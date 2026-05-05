- أكد وزير التجارة الفرنسي أن الاتحاد الأوروبي يمتلك أدوات للرد على تهديدات الرئيس الأميركي ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الصناعات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الاتحاد لن يكون ساذجاً في التعامل مع هذه التهديدات. - أعلن ترامب عزمه رفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات والشاحنات من الاتحاد الأوروبي، مما أثار انتقادات من الرئيس الفرنسي ودعوات لتفعيل آلية مكافحة الإكراه الأوروبية. - يجري مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي محادثات مع الممثل التجاري الأميركي في باريس، حيث يتهم الجانب الأميركي الاتحاد بعدم تعديل رسومه الجمركية رغم الاتفاقيات المبرمة.

أكد وزير التجارة الفرنسي نيكولا فوريسييه، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يملك أدواتٍ يمكنه اللجوء إليها في حال وجّه دونالد ترامب تهديداتٍ مفرطة للصناعات الاستراتيجية، كالصلب. يأتي ذلك قبل لقاء مرتقب اليوم بين مفوض التجارة الأوروبي ماروش سيفكوفيتش مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير على هامش لقاء وزراء تجارة مجموعة السبع في باريس.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، عزمه رفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات والشاحنات من الاتحاد الأوروبي إلى 25% هذا الأسبوع، بدعوى أن الاتحاد لا يلتزم باتفاقية التجارة المبرمة العام الماضي. وتوصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين في أغسطس/آب عام 2025 إلى اتفاق إطاري مع ترامب، ينص على تحديد سقف للرسوم الجمركية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، غير أنّ الاتفاق لم يُصادق عليه حتى الآن من البرلمان الأوروبي بسبب غموض في السياسة الجمركية الأميركية.

وقال فوريسييه في المقابلة: "سنستخدم أدواتنا، ولا سيّما إذا كثرت التهديدات لاقتصادنا أو لمصالحنا الصناعية والاستراتيجية - على سبيل المثال، أتحدث عن الصلب - لذا لن نكون ساذجين بعد الآن"، وأضاف أن اتفاق يوليو/تموز الماضي، بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في طور التصديق، مؤكداً أن تهديدات ترامب الأخيرة تزيد من حالة عدم اليقين لدى الشركات والاقتصادات.

وأشار إلى أن "الأمور تسير بوتيرة طبيعية. سننفذ ما ورد في الاتفاق. إعلان الرئيس ترامب لا يُساعد في ذلك". وسيستأنف ممثلو البرلمان والمجلس الأوروبيَّين، غداً الأربعاء، المفاوضات بشأن تشريع لخفض الرسوم الجمركية للاتحاد الأوروبي على البضائع الأميركية المستوردة، إذ يرغب البرلمان الأوروبي في وضع ضمانات متعددة، كما سيلتقي الوزير الفرنسي بالممثل التجاري الأميركي، جايمسون غرير، في وقتٍ لاحق من اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات، قبل أن يستضيف نظراءه من مجموعة الدول السبع يوم الأربعاء في باريس.

الأوروبيون يدرسون الرد على ترامب

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء، إنّ على الاتحاد الأوروبي تفعيل آلية مكافحة الإكراه التي يُطلق عليها اسم "بازوكا"، إذا مضى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تهديداته بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية. وانتقد ماكرون ترامب بشدّة بسبب تلويحه بـ"تهديدات مزعزعة للاستقرار" على خلفية تعهّده رفع التعرفات من 15 إلى 25%، مؤكداً وفقاً لوكالة فرانس برس، أنّ الاتحاد الأوروبي "جهّز نفسه بآليات سيتعيّن تفعليها بعد ذلك، لأن هذا هو بالضبط الغرض منها".

كما أعلن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أنهم سيدرسون جميع الخيارات الانتقامية في حال نفّذ ترامب تهديده برفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي إلى 25%. وقال وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل إن الاتحاد الأوروبي لا يريد تصعيد الخلاف. لكنهم، إن أمكن، يفضلون الالتزام باتفاقية التجارة القائمة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ورداً على سؤال حول كيفية رد الاتحاد الأوروبي، ذكر وزير المالية الهولندي إيلكو هاينن أن التعليق على ذلك الآن لن يساعد في إتمام الاتفاق، وأضاف "هناك عمل جاد لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق". وقال وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو أمس الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بالحق في الرد على أي انتهاك للاتفاقية التجارية الموقعة مع الولايات المتحدة الصيف الماضي باستخدام جميع الوسائل المتاحة للتكتل.

بينما أكد وزير المالية الليتواني كريستوباس فايتيكوناس ضرورة استعداد أوروبا، نظراً لأن ترامب لا يزال أمامه سنوات في منصبه. وقال وفقاً لبلومبيرغ: "سيكون الضغط من كلا الجانبين مستمراً خلال هذه الإدارة. سنبقى في هذا الصراع طوال فترة ولاية الرئيس ترامب، وعلينا إيجاد تدابير مضادة لهذه الرسوم الجمركية".

من جانبه، قال رئيس مجموعة اليورو، كيرياكوس بيراكاكيس، لتلفزيون بلومبيرغ، أمس الاثنين، قبيل اجتماع وزراء المالية الأوروبيين في بروكسل، إن "الخيار الأول دائماً هو الحوار، فنحن نرغب في أن نكون شريكاً يُعتمد عليه في الاقتصاد الدولي، ونؤمن بالعلاقة عبر الأطلسي"، وأضاف: "لكن مع ذلك، إذا حدث أي انحراف عمّا اتفقنا عليه، فمن البديهي أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة". وأضاف بيراكاكيس، الذي يشغل أيضاً منصب وزير المالية اليوناني: "غني عن القول إنّ هذا النقاش الدائر حالياً غير ضروري ومؤسف للغاية".

وأضاف أنّ "آخر ما يحتاجه الاقتصاد العالمي والأوروبي في الوقت الراهن هو طبقة إضافية من عدم اليقين فوق ما يحدث في مضيق هرمز، وفي الشرق الأوسط". وأدى فرض ترامب الأخير للتعرفات الجمركية إلى تجدّد النزاع التجاري المحتدم مع كتلة اقتصادية كبرى، في الوقت الذي تُلقي فيه حرب إيران، وما نجم عنها من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة بضغوط جديدة على الاقتصاد العالمي.

لقاء أوروبي أميركي مرتقب في باريس

في السياق، يجري مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش سيفكوفيتش محادثات مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير على هامش اجتماع لوزراء مجموعة السبع في باريس اليوم الثلاثاء، وفق ما أفاد متحدث باسم الاتحاد توما رينيه، الذي أكد وفقاً لوكالة فرانس برس، أنّ المحادثات بين الجانبَين مستمرة على مستويات مختلفة.

وقبل اللقاء المرتقب، اتهم الممثل التجاري الأميركي جيميسون غريير في لقاء مع شبكة "سي أن بي سي" الاثنين، مسؤولي الاتحاد الأوروبي بأنهم لم يعدّلوا رسومهم أو قواعدهم بعد رغم الاتفاق. وقال إنّ "مشروع قانون الرسوم الجمركية في البرلمان الأوروبي. كان بطيئاً جداً"، وأشار إلى أن الخطوة شملت تعديلات "تحدّ من الاتفاق"، وأضاف أنّه "بعد بحث الأمر مع زملائنا الأوروبيين على مدى أشهر عدة، قرر الرئيس أنه إذا كان الأوروبيون لا يطبّقون الاتفاق فوراً، فلا يتعيّن علينا أيضاً تطبيقه كلّه حالياً".

ورفض الاتحاد الأوروبي الاتهام، مؤكداً أنه لا يزال ملتزماً بالاتفاق. وقال رينييه: "منذ اليوم الأول، نعمل على تنفيذ البيان المشترك، ونحن ملتزمون تماماً بالوفاء بالتزاماتنا المشتركة". ومنح البرلمان الأوروبي موافقته المشروطة على اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة، ولكن بموجب إجراءات الاتحاد الأوروبي، لا يزال يتعيّن التفاوض على نسخة نهائية مع الدول الأعضاء قبل تنفيذ النص. وقال رينييه إن الاتحاد الأوروبي أبقى واشنطن "على اطّلاع كامل طوال العملية" وسعى إلى "طمأنة الجانب الآخر من المحيط الأطلسي بأن العمل مستمر. ويجري إحراز تقدم".

اجتماع وزراء تجارة مجموعة السبع

ومن المقرّر أن يجتمع وزراء تجارة مجموعة السبع في باريس يومَي الثلاثاء والأربعاء، لمناقشة قضايا مثل المعادن الحيوية والطرود البريدية التجارية الصغيرة، ولكن من دون التطرّق مباشرة إلى أحدث تهديد أميركي بفرض رسوم جمركية إضافية على المركبات الأوروبية. ويأتي الاجتماع الثاني لوزراء التجارة في ظلّ رئاسة فرنسا للمجموعة، فيما يشهد الاقتصاد العالمي اضطراباً واسعاً يعزّزه إغلاق مضيق هرمز.

ووفقاً لما نقلته فرانس برس اليوم عن مكتب وزير التجارة الفرنسي، يُتوقّع أن تهيمن تداعيات الحرب في المنطقة على جلسة غير رسمية تُعقد الثلاثاء. وقال مكتب فوريسييه "موقفنا في الوقت الراهن هو عدم المبالغة في ردّة الفعل"، وأضاف "سنناقش الأمر على المستوى الأوروبي في الوقت المناسب، ولكن ليس ضمن إطار مجموعة السبع"، كما سيناقش الوزراء المبيعات العابرة للحدود عبر منصات التجارة الإلكترونية، التي أدّت إلى تدفّق هائل للطُّرود الصغيرة وأفلتت من الرسوم الجمركية، ما أفضى إلى منافسة عُدّت غير عادلة لتجّار التجزئة المحليين.