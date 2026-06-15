الاتفاق مع إيران يفتح شهية الاقتراض... كم جمعت الشركات الأميركية؟

- شهدت الأسواق المالية الأميركية طفرة في طلبات الاقتراض من الشركات، حيث تجاوزت 40 مليار دولار في يوم واحد، مدفوعة بالتفاؤل بعد اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط وارتفاع الأسهم العالمية. - تصدرت شركة إنفيديا سوق السندات ذات التصنيف الاستثماري، بينما قامت كيونيتي إلكترونيكس بعملية اقتراض كبيرة في سوق القروض مرتفعة المخاطر، مستفيدة من السيولة الكبيرة لدى الصناديق الاستثمارية. - يهدف معظم الاقتراض إلى إعادة تمويل ديون بشروط أفضل، مع بعض العمليات المرتبطة بصفقات استحواذ ضخمة، وسط توقعات بتغير الظروف مع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

في الأسواق المالية، كما في المطارات قبل العطلات الكبرى، هناك لحظات نادرة تفتح فيها جميع البوابات دفعة واحدة. وهذا ما حدث الاثنين في أسواق الائتمان الأميركية، حيث سارعت الشركات الأميركية إلى طرق أبواب المستثمرين طلباً للتمويل مستفيدة من موجة التفاؤل التي اجتاحت الأسواق عقب توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب.

وخلال ساعات قليلة فقط، تدفقت طلبات اقتراض من الشركات الأميركية تجاوزت قيمتها 40 مليار دولار إلى أسواق الدين الأميركية، في مشهد يعكس شهية متزايدة لدى المستثمرين لشراء السندات والقروض، ورغبة مماثلة لدى الشركات في استغلال ما يصفه المتعاملون بـ"النافذة الذهبية" قبل أن تتغير الظروف، وفقاً لما أوردته بلومبيرغ اليوم الاثنين.

وكانت الأسواق قد استقبلت أخبار الاتفاق بارتياح واسع. فقد تراجعت أسعار النفط بقوة، وارتفعت الأسهم العالمية، فيما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل، في إشارة إلى تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. وبالنسبة للشركات الباحثة عن التمويل، فإن هذه التركيبة تشبه هبوط تكاليف الاقتراض إلى مستويات أكثر جاذبية.

وبين الشركات الأميركية التي تحركت سريعاً، تصدرت شركة إنفيديا (Nvidia) قائمة المقترضين في سوق السندات ذات التصنيف الاستثماري، مستفيدة من الطلب القوي على الديون عالية الجودة. وفي المقابل، طرحت شركة كيونيتي إلكترونيكس (Qnity Electronics) واحدة من أكبر عمليات الاقتراض في سوق القروض مرتفعة المخاطر، مستفيدة من ارتفاع أسعار الديون عالية العائد وتراجع عوائدها.

ويصف مدير ائتمان الشركات ذات التصنيف الاستثماري في شركة كولومبيا ثريدنيدل (Columbia Threadneedle) توم مورفي الوضع الحالي بعبارة مختصرة: "الأساسيات ممتازة، والعوامل الفنية داعمة، والأسواق مفتوحة على مصراعيها".

لكن الاتفاق الأميركي ـ الإيراني ليس وحده المسؤول عن هذه الطفرة. فأسواق الدين الأميركية تتمتع منذ أشهر بطلب قوي ومستمر من المستثمرين الباحثين عن العائد حتى خلال فترات التوتر الجيوسياسي. وقد ساعدت السيولة الكبيرة المتراكمة لدى الصناديق الاستثمارية على إبقاء فروقات العائد الائتمانية عند مستويات مستقرة نسبياً رغم الحرب والتقلبات.

ويبرز هنا دور سوق التزامات القروض المضمونة (CLOs)، وهي أدوات استثمارية تعد من أكبر المشترين للقروض ذات الرافعة المالية. ويقول مايكل مرزوق، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة أرسطو باسيفيك كابيتال (Aristotle Pacific Capital)، إن مديري هذه الصناديق ما زالوا يحتفظون بكميات كبيرة من السيولة، فيما تبقى الأوضاع المالية للشركات الأميركية قوية بصورة عامة.

ورغم أن الجزء الأكبر من اقتراض الشركات الأميركية الجديد يهدف إلى إعادة تمويل ديون قائمة بشروط أفضل، فإن بعض العمليات ترتبط مباشرة بصفقات استحواذ ضخمة. فقد بدأ تحالف مصرفي تقوده مجموعة بانكو سانتاندير (Banco Santander) تسويق قرض بقيمة 2.5 مليار دولار لتمويل استحواذ شركة إل إس باور (LS Power) على أصول لتوليد الكهرباء من شركة كونستيليشن إنرجي (Constellation Energy) في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو خمسة مليارات دولار.

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وفي عملية أخرى، أطلقت البنوك بيع قروض بقيمة 2.75 مليار دولار لدعم استحواذ شركة ستون بيك بارتنرز (Stonepeak Partners) على حصة مسيطرة في وحدة كاسترول (Castrol) التابعة لشركة بي بي (BP).

ويرى محللون في بنك أوف أميركا (Bank of America) أن أي تقدم إضافي نحو إنهاء الحرب قد يدفع فروقات العائد الائتمانية إلى مزيد من الانخفاض، خصوصاً في سوق السندات الاستثمارية الأميركية التي تتحرك أساساً بالقرب من أدنى مستوياتها التاريخية. كما أن استمرار تراجع أسعار النفط من شأنه دعم القطاعات الاقتصادية الدورية وتخفيف الضغوط التضخمية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين.

ومع ذلك، فإن عنصر الوقت يلعب دوراً مهماً في هذا الاندفاع. فالشركات تدرك أن نافذة الإصدار الحالية قد لا تبقى مفتوحة طويلاً، إذ تتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي قد يعيد رسم توقعات الفائدة والسيولة.

كما يواجه المقترضون جدولاً مزدحماً بالأحداث، من عطلة رسمية أميركية يوم الجمعة، إلى انشغال الأسواق والجمهور ببطولة كأس العالم لكرة القدم، فضلاً عن الاحتفالات المنتظرة في نيويورك بتتويج فريق نيويورك نيكس (New York Knicks) بأول لقب له في دوري كرة السلة الأميركي منذ عام 1973.