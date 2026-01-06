الاحتلال يعتقل 5 صيادين قبالة سواحل غزة ويهاجم مراكب الصيد

- اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي خمسة صيادين فلسطينيين من منطقتين مختلفتين في قطاع غزة، خلال عمليات ملاحقة وإطلاق نار كثيف، مما يعكس استمرار الاعتداءات على الصيادين ومصادرة مراكبهم ومعداتهم. - ارتفع عدد الصيادين الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 33، وسط انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من المؤسسات الحقوقية لحمايتهم. - يفرض الاحتلال حظراً بحرياً على غزة، مما يحرم نحو خمسة آلاف صياد من العمل، وقد استشهد 232 صياداً منذ بداية حرب الإبادة في أكتوبر 2023.

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة صيادين فلسطينيين من منطقتين مختلفتين، خلال عمليات ملاحقة وإطلاق نار طاولتهم في أثناء محاولتهم ممارسة مهنة الصيد غرب مدينة غزة ووسط القطاع. وقال منسق لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي، زكريا بكر، إن بحرية الاحتلال اعتقلت خمسة صيادين فلسطينيين في سياق اعتداءات متواصلة تستهدف الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة، شملت إطلاق نار كثيفاً، ومصادرة المراكب والمعدات الخاصة بالصيادين.

وأوضح بكر لـ"العربي الجديد" أن زوارق الاحتلال الحربية هاجمت مراكب الصيادين غرب مخيم الشاطئ بمدينة غزة باستخدام الأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى اعتقال صيادين اثنين من عائلة محيسن، وهما الشقيقان زهير أحمد محيسن ومحمد أحمد محيسن. وأضاف أن ثلاثة صيادين آخرين اعتُقلوا من منطقة دير البلح وسط القطاع، عقب إطلاق نار كثيف وملاحقة مباشرة في عرض البحر، مشيراً إلى أن الاحتلال صادر مراكبهم واعتقلهم، وهم الصيادون: عماد جلال القرعان، وأحمد المسارعي، ومحمد صلاح.

وبيّن بكر أن عدد الصيادين الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 33 صياداً، في ظل استمرار سياسة الاستهداف المنهجي للصيادين ومنعهم من ممارسة عملهم، رغم الإغلاق الكامل للبحر. ووفقاً لمنسق لجان الصيادين، تمثل هذه الاعتداءات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مطالباً المؤسسات الحقوقية والجهات الدولية بالتدخل العاجل لحماية الصيادين ووقف جرائم الاحتلال بحقهم.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حظراً بحرياً على قطاع غزة، يمنع بموجبه الصيادين الفلسطينيين من ممارسة عملهم، ما يحرم نحو خمسة آلاف صياد العمل ومصادر الدخل لعائلاتهم، منذ شنّ حرب الإبادة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وكان صياد فلسطيني قد استشهد، الأحد الماضي، متأثراً بجراحه، ليرتفع إجمالي عدد الصيادين الذين استشهدوا منذ بداية حرب الإبادة إلى 232 صياداً، من بينهم 67 صياداً استشهدوا في أثناء محاولتهم الصيد في البحر.