط الجوية البريطانية استئناف رحلاتها إلى الدوحة حتى الأول من أغسطس، وإلى الرياض حتى الثامن من أغسطس. كما مددت تعليق الرحلات إلى دبي وتل أبيب والمنامة وعمّان حتى نهاية الموسم الصيفي، على أن تُستأنف في 25 أكتوبر.

وستقلّص الشركة عند استئناف التشغيل عدد الرحلات إلى دبي والدوحة والرياض وتل أبيب إلى رحلة يومية واحدة، مع إلغاء جدة من شبكة وجهاتها.

الخطوط الجوية اليابانية (Japan Airlines)

علّقت الشركة رحلاتها بين طوكيو والدوحة حتى نهاية يوليو، ورحلات العودة من الدوحة إلى طوكيو حتى الأول من أغسطس.

لوت البولندية (LOT Polish Airlines)

ألغت رحلاتها إلى الرياض حتى 30 يونيو وإلى بيروت حتى 27 يونيو، بينما تعتزم تشغيل خطها الشتوي إلى دبي اعتباراً من أكتوبر.

مجموعة لوفتهانزا (Lufthansa Group)

تخطط لوفتهانزا لاستئناف رحلاتها إلى تل أبيب اعتباراً من الأول من يوليو، وكذلك شركة إيتا إيروايز (ITA Airways)، في حين أرجأت الخطوط الجوية السويسرية العودة حتى أغسطس، ومددت "بروكسل إيرلاينز" تعليق عملياتها حتى 24 أكتوبر.

كما ستواصل شركات المجموعة، بما فيها "لوفتهانزا" و"الخطوط السويسرية" و"إيتا إيروايز"، تعليق رحلاتها إلى دبي حتى 13 سبتمبر.

أما الرحلات إلى أبوظبي وعمّان وبيروت والدمام والرياض وأربيل ومسقط وطهران فستظل معلّقة حتى 24 أكتوبر لدى عدد من شركات المجموعة.

كذلك مددت شركة يورو وينغز (Eurowings) تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت وأربيل، إضافة إلى دبي وأبوظبي وعمّان حتى تواريخ متفاوتة تمتد إلى أكتوبر المقبل.

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الخطوط الجوية الماليزية (Malaysia Airlines)

أعلنت الشركة أنها ستستأنف خدمات محدودة إلى الدوحة اعتباراً من الثاني من يوليو.

النرويجية إير شاتل (Norwegian Air Shuttle)

أرجأت الشركة الاقتصادية استئناف رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت إلى أجل غير مسمى دون تحديد موعد جديد.

كوانتاس (Qantas)

اختارت الناقلة الأسترالية توسيع عملياتها الأوروبية عبر زيادة الرحلات إلى باريس وروما وسنغافورة استجابة للطلب المرتفع، على أن يبدأ تنفيذ الجدول الجديد تدريجياً بين إبريل ويوليو.

الخطوط الملكية المغربية (Royal Air Maroc)

مدّدت الشركة تعليق رحلاتها إلى الدوحة حتى 30 يونيو.

الخطوط الجوية السنغافورية (Singapore Airlines)

أبقت الشركة تعليق رحلاتها بين سنغافورة ودبي حتى الثاني من أغسطس، مع تعزيز رحلاتها إلى لندن وملبورن لمواكبة الطلب المتزايد.

الخطوط الجوية التركية (Turkish Airlines)

ألغت شركة صن إكسبريس (SunExpress)، التابعة للخطوط التركية ولوفتهانزا، رحلاتها إلى دبي حتى 30 يونيو، وإلى البحرين وبيروت وأربيل حتى 14 يوليو.

ويز إير (Wizz Air)

واصلت شركة الطيران منخفضة التكلفة تعليق رحلاتها إلى دبي وأبوظبي وعمّان من مختلف الوجهات الأوروبية حتى منتصف سبتمبر.

(رويترز، العربي الجديد)