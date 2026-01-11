الاتحاد العام التونسي للشغل يلغي إضراب 21 يناير

- أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل إلغاء الإضراب العام المقرر في 21 يناير، بسبب تجاوز آجال إصدار برقية الإضراب والارتباك حول موعد المؤتمر الاستثنائي، مع إمكانية تنظيمه لاحقًا. - يعيش الاتحاد أزمة داخلية بعد استقالة الأمين العام نور الدين الطبوبي، مما أدى إلى انقسام في وجهات النظر حول موعد المؤتمر الانتخابي، وسط ضبابية تنظيمية وصراع داخلي. - تشهد تونس توترًا متزايدًا بين الاتحاد والسلطات، مع اتهامات متبادلة وتحركات احتجاجية للمطالبة بزيادة الأجور وتوسيع الحريات العامة.

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأحد، إلغاء الإضراب العام الذي كان مقررا تنفيذه بعموم البلاد في 21 يناير/كانون الثاني الجاري، للمطالبة بحقوق نقابية وزيادة الأجور. ووفقا للأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، فإن الإضراب العام الذي جرى الإعلان عنه في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأقرت المنظمة تنفيذه في 21 يناير الجاري، "انتهى عمليا".

وأوضح السالمي، على هامش رئاسته أشغال المؤتمر العادي الـ28 للاتحاد المحلي للشغل بمدينة صفاقس (جنوب العاصمة تونس)، أن "هذا الإلغاء يعود إلى تجاوز آجال إصدار برقية الإضراب نتيجة الارتباك الحاصل داخل المنظمة حول موعد مؤتمرها الاستثنائي، وما ترتب عنه من تأثير على استعداد الهياكل النقابية للإضراب". وبشأن إمكانية إعادة تنظيم الإضراب في وقت لاحق، قال السالمي، إنه "رغم إلغاء إضراب 21 يناير، فإنه من الممكن تنظيمه في تاريخ لاحق"، وأضاف أن "أي قرار بتحديد موعد جديد للإضراب يعود للهيئة الإدارية للاتحاد".

وبحسب قوانين الاتحاد الداخلية، كان يفترض أن يعقد المؤتمر عام 2027 بعد انتهاء عهدة الخمس سنوات للمكتب الحالي المنتخب في فبراير/شباط 2022 برئاسة نور الدين الطبوبي، إلا أن بروز خلافات في القيادة النقابية من جهة ومع نقابيين سابقين وحاليين معارضين للمكتب الحالي دفعت إلى طرح تقديم تاريخ المؤتمر.

ويعيش الاتحاد العام التونسي للشغل أزمة داخلية غير مسبوقة، إذ قدّم الأمين العام نور الدين الطبوبي، استقالته رسميا، في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليدخل بعدها الاتحاد في مرحلة من الضبابية التنظيمية، أسفرت عن إلغاء الإضراب وعزّزت الانقسام في وجهات النظر وصراع الأجنحة داخل المكتب التنفيذي للاتحاد بين أعضاء يتمسكون بعقد المؤتمر الانتخابي في مارس/آذار المقبل، وآخرين يطالبون بإجرائه في 2027.

وتأتي استقالة الطبوبي، في ذروة انسداد سياسي ومواجهة مفتوحة بين السلطة والأجسام الوسيطة كالأحزاب والمنظمات، وعلى رأسها اتحاد الشغل، الذي يقول مراقبون، إنه لم يعد يُسمح له بلعب أي دور في المفاوضات الاجتماعية خاصة المتعلقة بالزيادة في الأجور. ويتولى الطبوبي الأمانة العامة للاتحاد، منذ 2017، وهو أكبر نقابة في البلاد، وتأسس عام 1946، وبرز دوره بشكل كبير عقب ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

وتشهد تونس في الأشهر الأخيرة، توترا متزايدا بين اتحاد الشغل والسلطات، وسط اتهامات متبادلة بالتحريض والتصعيد، وتظاهرات احتجاجية وإضرابات مهنية ذات مطالب متعددة، بينها زيادة أجور العمال وتوسيع الحريات العامة ومعالجة مشاكل التلوث الصناعي.