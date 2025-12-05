الاحتلال الإسرائيلي يوسع طوابير بطالة الفلسطينيين

- تسريح العمال الفلسطينيين وتفاقم البطالة: تم تسريح أكثر من 130 عاملًا فلسطينيًا من منطقة البحر الميت، مما رفع عدد العاطلين عن العمل في فلسطين إلى نحو 550 ألف شخص، في إطار استبدالهم بعمال من دول شرق آسيا، مما يزيد الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة. - الجهود الدولية والمطالبات بحقوق العمال: تم تقديم دعوى ضد إسرائيل لانتهاكها اتفاقية حماية الأجور بعد تسريح آلاف العمال الفلسطينيين، بدعم من الاتحادات العمالية الدولية، مع التركيز على المطالبة بأجور العمال الحاملين لتصاريح رسمية. - التحديات الاقتصادية والسياسية: تسريح العمال الفلسطينيين يفاقم الأوضاع الاقتصادية، مع ارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي، مما يتطلب استجابة طارئة وبرامج تعافٍ اقتصادي لم تُنفذ بعد، مهددة بانهيار اقتصادي محتمل.

ينضمُّ أكثر من 130 عاملًا فلسطينيًّا إلى عدّاد البطالة الذي يرتفع تباعًا منذ نحو عامين، وذلك بعد قرار إسرائيلي بتسريح العمّال الفلسطينيين العاملين في منطقة البحر الميت شمال شرق الضفة الغربية، ضمن حملات التضييق الممنهج التي تتبعها سلطات الاحتلال بحقّ العمّال وتقليل أعدادهم وتحديد الاعتماد عليهم بالحدّ الأدنى، واستبدالهم بعمّال من دول شرق آسيا.

وعلى مدى الأسابيع الماضية، سرَّحت سلطات الاحتلال نحو 17 عاملًا فلسطينيًّا من أحد مصانع شركة "أوسِم" داخل الأراضي المحتلة، وفي الأسبوع الماضي سُرِّح نحو 115 عاملًا يعملون في القطاع السياحي بمنطقة البحر الميت.

وقد أُضيف هؤلاء إلى قوائم البطالة، ليرتفع العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل في فلسطين إلى نحو 550 ألف شخص، بينهم أكثر من 300 ألف في الضفة الغربية، ومن ضمنهم أكثر من 200 ألف عامل كانوا يعملون داخل الخطّ الأخضر (الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1948)، وفق ما يقول عضو الدائرة الإعلامية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، سعيد عمران، في حديث مع "العربي الجديد".

ويُرجِّح عمران أن تكون "إسرائيل" قد استبدلت العمال الفلسطينيين بآخرين أجانب بحيث يتم نقلهم إلى قطاعات السياحة والخدمات العامة والمطاعم، وغالبًا ما يُحوَّل جزء منهم إلى هذه القطاعات بسبب فشلهم بالعمل في قطاع البناء، فيُنقلون إلى قطاعات الزراعة والسياحة والخدمات بدلًا من العامل الفلسطيني.

مستحقات العمال

وتتزامن إجراءات تسريح العمال الفلسطينيين مع انعقاد اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية التي اتخذت قرارًا بالإجماع، في الواحد والعشرين من الشهر الماضي، يهدف إلى "تكثيف الجهود الرامية إلى الاستجابة الطارئة لاحتياجات العمال وأصحاب العمل".

ويؤكد عمران أن منظمة العمل الدولية، في نهاية الشهر، تعقد جلسةً للبتّ في الدعوى التي تقدّمت بها الاتحادات النقابية الدولية، والتي تتّهم "إسرائيل" بانتهاك اتفاقية حماية الأجور بعد تسريح آلاف العمال الفلسطينيين من أعمالهم داخل إسرائيل عقب حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهم أكثر من 200 ألف عامل، من بينهم 120 ألفًا يحملون تصاريح عمل رسمية.

في المقابل، تبذل حكومة الاحتلال ضغوطًا كبيرة لعدم الاعتراف بحقوق هؤلاء العمال، معتبرةً أن جميع العمال لا يستحقون الأجور والمستحقات، وأن من يستحقون ذلك لا يتجاوزون بضع مئات، بحسب عمران.

ويلفت عمران إلى أن الاتحادات العمالية الدولية تُساند فلسطين، وهي الجهة التي رفعت الدعوى ضد الاحتلال، "لأننا حين رُفعت القضية، لم نكن نتمتع بصفة عضو مراقب في منظمة العمل الدولية".

ووفق عمران، "فقد رفعت الاتحادات الدعوى للمطالبة بأجور العمال الذين يحملون تصاريح رسمية ويمكن الدفاع عنهم قانونيًّا، أمّا الذين دخلوا للعمل عبر طرق غير قانونية، فلا يمكن الدفاع عنهم من الناحية القانونية. ومع ذلك، طالبنا كاتحاد بحقوق جميع العمال، الذين يزيد عددهم على 245 ألف عامل".

وتأتي هذه المطالبات استنادًا إلى المادة (24) من دستور المنظمة المُتَّصلة بحقوق العمال وأجورهم، وقد التزمت إسرائيل بهذه المواد والاتفاقيات الدولية سابقًا.

لكن على الناحية الأخرى، علم "العربي الجديد" من مصادر نقابية فضلت عدم ذكر اسمها أن منظمة العمل الدولية ترفض أن تكون فلسطين طرفًا خلال جلسات النظر بالدعوى المُقدَّمة ضد "إسرائيل" في قضية مستحقات العمّال؛ بحجّة أنها لم تكن طرفًا في تقديم الشكوى.

40 ألف عامل فلسطيني

يُبيِّن عمران أنهم طالبوا العمال الذين تمّ تسريحهم بالتوجُّه إلى المكاتب الفرعية للاتحاد وتسجيل شهاداتهم، نظرًا إلى وجود محامين داخل الأراضي المحتلة يتولَّون رفع القضايا نيابة عن اتحاد نقابات العمال، بالاعتماد على إثباتات عمل داخل مواقع التشغيل، من صور ومقاطع فيديو تُظهِرهم في أثناء أداء عملهم، ليُستند إليها في المرافعات القانونية.

ويُقدِّر عمران أن نحو 40 ألف عامل فلسطيني ما زالوا يعملون داخل الأراضي المحتلة عام 1948، منهم من يحملون تصاريح عمل خاصة، فيما يشكِّل العاملون بلا تصاريح عبر التهريب الغالبية، وهم يعيشون في ظروف خطرة ومأساوية. ويُضاف إليهم نحو 30 ألف عامل فلسطيني يعملون داخل المستوطنات المُقامة على أراضي الضفة الغربية.

ويرى الباحث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، مسيف جميل، في حديث مع "العربي الجديد"، أن وجود ثلاثين ألف عامل في المستوطنات، يعملون بين الحياة والموت والاعتقال، فهم لا يكادون يشكِّلون نحو 2% من القوى العاملة الفلسطينية، أي إنَّ وجودهم لا يحمل أثرًا اقتصاديًّا فعّالًا.

وأما عن تسريح العمال، فإن ذلك بحسب جميل سيحول دون تحفيز الآخرين على التوجُّه إلى العمل داخل "إسرائيل"، ولا سيما في ظل ازدياد المخاطر المرتبطة بالعمل هناك، ما يعني أن العمل في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 بات يساوي مخاطرة بالحياة.

ويقول جميل: "نحن مُقبلون على مرحلة ستصبح فيها نسبة العمل في الداخل صفرًا، لأنّ إسرائيل تنظر إلى العمال باعتبارهم حاجة مرحلية، وفي ظل ذلك، تمرّ الحالة الاقتصادية الفلسطينية بأسوأ ظروفها، حيث تربط إسرائيل الملف الاقتصادي بالبُعد السياسي؛ والواقع الراهن يدفعها نحو الانفكاك الكامل عن الفلسطينيين، دون وجود أي خطوط حمراء في التعامل الاقتصادي معهم".

لا توجد استجابة طارئة تنقذ الفلسطينيين

في ما يتعلق باعتماد برنامج للتعافي في فلسطين خلال اجتماع منظمة العمل الدولية، يشير جميل إلى أنه لا وجود لما يسمى "استجابة طارئة" في فلسطين. ويرى أن هذا كله مجرد استهلاك إعلامي، قائلًا: "نحن لا نملك الإمكانات اللازمة لاستجابة طارئة، ولم نلمس أي إجراءات تُصنّف كذلك؛ إذ إن الاستجابة الطارئة تتطلّب وجود صندوق للطوارئ الاقتصادية خاص بالعمال، يتضمن دعمًا لمشاريعهم، وتقديم تسهيلات اقتصادية لهم، ودعم المصانع لتوسيع طاقتها الإنتاجية، وكل ذلك غير موجود، ولم نشهد برنامج تعافٍ ملموس".

ويُبيِّن جميل أنه لا يوجد ما يُسمّى إلزام "إسرائيل" بدفع مستحقات العمال؛ لأنها تتحكم في الملف بشكل كامل، كما أن منظمة العمل الدولية ليست جهة تنفيذية، بل هي جهة دولية تُشخِّص مشكلات العمال، وترصدها، وتضع الملف على الطاولة مع الجانب الإسرائيلي، الذي يقرر كيفية التعامل معه.

ووفق الباحث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) فإن تراجع أحوال العمال بشكل مستمر، سيؤدي إلى ارتفاع معدل الفقر في الضفة الغربية، حيث كان قبل الحرب نحو 32%، وقد ارتفع الآن إلى قرابة 45%، كما كانت نحو 120 ألف أسرة قبل الحرب في حاجة إلى مساعدات، بينما وصل العدد اليوم إلى نحو 145 ألف أسرة.

سياسات السلطة الفلسطينية

يعود الأساس في هذه الأزمة الاقتصادية إلى سياسات السلطة الفلسطينية الاقتصادية، حيث يقول جميل: "لطالما قدّمت السلطة تنازلات سياسية مقابل بقاء العمالة الفلسطينية داخل إسرائيل، وتعاملت مع هذه العمالة باعتبارها تضخ نحو مليار ونصف دولار شهريًّا في الاقتصاد الفلسطيني، وهو مبلغٌ يحرك عجلة السوق".

ويؤكد جميل أن "انقطاع هذا المصدر له تبعات واسعة على السيولة النقدية والقدرة الشرائية والوضع الاقتصادي العام، وفي المقابل، لم يعمل الفلسطينيون بجدية على فكرة الانفكاك الاقتصادي، وفي حال عدم توفر منفذ سياسي كبير، ستتجه الأمور نحو الأسوأ تاريخيًّا".

وعلى الصعيد الاقتصادي، ستكون الانعكاسات أشد مما هو متوقع، أبرزها: "ارتفاع معدل الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، وازدياد عدد الأسر المحتاجة إليه"، كما ستتآكل إنتاجية القطاع الخاص الفلسطيني إلى ما بين النصف والثلثين خلال الفترة المقبلة، كما أن هذا التراكم كلّه من شأنه أن يدفع الوضع الاقتصادي نحو الانهيار، وفق جميل.