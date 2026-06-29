الاستثمارات الصحية الإسرائيلية تتراجع 40% في 2025

- شهد قطاع التكنولوجيا الصحية في إسرائيل عام 2025 انخفاضًا كبيرًا في الاستثمارات بنسبة 40%، مع تراجع التمويل الخاص إلى أدنى مستوياته منذ خمس سنوات، وانهيار قطاع الأجهزة الطبية بنسبة تجاوزت 60%، بينما ارتفعت استثمارات الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ. - تواجه الشركات الإسرائيلية تحديات اقتصادية وجيوسياسية، حيث تعتمد بشكل كبير على الأسواق الأمريكية للتمويل، لكنها لم تتمكن من جمع سوى 115 مليون دولار، بتراجع يتجاوز 80%، وسط توترات أمنية وعدم يقين جيوسياسي. - قدمت الحكومة دعمًا بقيمة 560 مليون شيكل لقطاع التكنولوجيا الصحية وأطلقت برنامجًا لتقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي، ورغم التحديات، أظهرت صادرات الأدوية والمعدات الطبية استقرارًا، مع توقعات بتعافي حذر في 2026.

تراجعت استثمارات قطاع التكنولوجيا الصحية في إسرائيل بصورة لافتة خلال عام 2025، بنسبة 40% مقارنة بالعام السابق، بحسب ما نشر موقع "واي نت غلوبال"، يوم الأحد. وكشف التقرير السنوي المشترك الذي أصدرته جمعية صناعات التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلية وسلطة الابتكار وشركة PwC Israel، ونقله الموقع، أن التمويل الخاص للقطاع انحدر إلى أدنى مستوياته منذ خمس سنوات، فيما تقلّص متوسط حجم الصفقات ليهبط دون عتبة 10 ملايين دولار.

أرقام تكشف حجم التراجع

استقطب قطاع علوم الحياة الإسرائيلي نحو 1.6 مليار دولار في 2025، تجاوز الاستثمار الخاص 90% منها. وفيما أظهرت استثمارات التكنولوجيا الحيوية الطبية استقراراً نسبياً، شهد قطاع الأجهزة الطبية انهياراً تجاوز 60%. في المقابل، برز الذكاء الاصطناعي استثناءً لافتاً، إذ سجّلت الاستثمارات المرتبطة به ارتفاعاً ملحوظاً، على غرار سائر قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، بحسب التقرير.

وعلى صعيد التمويل العام، جاء المشهد أكثر قتامة، إذ تعتمد غالبية الشركات الإسرائيلية المدرجة في قطاع علوم الحياة على الأسواق الأميركية مصدراً رئيسياً للتمويل، ونحو 40% من المدرجة في بورصة تل أبيب مقيّدة أيضاً في وول ستريت. ولم تتمكن الشركات الإسرائيلية من جمع سوى نحو 115 مليون دولار من الأسواق الأميركية، بتراجع يتجاوز 80%، فيما خلا عام 2025 من أي طرح عام أولي في بورصة تل أبيب.

ووصفت كارين ماير روبنشتاين، الرئيسة التنفيذية لجمعية صناعات التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلية، لـ"واي نت غلوبال"، المرحلة الراهنة بأنها من أعقد ما مرّ به القطاع، مستعرضةً جملةً من العوامل الضاغطة: التوترات الأمنية، وعدم اليقين الجيوسياسي، وإطالة أمد الخدمة العسكرية الاحتياطية، والمنافسة المحتدمة على رأس المال عالمياً. وأضافت أن تراجع الدولار زاد الأمر تعقيداً، إذ تُحصّل الشركات الإسرائيلية إيراداتها غالباً بالعملة الأميركية، في حين تُسدَد نفقاتها، ولا سيما الرواتب، بالشيكل الإسرائيلي.

تطور الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الصحية الإسرائيلي (مليار دولار) أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

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دعم حكومي وتفاؤل حذر لا يخفي ثقل التحديات

وفي عام 2025، ضخّت السلطة نحو 560 مليون شيكل في قطاع التكنولوجيا الصحية، شكّلت نحو 29% من إجمالي استثماراتها. وخصّص صندوق الشركات الناشئة التابع لها أكثر من 45% من استثماراته، أي ما يعادل نحو 250 مليون شيكل، لقطاع التكنولوجيا الصحية. كما دعمت السلطة صندوقَي رأس مال مخاطر متخصّصين في علوم الحياة من خلال صندوق يوزما.

وفي عام 2026، أطلقت السلطة ووزارة الصحة برنامجاً تنظيمياً تجريبياً لتقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة في قطاع الرعاية الصحية. وأفاد التقرير بأن شركات علوم الحياة الإسرائيلية صدّرت ما قيمته نحو 1.7 مليار دولار من الأدوية و3.3 مليارات دولار من المعدات الطبية في 2025، بمستويات مماثلة لعام 2024 وثابتة مقارنةً بالسنوات الأخيرة.

وكشف استطلاع شمل أكبر صناديق رأس المال المخاطر في قطاعَي علوم الحياة والتكنولوجيا الصحية، أن 74% من الصناديق صنّفت جمع التمويل باعتباره التحدي الرئيسي للصناعة في 2025، مقارنةً بـ 52% في 2023. وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، يتوقع 57% من الصناديق تعافياً حذراً في 2026، فيما يُرجّح 22% عودة النمو، ويتوقع 22% آخرون حالة من الركود.

وتكشف أرقام 2025 أن قطاع التكنولوجيا الصحية الإسرائيلي يدفع ثمن تداعيات متشعبة لا تقتصر على المتغيرات الاقتصادية، بل تمتد لتشمل تبعات الحروب والتوترات الإقليمية المتصاعدة التي تُلقي بظلالها الثقيلة على مناخ الاستثمار العالمي.

وفيما تتراجع الأموال الخاصة، يبدو الرهان على الذكاء الاصطناعي وحده غير كاف لتعويض خسائر قطاع يرزح تحت وطأة عزلة متنامية وتصاعد متواصل في تكاليف الصراعات العسكرية. ومهما بلغت قدرة المنظومة التقنية على الصمود، تظل مفاتيح المرحلة القادمة رهينةً بتحولات جيوسياسية أعمق، لا يملك القطاع وحده القدرة على التأثير في مساراتها أو تحديد نتائجها.