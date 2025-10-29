الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة وسط ضبابية في البيانات

- يواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحديات في صياغة السياسة النقدية بسبب فقدان البيانات الرسمية، مما يجبره على الاعتماد على مؤشرات القطاع الخاص، في ظل سياسات ترامب الاقتصادية التي تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي. - قرار خفض الفائدة بمقدار 0.25% يعكس هشاشة الاقتصاد الأميركي، حيث يسعى الفيدرالي لتجنب ركود محتمل وسط ضعف سوق العمل وضغوط تضخمية، بينما يطالب ترامب بسياسات توسعية أسرع. - تصريحات جيروم باول تشير إلى إمكانية خفض إضافي للفائدة، مما يبرز التوتر بين الإدارة الأميركية والفيدرالي في تحقيق توازن بين دعم التوظيف والسيطرة على التضخم.

عقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه بشأن السياسة النقدية، يوم الثلاثاء، في وقت يقترب فيه الإغلاق الحكومي من إكمال شهره الأول، ما ترك صانعي السياسات دون معظم البيانات الرسمية اللازمة لاتخاذ قرار بشأن تحديد أسعار الفائدة. ورغم ذلك، من المتوقع أن يخفض المسؤولون سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام.

وقالت إستر جورج، الرئيسة السابقة لفرع الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، في مقابلة نقلها موقع "ياهو فايننس": "في غياب البيانات الرسمية المتعلقة بالوظائف، سيعتمدون على مصادر أخرى للمعلومات، التي في هذه المرحلة لا تتناقض فعلياً مع ما طرحوه أسباباً للخفض". ويعمل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بعشوائية منذ أن بدأ الإغلاق الحكومي في 1 أكتوبر/ تشرين الأول، ما حال دون نشر تقرير الوظائف لشهر سبتمبر/ أيلول، وهو من أهم التقارير لاتخاذ قرارات السياسة النقدية.

في غضون ذلك، تشير بيانات القطاع الخاص واستطلاعات الرأي إلى أن سوق العمل قد تدهورت. وأظهر تقرير شركة معالجة كشوف الرواتب "ADP" أن التوظيف في القطاع الخاص انخفض بمقدار 32 ألف وظيفة في سبتمبر/ أيلول، فيما رسم الكتاب البيج للاحتياطي الفيدرالي، الذي يجمع أدلة ميدانية من مختلف أنحاء البلاد، صورة أضعف لسوق العمل. ويشير كبير الاقتصاديين في "ويلمنغتون ترست"، لوك تيلي، إلى أن متوسط بيانات "ADP" وشركة "ريفليو لابز" لتحليل القوى العاملة أظهر نمواً في الوظائف بمقدار 13 ألف وظيفة فقط خلال سبتمبر/ أيلول.

وبالعودة إلى بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي من مايو/ أيار حتى أغسطس/ آب، ومع تعليق بيانات سبتمبر/ أيلول، فإن إجمالي نمو التوظيف في القطاع الخاص بلغ 157 ألف وظيفة خلال تلك الفترة، أضاف منها قطاع الرعاية الصحية 249 ألف وظيفة، فيما سجلت القطاعات الأخرى مجتمعة — كالتصنيع والبناء والتجزئة والخدمات المهنية والترفيه — تراجعًا بمقدار 92 ألف وظيفة. ويرى تيلي أن تباطؤ سوق العمل يعود أكثر إلى تراجع الطلب على العمالة منه إلى نقص المعروض بسبب سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالهجرة. ولا يتوقع أن يتسارع نمو الوظائف مجددًا.

من ناحية أخرى، حصل الاحتياطي الفيدرالي على بيانات التضخم، إذ أظهر مؤشر أسعار المستهلك انخفاضًا طفيفاً في سبتمبر/ أيلول. فالتضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 3% مقارنة بـ3.1% في الشهر السابق، و0.2% على أساس شهري بعد ارتفاعه 0.3% في الشهرين السابقين. ورغم الإغلاق الحكومي، نشر مكتب إحصاءات العمل بيانات التضخم في 24 أكتوبر/ تشرين الأول، لكونها مطلوبة قانونياً لحساب زيادات تكاليف المعيشة في مدفوعات الضمان الاجتماعي قبل الأول من أكتوبر/ تشرين الثاني، بعد تأجيلها من 15 أكتوبر/ تشرين الأول.

بدوره، قال باتريك هاركر، الرئيس السابق لفرع الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا وأستاذ الاقتصاد في جامعة وارتون: "الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب الآن، يبدو وكأننا أمام حالة من الركود التضخمي — ليست كالسبعينيات، لكنها تشبهها إلى حد بعيد". وأضاف: "سوق العمل يضعف بوضوح. ورغم أننا لا نحصل على البيانات الرسمية، فإن كل المؤشرات الأخرى تؤكد ذلك. لم نصل إلى مرحلة الانهيار بعد، لكنه يتجه نحو الضعف، والتضخم لا يزال عالقاً". ولا يرى هاركر أن التضخم سيتراجع قريباً، إذ تتسلل آثار الرسوم الجمركية إلى الاقتصاد، ويبدأ تجار التجزئة الذين امتنعوا عن رفع الأسعار سابقاً بزيادتها. ومع ذلك، يتفق مع التوقع السائد بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة بمقدار 0.25% هذا الأسبوع.

الميل نحو إدارة المخاطر

في السياق، يقول مدير المحافظ في "ويلمنغتون ترست"، ويل ستيث، إن الاحتياطي الفيدرالي سيتعامل بحذر مع بيانات التضخم الجديدة، مشيراً إلى أنها تتماشى مع توجه الخفض في الاجتماع السابق، عندما حوّل المسؤولون تركيزهم نحو دعم سوق العمل بدل القلق من ارتفاع مؤقت في الأسعار بسبب الرسوم. "عند النظر إلى المخاطر التي تهدد تفويضهم، أعتقد أنهم سيخفضون الفائدة مجدداً هذا الأسبوع"، قال ستيث.

لكن جورج ترى أن على الفيدرالي أن يكون واعياً جداً لأرقام التضخم، وأن يعيد تقييمها باستمرار. وأضافت: "يريدون الميل نحو إدارة المخاطر المتعلقة بسوق العمل، لكن إذا ظل معدل البطالة منخفضاً واستمر التضخم فوق المستوى المستهدف، فسيكون عليهم اتخاذ قرار مختلف في مرحلة ما". وتعتقد جورج أن الفيدرالي يبالغ في ثقته بأن تأثير الرسوم سيكون مؤقتاً، مشيرة إلى أن التضخم كان يمثل مشكلة حتى قبل فرض الرسوم. وتابعت: "في النظرية، تُعد الرسوم عاملاً يؤدي إلى ارتفاعات مؤقتة في الأسعار لا تتحول بالضرورة إلى تضخم مستمر، لكن الواقع ليس بهذه البساطة، فبعض مكونات التضخم المرتفعة ليست مرتبطة بالرسوم".

وفي الوقت ذاته، يتعين على الفيدرالي التعامل مع مخاطر الخسائر الأخيرة في قروض بعض البنوك الإقليمية والكبيرة، وما إذا كانت تنذر بمشكلات أوسع في النظام المالي. فقد أثارت حالات التخلف عن السداد في قروض السيارات عالية المخاطر القلق بشأن التزام المقرضين بمعايير الإقراض السليمة، وكشف بنك Zions Bancorp أخيرًا عن خسارة بقيمة 50 مليون دولار في قرضين صناعيين وتجاريين من فرعه في كاليفورنيا. كذلك ارتبط انهيار شركة First Brands لصناعة قطع السيارات والمقرض Tricolor في دالاس بادعاءات عن احتيال في قروض السيارات، ما أثر في بنوك عدة، منها "جي بي مورغان تشيس".

ويرى تيلي أن هذه الخسائر لا تشير إلى أزمة مالية وشيكة، لكنها علامة على تباطؤ الاقتصاد وربما نقطة تحول. "عندما يتباطأ الاقتصاد ويتراجع نمو الوظائف، يقل عدد الأشخاص القادرين على السداد"، قال تيلي. "ضعف معايير الإقراض أو حتى الاحتيال لا يسبب مشاكل كبيرة طالما أن الاقتصاد قوي والجميع يدفع". أما هاركر، فيعتبر أن ارتفاع حالات التعثر مؤشر على ضغوط تواجه المقترضين من ذوي الدخل المنخفض. "ومن المعتاد في الدورات الاقتصادية أن تُخفف معايير الائتمان، ثم تشتد الظروف، فيتجاوز البعض حدود قدرته، وكذلك تفعل بعض البنوك"، ويضيف أنه رغم هذه المؤشرات، فإن احتمال حدوث ركود لا يزال منخفضًا، لكنه يرى أن الاقتصاد يتباطأ بالفعل.

تصريحات باول وما بعد الاجتماع

قبل أسبوعين تقريباً، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إلى أن خفضاً إضافياً للفائدة ممكن، مع تأكيده أن السياسة النقدية ستُحدد من اجتماع إلى آخر. وأوضح أنه بناءً على البيانات المتاحة، "تزايدت المخاطر السلبية على التوظيف"، ما غيّر تقييم صانعي السياسات لتوازن المخاطر. وقد وضع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (19 عضواً) تقديراتهم المتوسطة لمزيد من خفضين إضافيين للفائدة هذا العام. وتسعّر الأسواق خفضًا شبه مؤكد هذا الأسبوع وآخر في كانون الأول، رغم تحذير باول من أن التوقعات قابلة للتغيير مع توافر البيانات الجديدة.

وقال عضو مجلس المحافظين، كريس والر، إنه بعد هذا الاجتماع ينبغي للفيدرالي أن يتوخى الحذر قبل أي خفض إضافي بانتظار البيانات. ويرى ستيث أن خفض كانون الأول أقل تأكيدًا من خفض هذا الأسبوع، إذ سيعتمد على ما تظهره البيانات لاحقًا. أما هاركر، فيعتقد أن خفضاً آخر سيكون كافيًا هذا العام، وأن البنك المركزي لا يحتاج إلى خفض ثالث في كانون الأول، نظراً للتضخم، لكنه لا يستبعد حصول ذلك. وترى جورج أنه ما لم تشهد البيانات تحولاً حاداً، للأفضل أو الأسوأ، فسيظل الوضع الذي دفع الفيدرالي إلى الخفض قائماً "إلا إذا حدثت انتكاسة كبيرة أو تحسن مفاجئ، سيضطرون إلى الافتراض أن الظروف التي دفعتهم إلى الخفض ما زالت قائمة. لكن يمكن أن يحدث الكثير خلال ستة أسابيع".

ترامب ينتقد الفيدرالي

في المقابل، اشتكى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، وانتقد مجدداً رئيس البنك جيروم باول بسبب ما اعتبره تأخيراً في خفض أسعار الفائدة. وقال ترامب في كلمة بمدينة جيونجو الكورية الجنوبية: "جيروم (متأخر جداً) باول"، ما أثار ضحك الحضور من المديرين التنفيذيين لعدد من الشركات والقادة المجتمعين في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك).

وأضاف ترامب: "ليس لنا أن يكون لدينا مجلس احتياطي يرفع أسعار الفائدة لأنهم قلقون بشأن التضخم بعد ثلاث سنوات من الآن"، وهو ما قد يعني إقراره بأن التضخم قد يتسارع في نهاية المطاف. وتابع أنه يتوقع أن يتوسع الاقتصاد الأميركي 4% في الربع الأول من عام 2026، وهو أعلى بكثير من متوسط التقديرات في استطلاع أجرته وكالة رويترز، إذ يرى الاقتصاديون أن رسوم الاستيراد الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب ستظل عائقاً أمام الاقتصاد. وتسلط تصريحات اليوم الأربعاء الضوء على التوتر بين ترامب ومجلس الاحتياطي، إذ ينتقد ترامب باول بسبب عدم خفض أسعار الفائدة سريعاً، قائلاً إن مجلس الاحتياطي يتخلف عن البنك المركزي الأوروبي ويضر بثقة قطاع الأعمال. ويتوقع المحللون أن يخفض مجلس الاحتياطي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه الذي يختتم في وقت لاحق من اليوم.

منذ أشهر، يسير الاقتصاد الأميركي في مسار متقلب بين تباطؤ سوق العمل واستمرار الضغوط التضخمية، بينما تزداد التحديات أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي في صياغة سياسة نقدية متوازنة. ومع الإغلاق الحكومي الذي بدأ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، فقد الفيدرالي أهم أدواته التحليلية: البيانات الرسمية حول الوظائف والإنتاج، ما أجبره على الاعتماد على مؤشرات القطاع الخاص واستطلاعات الشركات. في الوقت نفسه، تفرض سياسات الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية واقعاً جديداً، إذ ترافقت الرسوم الجمركية مع توترات تجارية وارتفاع محتمل في الأسعار، ما يجعل أي قرار للفيدرالي محفوفاً بالمخاطر السياسية والاقتصادية. ويجد البنك المركزي نفسه عالقاً بين رغبة في دعم التوظيف وخشية من تغذية تضخم يصعب السيطرة عليه لاحقاً.

قرار خفض الفائدة بمقدار 0.25% يبدو خطوة محسوبة في ظل غياب البيانات، لكنه يسلط الضوء على هشاشة المشهد الاقتصادي الأميركي. فبينما يسعى الفيدرالي لتجنّب ركود محتمل، فإن استمرار ضعف سوق العمل وتنامي الضغوط التضخمية قد يضعانه أمام معضلة جديدة في الاجتماعات المقبلة. وفي الوقت الذي يطالب فيه ترامب بسياسات توسعية أسرع، يبقى الفيدرالي ملتزماً التوازن الحذر بين الاستجابة السياسية وحماية استقرار الاقتصاد الكلي، وسط ضباب من عدم اليقين.