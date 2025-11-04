الاحتلال يعتقل 5 صيادين قبالة بحر غزة

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة صيادين فلسطينيين قرب ميناء غزة البحري غرب المدينة خلال محاولتهم صيد الأسماك في محاولة منهم للعودة إلى عملهم المتوقف منذ بداية حرب الإبادة.

وأفاد منسق لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي زكريا بكر لـ"العربي الجديد" بأن بحرية الاحتلال قامت باعتقال هؤلاء الصيادين، بعد أن هاجمتهم بالأعيرة النارية قرب ميناء غزة البحري غرب المدينة.

وأوضح بكر أن قوات الاحتلال أجبرت الصيادين المعتقلين على النزول إلى الماء بدون ملابس وأجبرتهم على خلعها وقيّدتهم على متن الزورق الحربي وتوجهت بهم إلى منطقة مجهولة.

مصير مجهول

وأشار بكر إلى أن الصيادين المعتقلين هم محمد الهسي وعلاء الهسي ومحمد طلبة ومحمود الهسي وأحمد الهسي، مؤكداً أن مصير هؤلاء الصيادين مجهول حتى اللحظة بعد قيام الاحتلال الإسرائيلي باعتقالهم.

ووفقاً لمنسق لجان الصيادين فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 45 صياداً منذ بداية حرب الإبادة على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما استشهد 230 في حوادث متفرقة، فضلاً عن اعتقال 13 صياداً منذ بداية وقف إطلاق النار في حين أن هناك 15 صياداً ما زالوا معتقلين في السجون الإسرائيلية حتى اللحظة.

قيود إسرائيلية

وسبق أن أشار نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش في 26 أكتوبر/تشرين الأول لوكالة الأنباء الألمانية إلى مواصلة إسرائيل فرض قيود مشددة على حركة الصيد داخل المياه الإقليمية لقطاع غزة، إذ يسمح فقط بالإبحار لمسافات قصيرة باستخدام قوارب صغيرة، وهو ما يقلص حجم الإنتاج اليومي بشكل كبير.