الاستثمار السياحي... فرص الحصول على جزيرة بأقل من 10 دولارات

- بدأت دول أوروبية مثل إيطاليا واليونان وكرواتيا في بيع أو تأجير جزر بأسعار زهيدة لإنعاش السياحة، مع اشتراط تطوير البنى التحتية وفق القوانين البيئية والاقتصادية. - في اليونان، تُعتبر الجزر الصغيرة فرصة استثمارية للأجانب بأسعار منخفضة، مع ضرورة الالتزام بالتنمية المستدامة والحصول على موافقات خاصة في المناطق الاستراتيجية. - في كرواتيا، تُتاح الجزر للإيجار بأسعار رمزية لتطويرها سياحياً أو بيئياً، بينما تقدم بنما تسهيلات لامتلاك جزر صغيرة مع تشجيع الطاقة النظيفة وتسهيلات ضريبية.

بدأت دول عدة في التوسع بنطاق الاستثمار السياحي، من خلال الترويج لبيع جزر بأسعار زهيدة لدرجة الخيال، إذ لا يتعدى السعر 10 دولارات، في خطوة منها لإنعاش القطاع السياحي. هذه المبادرات، التي أطلقتها بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا واليونان وكرواتيا، تهدف إلى إحياء المناطق المهجورة والجزر غير المأهولة من خلال جذب المستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم. فبدل أن تبقى هذه الجزر معزولة ومنسية، عمدت السلطات إلى تحويلها لفرص استثمارية واعدة.

امتلاك جزيرة بسعر 10 دولارات، أو أقل، قد يبدو ضرباً من ضروب الخيال، لكن هذه الدول التي تعتمد على السياحة، لجأت إلى هذا الأسلوب، ضمن خطة استثمارية، هدفها تطوير البنى التحتية لهذه المناطق من جهة، ومن جهة ثانية، تحريك عجلة الاقتصاد. فإن كنت تسعى لامتلاك جزيرة أحلامك، إليك الخطوات الأساسية.

ما هي الشروط؟

تختلف الشروط التي تضعها الدول لشراء الجزر، ويعود السبب في ذلك، لرغبة كل دولة في تطوير عملها السياحي والاستثماري. لكن هناك مجموعة من الشروط الأساسية والتي تتضمن: التعهد ببناء منتجع سياحي على الجزيرة، أو فندق ومرافق تابعه له، لجذب السياح، والتعهد بتطوير البنى التحتية للجزيرة وتحويلها إلى مشروع اقتصادي يساعد السكان المحليين، فضلاً عن التعهد بإقامة هذه المشاريع ضمن فترة زمنية معينة لا تتجاوز 5 سنوات.

في بعض الدول، تضاف شروط أخرى، فعلى سبيل المثال، تعد إيطاليا من أوائل الدول الأوروبية التي تبنّت فكرة بيع جزر صغيرة وقرى مهجورة أو تأجيرها في إطار مبادرة تهدف إلى إعادة إحياء المناطق المهجورة وتشجيع الاستثمار السياحي والبيئي. يشترط على المستثمر الذي يرغب في شراء جزيرة أو قرية بهذا السعر أن يقدّم خطة تطوير واضحة. ومن أبرز الأمثلة، جزيرة إيسولا ديلي فيميني Isola delle Femmine القريبة من صقلية، التي طُرحت في السوق بسعر رمزي بشرط التزام المشتري بتطويرها بما هي موقع سياحي متكامل.

فرص الاستثمار السياحي بجزر صغيرة في اليونان

أدت سلسلة من الاهتزازات الاقتصادية في اليونان إلى تغيير سياستها الاستثمارية، وتشجيع المستثمرين على شراء جزر نائية، بهدف تحويلها إلى مشاريع. وتتيح القوانين في اليونان للأجانب امتلاك جزر صغيرة جداً (عادة أقل من 0.1 كيلومتر مربع)، بأسعار منخفضة نسبياً مقارنة ببقية دول أوروبا.

مع ذلك، تعتبر هذه الجزر فرصة استثمارية واعدة للراغبين في إقامة مشاريع سياحية فاخرة أو بيئية في البحر إيجة أو الأيوني، كما تشترط الحكومة اليونانية بحسب موقع buying an island in Greece على المستثمرين الالتزام بضوابط التنمية المستدامة، وتقديم خطة تطوير تتوافق مع القوانين البيئية والبحرية. كما تتطلب بعض المواقع موافقة من وزارة الدفاع، بخاصة إذا كانت الجزيرة تقع قرب مناطق حدودية أو ذات حساسية استراتيجية، خوفاً من حصول أي توترات أمنية مع دول مجاورة.

الإيجار الطويل

على عكس اليونان وإيطاليا، لا تسمح القوانين في كرواتيا ببيع الجزر، لكنها تسمح بتأجيرها لفترة طويلة وبأسعار رمزية. حسب موقع private island in europe، تطرح السلطات الكرواتية، بعض الشروط، لامتلاك الجزر غير المأهولة، عن طريق للإيجار طويل الأمد بأسعار رمزية أو منخفضة، مقابل التزام المستثمر بتطويرها وتحويلها إلى وجهات سياحية أو منتجعات بيئية. وتُعد هذه السياسة استراتيجية متبعة من قبل السلطات، توازي من خلالها جهود الحكومة لتشجيع الاستثمار المستدام في البحر الأدرياتيكي، مع الحفاظ على النظام البيئي البحري.

وبحسب التقارير، تسمح السلطات بتأجير هذه الجزر لمدة تتراوح ما بين 50 و100 عام، بشرط تنفيذ مشروع فعلي يُسهم في تعزيز السياحة الساحلية، بخاصة أنّ وزارة السياحة والبيئة الكرواتية تعير اهتماماً واسعاً في تقييم الخطط المقدّمة والموافقة على التراخيص، لأسباب تتعلق بالأمن القومي للدولة، وللحفاظ على تاريخ وثقافة وتقاليد الشعوب.

مناطق محددة في بنما

بعيداً عن أوروبا، تطرح السلطات في بنما أيضاً برامج استثمارية مهمة، من ضمنها شراء جزر وتطويرها، وتُعد الجزر الخاصة من أبرز الأصول العقارية التي يمكن امتلاكها بأسعار منخفضة مقارنة بنظيراتها في الكاريبي أو أوروبا. تتيح القوانين البنمية للأجانب امتلاك جزر صغيرة ملكية كاملة ضمن مناطق محددة، إلا أن هذه الملكية عادة ما تتضمن عدة شروط، من ضمنها الابتعاد عن المناطق الحدودية والاستراتيجية، وتقديم خطط لمشاريع حيوية، مثل إنشاء منتجعات صغيرة، أو قرى سياحية تعتمد على الطاقة النظيفة.

تمنح الحكومة البنمية للمستثمرين الأجانب تسهيلات ضريبية كبيرة، كما تشجّع إقامة مشاريع سياحة بيئية تُسهم في ترويج السياحة البحرية والاستدامة البيئية. ومع ذلك، يُشترط على المشتري التأكد من أن الملكية مسجلة رسمياً في السجلات العقارية، إذ إن بعض الجزر تعرض فقط حق الانتفاع دون نقل الملكية الكاملة. لذا ينصح الخبراء بضرورة التعامل مع مكاتب قانونية موثوقة.