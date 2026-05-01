الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يحذر من موجة تضخم قد تعيد رفع الفائدة

- حذر نيل كاشكاري من الاحتياطي الفيدرالي من احتمال رفع أسعار الفائدة بسبب الصدمات التضخمية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن ذلك قد يكون ضرورياً رغم تأثيره السلبي على سوق العمل. - أبدت بيث هاماك ولوري لوغان دعمهما لتثبيت الفائدة، محذرتين من مخاطر تضخمية متزايدة، بينما دعا ستيفن ميران إلى خفض الفائدة، مما يعكس الانقسام داخل الفيدرالي. - تزايدت المخاوف من تأثيرات الحرب على إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار النفط، وسط انتقادات من الرئيس ترامب لرئيس الفيدرالي جيروم باول بسبب سياساته النقدية.

حذر مسؤول بارز في الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي، اليوم الجمعة، من احتمال اللجوء إلى سلسلة جديدة من رفع أسعار الفائدة في حال أدت الصدمات السعرية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في معدلات التضخم. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إن "رفع سعر الفائدة الفيدرالي، وربما عبر سلسلة من الزيادات، قد يصبح ضرورياً، حتى لو كان ذلك على حساب مزيد من الضعف في سوق العمل"، موضحاً أسباب اعتراضه على قرار السياسة النقدية الأخير للمجلس، وفق ما نقلت عنه وكالة فرانس برس.

وبحسب الوكالة، أشار كاشكاري إلى أن أي صدمة تضخمية كبيرة قد تدفع توقعات التضخم لدى الجمهور إلى الارتفاع، وهو ما قد يفرض على الفيدرالي التدخل بقوة للحد من انعكاساته. وكان كاشكاري من بين أربعة مسؤولين خالفوا بيان الفيدرالي الصادر الأربعاء الفائت، عقب اجتماع استمر يومين، في حين يضم المجلس 12 عضواً مصوتاً. ويُعد هذا أعلى عدد من الاعتراضات منذ عام 1992، ما يعكس حجم الانقسام داخل المؤسسة النقدية الأميركية.

وفي السياق نفسه، أبدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، ورئيسة بنك دالاس لوري لوغان، دعمهما لقرار تثبيت الفائدة، لكنهما تحفظتا على الإشارة إلى أن الخفض المقبل هو الاحتمال الأقرب، محذرتين من مخاطر تضخمية متصاعدة. أما عضو مجلس المحافظين، ستيفن ميران، فواصل الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة.

وتزايدت المخاوف داخل الفيدرالي من تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط، خصوصاً بعد التوترات التي أدت إلى اضطراب في إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار النفط، عقب القيود التي فرضتها طهران على حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات العالمية لشحن الطاقة. وفي هذا الصدد، قالت لوري لوغان إنها "قلقة بشكل متزايد" من المدة التي قد يستغرقها التضخم للعودة إلى هدفه البالغ 2%، وهو المستوى الذي تجاوزته الأسعار منذ جائحة كورونا.

من جهتها، شددت بيث هاماك على أن الضغوط التضخمية ما زالت واسعة النطاق، وأن ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يزيد من تعقيد المشهد.

سياسياً، يواصل الرئيس دونالد ترامب الضغط باتجاه خفض الفائدة، منتقداً رئيس الفيدرالي جيروم باول بشكل متكرر بسبب ما يعتبره تشدداً نقدياً مبالغاً فيه. وفي تطور لافت، أعلن باول أنه سيبقى في مجلس محافظي الفيدرالي حتى بعد انتهاء ولايته رئيساً في 15 مايو/أيار، ما أثار موجة جديدة من الانتقادات داخل الإدارة الأميركية، في ظل جدل متصاعد حول استقلالية البنك المركزي.