- وافقت الدول الأوروبية على اتفاق التجارة الحرة مع تكتل ميركوسور، رغم معارضة فرنسا وغضب المزارعين، مما يتيح لرئيسة المفوضية الأوروبية توقيع الاتفاق في باراغواي. - يهدف الاتفاق إلى إزالة الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور، مما يعزز التجارة والاستثمارات، ويواجه مخاوف المزارعين الأوروبيين من المنافسة غير العادلة. - يُعتبر الاتفاق رسالة ضد السياسات الحمائية، ويعزز نظام التجارة الحرة في ظل التوترات التجارية العالمية واضطراب سلاسل التوريد.

وافقت الأغلبية المؤهلة من الدول الأوروبية، اليوم الجمعة، على اتفاق التجارة الحرة مع تكتل ميركوسور رغم غضب المزارعين ومعارضة فرنسا. وتتيح هذه الموافقة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين السفر إلى باراغواي يوم الاثنين لتوقيع هذا الاتفاق التجاري مع دول أميركا اللاتينية، وهي البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي.

وقد وُضعت خطط للموافقة على توقيع وإبرام الاتفاق خلال اجتماع لممثلي دول الاتحاد، وسط توقعات بأن يتم تمريره بالأغلبية المؤهلة المطلوبة. وتعني الأغلبية المؤهلة موافقة 15 دولة على الأقل من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، على أن تمثل هذه الدول ما لا يقل عن 65% من سكان التكتل، حتى يمكن المضي قدمًا في إقرار الاتفاق.

وكان من المفترض توقيع الاتفاق في البرازيل خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، غير أن إيطاليا عرقلت حينها قرار الاتحاد الأوروبي اللازم، مطالبةً بمزيد من التنازلات لصالح المزارعين الأوروبيين الذين يتخوفون من التعرض لمنافسة غير عادلة من قبل دول ميركوسور، حيث يعمل المزارعون هناك في ظل ظروف إنتاج مختلفة. وعقب ذلك، اقترحت المفوضية الأوروبية إجراءات أمان إضافية، يُتوقع أن تضمن تأمين الأغلبية الضرورية لإبرام الاتفاق. وتشمل الدول التي أعربت عن معارضتها بولندا وفرنسا والمجر وأيرلندا والنمسا، إلا أنها مجتمعة لا تشكل أقلية معطلة.

وقالت المفوضية الأوروبية إن منطقة التجارة الحرة الجديدة، التي تضم أكثر من 700 مليون نسمة، ستكون الأكبر من نوعها في العالم، وتهدف أيضًا إلى توجيه رسالة معارضة لسياسة التعريفات الجمركية الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتتمثل الخطة في إزالة الرسوم الجمركية والحواجز التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور إلى أقصى حد ممكن.

يأتي اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور في سياق سعي الطرفين إلى توسيع شبكات الشراكات التجارية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية، في ظل تصاعد النزعات الحمائية عالميًا واضطراب سلاسل التوريد منذ جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا. ويُعد الاتفاق ثمرة مفاوضات طويلة بدأت قبل أكثر من عقدين، وواجهت مرارًا عراقيل سياسية واقتصادية، خصوصًا من دول أوروبية تخشى تأثيره على قطاعاتها الزراعية.

اقتصاديًا، يوفّر الاتفاق للاتحاد الأوروبي وصولًا أوسع إلى أسواق أميركا الجنوبية، لا سيما في قطاعات الصناعات التحويلية، والسيارات، والآلات، والمنتجات الكيماوية، والخدمات، في مقابل فتح السوق الأوروبية أمام صادرات ميركوسور الزراعية مثل اللحوم، وفول الصويا، والسكر، والإيثانول. ويُتوقع أن يؤدي خفض الرسوم الجمركية والحواجز غير التعريفية إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، ما يعزز النمو الاقتصادي على جانبي الأطلسي.

في المقابل، يثير الاتفاق مخاوف لدى مزارعين أوروبيين من اشتداد المنافسة، نتيجة اختلاف معايير الإنتاج والتكاليف البيئية والعمالية بين الطرفين، وهو ما دفع المفوضية الأوروبية إلى اقتراح إجراءات وقائية وضمانات إضافية. وعلى المستوى الجيوسياسي، يُنظر إلى الاتفاق بوصفه رسالة سياسية واقتصادية في مواجهة السياسات الحمائية، ومحاولة لتعزيز نظام التجارة الحرة متعدد الأطراف في مرحلة تشهد تصاعد التوترات التجارية الدولية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)