الاتحاد الأوروبي يقدّم تمويلاً ثانياً لمصر بقيمة 4.66 مليارات دولار

- وقّعت مصر والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم لتمويل بقيمة أربعة مليارات يورو لدعم برنامج إصلاح اقتصادي، يشمل قروضاً ميسرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال ودعم التحول الأخضر. - تم توقيع المذكرة خلال قمة في بروكسل بحضور الرئيس المصري ورئيسة المفوضية الأوروبية، بمشاركة ممثلين من شركات أوروبية ومصرية، حيث أكد الرئيس المصري على أهمية الشراكة الاستثمارية في قطاعات استراتيجية. - تأتي الاتفاقيات ضمن الشراكة الاستراتيجية الموقعة في مارس 2024، مع إعلان الاتحاد الأوروبي عن برنامج لدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في مصر بقيمة 75 مليون يورو.

وقّعت مصر والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتمويل أوروبي جديد لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو؛ أي ما يعادل (4.66 مليارات دولار)، حسب ما ذكره بيان صادر عن المفوضية الأوروبية. وقال الاتحاد الأوروبي إنّ المفوض الاقتصادي للتكتل فالديس دومبروفسكيس ووزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط، وقعا مذكرة التفاهم لعملية المساعدة المالية الثانية لمصر، وإن التمويل يشمل قروضاً بشروط ميسرة لمصر، ويدعم أيضاً تنفيذ برنامج إصلاحي.

وتهدف هذه المساعدات إلى سد احتياجات التمويل الخارجي لمصر مع دعم تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح. كما تتضمن إصلاحات أساسية تدعم جهود مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتشمل ثلاثة محاور رئيسية هي؛ تعزيز الاستقرار والمرونة الاقتصادية الكلية، وتحسين مناخ الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم التحول الأخضر في مصر.

Honoured to be part of the 1st ever EU – Egypt Summit and to present the MoU for the 2nd Macro-Financial Assistance to Egypt worth €4 bn, with @RaniaAlMashat



🇪🇺and 🇪🇬 have a great potential to deepen economic cooperation and unlock investments. pic.twitter.com/FZ8G4bahCP — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) October 22, 2025

ومع القرض الأول البالغ مليار يورو الذي صُرف في ديسمبر/ كانون الأول 2024، تصل القيمة الإجمالية للمساعدة المالية الكلية إلى 5 مليارات يورو، وهي الجزء الأكبر من حزمة الدعم المالي والاستثماري البالغة 7.4 مليارات يورو التي يقدّمها الاتحاد الأوروبي لمصر ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

وقد جاء التوقيع على المذكرة الجديدة على هامش القمة التي عُقدت في بروكسل اليوم الأربعاء بين مصر والاتحاد الأوروبي بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين. وقال بيان للمفوضية الأوروبية إن هذه القمة تمثل محطة بارزة في مسار تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، إذ تُبنى على اتفاقية الشراكة والشراكة الاستراتيجية والشاملة.

وشارك في الحدث أكثر من 300 ممثل لشركات أوروبية، وأكثر من 100 شركة مصرية، إلى جانب 15 مؤسسة من مؤسسات التمويل الدولية وممثلين عن الهيئات الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي. وقال الرئيس المصري في كلمته أمام الحضور: "نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، في مسار التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي"، داعياً إلى "شراكة استثمارية، قائمة على المنفعة المتبادلة". وأضاف أنّ بلاده "توفر فرصاً حقيقية في قطاعات استراتيجية مثل: الصناعات الدوائية واللقاحات، وصناعة السيارات التقليدية والكهربائية، والأسمدة والبتروكيميائيات، والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، والشرائح الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، والصناعات الدفاعية، والبنية التحتية اللوجستية والنقل".

وتُعد هذه الاتفاقيات من النتائج الرئيسية للشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقعة في مارس/ آذار 2024 بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والتي من شأنها الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة رئيسية واستراتيجية، وتعزيز تنفيذ مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنّ "الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر أقوى من أي وقت مضى. رؤيتنا المشتركة للتعاون والشراكة الحقيقية بين مصر وأوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط الأوسع أصبحت واقعاً ملموساً. إن ما نحققه اليوم، من خلال أول قمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر والاتفاقيات التي نوقعها، هو دليل على الجهود الكبيرة والإخلاص لتحقيق هذا الهدف".

كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن برنامج لدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في مصر على المستوى المحلي، حيث تعهد بتقديم مساهمة قدرها 75 مليون يورو في شكل منح لدعم مبادرات رئيسية في مصر تهدف إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز النمو الشامل على المستوى المحلي. وسيعمل البرنامج على تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية عالية الجودة مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، إلى جانب تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، لا سيما لمصلحة النساء والشباب.