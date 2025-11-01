الاتحاد الأوروبي يواصل التعاون مع الصين بشأن ضوابط التصدير

أكد مفوض التجارة في المفوضية الأوروبية، ماروش شيفوفيتش، اليوم السبت أن الاتحاد الأوروبي والصين سيواصلان العمل بشأن سياسات مراقبة الصادرات، وذلك بعد يوم من اجتماع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي والصين في بروكسل.

ونوّه شيفوفيتش في منشور له على منصة إكس بما وصفه بالمحادثات البناءة مع وزارة التجارة الخارجية الصينية على مستوى كبار المسؤولين. وقال: "لقد أكدت الصين أن تعليق ضوابط التصدير في أكتوبر/تشرين الأول ينطبق على الاتحاد الأوروبي". وأشار إلى تأكيد الجانبين "التزامهما بمواصلة التعاون لتحسين تنفيذ سياسات ضوابط التصدير".

وأجرى المسؤولون من الطرفين محادثات سعياً لتهدئة التوترات التجارية، ولا سيما بشأن توسيع الصين لضوابطها على صادرات المعادن النادرة. ووافقت بكين الآن على تعليق هذا التوسع لمدة عام. وكان من المتوقع أن يناقش الجانبان أيضاً شركة "نيكسبيريا"، الشركة الصينية لتصنيع شرائح الكمبيوتر التي سيطرت عليها الحكومة الهولندية الشهر الماضي، في صراع يهدد بتعطيل توريد أشباه الموصلات إلى شركات صناعة السيارات الأوروبية.

🇪🇺🇨🇳 Constructive talks with @MOFCOM_China at senior official level. China confirmed that the suspension of the October export controls applies to the EU. Both sides reaffirmed commitment to continue engagement on improving the implementation of export control policies. — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) November 1, 2025

تقليل الاعتماد على الصين

ويحاول الاتحاد الأوروبي على مدى سنوات تقليل اعتماده على الصين في الحصول على المعادن اللازمة لقطاع الدفاع وإنتاج السيارات الكهربائية وللانتقال إلى طاقة أنظف. وفي هذا، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم السبت الماضي لوكالة رويترز، إن الاتحاد الأوروبي يضع خطة جديدة للحد من اعتماده على المواد الخام الحيوية من الصين، وانتقدت بكين بسبب القيود الموسعة على تصدير المعادن النادرة.

وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى تسريع شراكات المواد الخام الحيوية مع دول مثل أستراليا وكندا وتشيلي وغرينلاند وكازاخستان وأوزبكستان وأوكرانيا. وأن الخطة ستشمل أيضاً جهوداً أكبر لإعادة تدوير المواد الخام المهمة في المنتجات التي تباع في أوروبا".

المخاوف تتواصل

ولا تزال تتصاعد المخاوف في أوروبا من زحف المنتجات الصينية إلى أسواقها، إذ سبق أن حذّر تقرير صادر عن مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار (مركز أبحاث وسياسيات مستقل، يتخذ من واشنطن مقراً له) في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي موجّه إلى المفوضية الأوروبية من التهديد المتزايد الذي تمثّله الصين للصناعة الأوروبية. وأوضح التقرير أن تراجع القدرة التنافسية الأوروبية لم يعد قضية اقتصادية فحسب، بل أصبح يحمل بعداً جيوسياسياً خطيراً. وأشار إلى أن ضعف مقومات الابتكار في القارة يزيد من هشاشتها أمام المنافس الاستراتيجي للغرب، الصين، لافتاً إلى أن الشركات الأوروبية الكبرى باتت متأخرة عن منافساتها الصينية في قطاعات حيوية مثل السيارات ومعدات الاتصالات، وهو ما يضعف الأمن الاقتصادي طويل الأمد لأوروبا.

وحذّر تقرير آخر أصدرته الخدمة البحثية للبرلمان الأوروبي في نشرتها الاقتصادية ربع السنوية (الربع الثالث من 2025) في 22 سبتمبر/أيلول الماضي من اتساع العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين، مشيراً إلى أن هذا العجز تفاقم بفعل الزيادة الحادة في الواردات وتراجع الصادرات الأوروبية إلى السوق الصينية. وأوضح أن هذه التطورات تأتي ضمن اتجاه أوسع لتباعد موازين التجارة الخارجية، حيث يواصل الاتحاد تحقيق فائض مع الولايات المتحدة مقابل عجز متزايد مع الصين.

تطمينات الصين

واجتمعت أورسولا فون ديرلاين مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في 24 سبتمبر/أيلول الماضي في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد لي تشيانغ خلال اللقاء أن بلاده "تأمل أن يلتزم الاتحاد الأوروبي بفتح الأسواق والتعامل بشفافية، وتعزيز التعاون الثنائي"، مضيفاً أن على الجانبين "تجنّب تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية أو استخدامها أدواتِ ضغط"، وأوضح أن الصين تعتبر التعاون مع الاتحاد الأوروبي خياراً استراتيجياً يخدم الاستقرار العالمي في ظل التوتر التجاري المتصاعد.