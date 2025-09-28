الاتحاد الأوروبي: 600 مليون أفريقي بلا كهرباء

- يفتقر حوالي 600 مليون أفريقي للكهرباء رغم إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة، ويخصص الاتحاد الأوروبي 545 مليون يورو لدعم استثمارات الطاقة المتجددة في القارة، مما يساهم في توفير 38 مليون وظيفة خضراء بحلول 2030. - تشمل الاستثمارات إنشاء محطة طاقة في كوت ديفوار، ومشاريع كهرباء ريفية في الكاميرون، وتحسين فرص الطاقة المتجددة في الصومال، مع تخصيص بنك الاستثمار الأوروبي 34 مليار دولار لدعم مبادرات الطاقة الخضراء. - مشروع "إلماد" للربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا يعزز الترابط الكهربائي مع أوروبا، والاتحاد الأوروبي يدعم خطط الهيدروجين الأخضر في جنوب أفريقيا بـ35 مليون يورو.

كشف الاتحاد الأوروبي عن وجود ما يقارب 600 مليون من سكان القارة الأفريقية يفتقرون إلى الكهرباء رغم امتلاك القارة لإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة. وأعلن تخصيص حزمة تمويلية بقيمة 545 مليون يورو (638 مليون دولار) لدعم الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة في هذه القارة. وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان، أمس السبت، أن هذه الأموال ستوجّه لتعزيز الكهرباء، وتحديث شبكاتها، وتوسيع فرص الوصول إلى مصادر الطاقة المتجددة. وتوقع أن يساهم هذا الاستثمار في توفير ما يصل إلى 38 مليون وظيفة خضراء بحلول عام 2030.

وتتضمن الاستثمارات 359.4 مليون يورو لإنشاء محطة طاقة عالية الجهد في كوت ديفوار بهدف تعزيز توزيع الطاقة الإقليمي، و59.1 مليون يورو لمشاريع إيصال الكهرباء إلى المناطق الريفية في الكاميرون، إضافة إلى 45.5 مليون يورو لتحسين فرص الحصول على طاقة متجددة بأسعار ميسرة في الصومال. وسبق أن خصّص بنك الاستثمار الأوروبي ما يفوق 34 مليار دولار لدعم الاستثمارات في مبادرات الطاقة الخضراء، والزراعة والتعليم والزراعة والعمران والرعاية الصحية في 40 دولة أفريقية. ومن المنتظر أن تصل استثمارات الاتحاد الأوروبي للطاقة في القارة الأفريقية إلى 150 مليار دولار من 2021 إلى 2027 عبر حزم استثمارات ممنوحة للقارة وفقاً لمبادرة "البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي" الداعمة للتحولات الخضراء.

مشاريع واعدة

ومن بين المشاريع الكبرى الواعدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي، مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا المعروف بـ"إلماد"، بهدف تمتين الترابط الكهربائي مع أوروبا، وذلك من خلال إنشاء رابط بحري بين تونس وإيطاليا، ما يتيح تبادل الكهرباء بين الضفتين في كلا الاتجاهين بكلفة قدّرت بنحو 1.014 مليار يورو.



وفي فبراير/شباط 2022، اعتُمِدَت حزمة استثمارية جديدة بين الاتحاد الأوروبي ونظيره الأفريقي خلال قمتهما في بروكسل، شملت مشروعات واسعة في مجال الطاقة النظيفة والنقل المستدام والبنية الرقمية، مع تركيز خاص على التحول الأخضر في أفريقيا. وقد تعهد الاتحاد الأوروبي آنذاك على العمل مع شركاء مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية من أجل توسيع نطاق الاستثمارات وضمان وصول الكهرباء والطاقة المتجددة إلى مناطق أوسع.

وفي سبتمبر/أيلول 2024، أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم 35 مليون يورو في شكل منح لدعم خطط جنوب أفريقيا الخاصة بالهيدروجين الأخضر، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة وبناء قدرات تصديرية طويلة المدى، وذلك ضمن رؤية تحويل أفريقيا إلى مركز رئيسي لإنتاج الهيدروجين وتصديره إلى أوروبا.