- وافق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على حظر استيراد الغاز والنفط من روسيا بحلول نهاية 2027، كجزء من العقوبات على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا، بهدف تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية. - يسعى الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، حيث شكلت موسكو خمس صادرات الغاز للاتحاد، مع رفع العقوبات بانتهاء الحرب. - يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي استخدام الأصول الروسية لتعويض أوكرانيا وتفتيش "أسطول الظل" الروسي، بالتعاون مع مجموعة السبع لتقليل إيرادات روسيا من النفط والغاز.

وافقت أكثرية البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء الطاقة الأوروبيين في لوكسمبورغ الاثنين، على حظر استيراد الغاز الطبيعي والنفط من روسيا بحلول نهاية العام 2027. وهو القرار الذي ينبغي إخضاعه للنقاش في البرلمان الأوروبي، اقترحته المفوضية خلال الربيع الفائت. في الوقت الذي أكدت فيه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الاثنين، أنها تتوقع أن تجري الموافقة على الحزمة 19 من العقوبات على روسيا هذا الأسبوع، حيث سيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين.

واستهدف وزراء، الطاقة الأوروبيون خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، إلى إقرار موقف مشترك بشأن وقف الاستيراد قبل وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الحظر في مفاوضات بين حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. وقد أيد أعضاء البرلمان الأوروبي الاقتراح بالفعل في تصويت خلال الأسبوع الماضي، مما يسمح لهم ببدء المفاوضات مع حكومات الدول الأعضاء.

وبموجب القرار وفقا لوكالة أسوشييتد برس، فسيتم حظر واردات النفط والغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال من روسيا بشكل دائم اعتبارا من عام 2028 على أبعد تقدير. وسيتم اعتماد الحظر بعد التفاوض عليه مع البرلمان الأوروبي بأغلبية الأصوات، مما يعني إمكانية تجاهل تصويت دول مثل المجر وسلوفاكيا، التي تستورد الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا.

يأتي ذلك فيما يشهد الاتحاد الأوروبي تحركات موازية لفرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا في جزء من حزمة العقوبات المقبلة للاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب استمرار حربها ضد أوكرانيا. ووفقا لأرقام الاتحاد الأوروبي، استحوذت موسكو في العام الماضي، على حوالي خمس إجمالي صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، مع تنامي حصة الغاز الطبيعي المسال. وفي النصف الأول من عام 2025، استورد الاتحاد غازا طبيعيا مسالا من روسيا بقيمة تقارب 4.5 مليارات يورو (5.3 مليارات دولار).

ويمكن اعتماد العقوبات بمجرد موافقة جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين على الإجراءات دون تدخل البرلمان الأوروبي، مما يسرع عملية إقرار العقوبات ودخولها حيز التطبيق. ومع ذلك، فإن العقوبات المفروضة على روسيا مؤقتة، ويجب رفعها فور انتهاء الحرب في أوكرانيا، وزوال مبررات معاقبة موسكو لدى الاتحاد الأوروبي. في المقابل فإن التوصل إلى اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بشأن حظر استيراد الغاز الطبيعي من روسيا سواء المسال أو القادم عبر خطوط الأنابيب سيضع حدا نهائيا لواردات الوقود الروسية في السوق الأوروبية.

تفتيش أسطول الظل الروسي

في السياق، يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم الاثنين، حيث سينضم وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إلى وزراء الاتحاد الأوروبي لتقديم رؤى حول الوضع في ساحة المعركة واحتياجات كييف الأكثر إلحاحا من المساعدات، ولكن من المرجح أيضا لتقديم إفادة عن مستجدات الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة. وقبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، قالت كالاس أيضا إن اللقاء المحتمل بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست "ليس شيئا لطيفا".

وسيناقش الوزراء أيضا، مقترحات الاتحاد الأوروبي لاستخدام مليارات من اليورو من الأصول الروسية لتمويل قرض تعويضات لأوكرانيا، وحزمة العقوبات الـ 19 على روسيا، بما في ذلك حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال.

وأظهرت وثيقة للدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي نشرتها وكالة رويترز أمس الأحد، أن الدائرة تحث الدول الأعضاء على دعم إصدار إعلان بحري سيسمح لدول التكتل بالمشاركة في ترتيب عمليات تفتيش "لأسطول الظل" الروسي من ناقلات النفط. وتشكل زيادة حقوق التفتيش أحدث اقتراح من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى الحد من إيرادات روسيا من النفط والغاز التي تستخدمها لتمويل الحرب على أوكرانيا.

وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول، اتفقت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى على العمل المشترك لتحقيق هذا الهدف واستهداف دول تساعد روسيا على الالتفاف على العقوبات ودول زادت من واردات النفط الروسي. وقالت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية إن التقديرات تشير إلى أن أسطول الظل يتراوح قوامه بين 600 و1400 سفينة، وفرضت بروكسل عقوبات على أكثر من 400 سفينة بالإضافة إلى كيانات تمكن الأسطول من العمل.

وبمجرد تبني الاتحاد الأوروبي للحزمة التاسعة عشرة من العقوبات، وهو ما سيتم على الأرجح خلال أيام، سيرتفع هذا الرقم إلى حوالي 560 سفينة وسيقدم موعد الحظر على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي لمدة عام إلى الأول من يناير /كانون الثاني 2027. وقالت الدائرة إن التكتل سيستهدف أيضا خدمات إعادة تزويد الناقلات بالوقود.

