الاتحاد الأوروبي يقر تحويل 1.5 مليار يورو لدعم موازنة مصر

- أقرت المفوضية الأوروبية تحويل 1.5 مليار يورو لمصر كجزء من حزمة دعم الموازنة البالغة 5 مليارات يورو، مما يرفع إجمالي المبالغ المصروفة إلى 3.5 مليارات يورو، مع بقاء قسط أخير بقيمة 1.5 مليار يورو. - يهدف التمويل إلى تخفيف الضغوط المالية قصيرة الأجل على مصر، وتوفير سيولة بالعملة الأجنبية لدعم برامج التنمية والحماية الاجتماعية، بالتنسيق مع برنامج صندوق النقد الدولي. - يأتي الدعم في ظل تحديات اقتصادية تواجهها مصر، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات إقليمية، مما يزيد من احتياجات البلاد للعملات الأجنبية.

أقرت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، تحويل 1.5 مليار يورو إلى مصر، تمثل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة، ضمن برنامج الدعم المالي الكلي البالغ خمسة مليارات يورو.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان نشرته على حسابها الرسمي في منصة فيسبوك، إن القرار جاء نتيجة المتابعة والاتصالات المكثفة مع المؤسسات الأوروبية لتأمين تنفيذ حزمة الدعم، في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ويأتي تحويل القسط الجديد بعد صرف مليار يورو في يناير/كانون الثاني الماضي، فيما سبق صرف الشريحة الأولى من البرنامج بقيمة مليار يورو في نهاية 2024. وبذلك ترتفع قيمة المبالغ التي أقر الاتحاد الأوروبي صرفها لمصر ضمن البرنامج إلى 3.5 مليارات يورو، ويتبقى قسط أخير بقيمة 1.5 مليار يورو.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الشروط والإجراءات الاقتصادية التي تربط صرف الأقساط المتبقية من حزمة الدعم الأوروبي؟ كيف تساهم هذه المبالغ في تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات المصري وتوفير السيولة بالعملة الأجنبية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

7.4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد

ويشكل برنامج الخمسة مليارات يورو الجزء الأكبر من حزمة أوروبية أوسع بقيمة 7.4 مليارات يورو أُعلنت في 2024. وتشمل الحزمة خمسة مليارات يورو في صورة قروض ميسرة للدعم المالي الكلي، و1.8 مليار يورو لتمويل الاستثمارات، إلى جانب 600 مليون يورو في صورة منح، منها 200 مليون يورو مخصصة لبرامج مرتبطة بالهجرة.

ووافق البرلمان الأوروبي في 18 يونيو/حزيران 2025 على تقديم أربعة مليارات يورو ضمن المرحلة الثانية من المساعدة المالية. وأوضح أن فترة سداد القروض قد تصل إلى 35 عاماً، وأن الإفراج عن الأقساط يرتبط بتنفيذ مصر برنامجها المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي ومجموعة من الإجراءات الاقتصادية والإصلاحية المتفق عليها مع الجانب الأوروبي.

اقتصاد عربي أصول مصرية بمرمى صندوق النقد

تخفيف ضغوط التمويل والموازنة

يساعد تحويل 1.5 مليار يورو في تغطية جزء من احتياجات التمويل الخارجي لمصر وتخفيف الضغوط قصيرة الأجل على الموازنة وميزان المدفوعات. كما يوفر سيولة بالعملة الأجنبية يمكن استخدامها في إطالة آجال الدين وتوسيع الحيز المتاح للإنفاق على برامج التنمية والحماية الاجتماعية.

وعند صرف القسط السابق في 15 يناير/كانون الثاني الماضي، قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن التمويل يهدف إلى تخفيف ضغوط التمويل قصيرة الأجل وإطالة آجال استحقاق الدين وتوفير مساحة أكبر للإنفاق على التنمية البشرية. بينما أوضحت المفوضية الأوروبية أن الدعم يساعد مصر على تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، ويدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالتنسيق مع برنامج صندوق النقد الدولي.

ويأتي التمويل في وقت تواجه فيه مصر ضغوطاً ناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والاضطرابات الإقليمية وتراجع إيرادات قناة السويس بسبب اضطراب الملاحة في البحر الأحمر. وكان بدر عبد العاطي قد قدر، في 4 يوليو/تموز الماضي، خسائر قناة السويس الناجمة عن الاضطرابات الإقليمية بنحو 10.5 مليارات دولار.

وتؤدي هذه التطورات إلى زيادة احتياجات البلاد من العملات الأجنبية، خصوصاً مع استمرار استيراد الوقود والقمح والسلع الأساسية وخدمة الدين الخارجي. ويمنح التمويل الأوروبي الحكومة مورداً إضافياً لمواجهة هذه الضغوط، إلا أنه يبقى قرضاً يضاف إلى الالتزامات المالية التي يتعين سدادها على المدى الطويل.