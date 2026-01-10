- أحرز الاتحاد الأوروبي والهند تقدماً كبيراً نحو اتفاق تجاري بعد مفاوضات مكثفة في بروكسل، حيث يسعى الاتحاد لفتح السوق الهندية لسياراته وكحولياته، بينما ترغب الهند في تسهيل بيع منتجاتها النسيجية والأدوية. - أكد المفوض الأوروبي ماروش شيفكوفيتش ووزير التجارة الهندي بيوش غويال على الإرادة السياسية القوية لتحقيق اتفاق عادل ومتوازن، مع تقليص القضايا العالقة والضغط لتحقيق الاتفاق قريباً. - تسعى الهند والاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق للتبادل الحر والأمن، مع توقعات بعقد قمة في يناير، وسط جهود لتقليل الاعتماد الاقتصادي وتنويع الشراكات الدولية.

أشار المفوض الأوروبي للتجارة والصفقات المستدامة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفكوفيتش إلى تحقيق "تقدم كبير" بعد يومين من المفاوضات المكثفة مع الهند في بروكسل، ووعد بـ"الضغط بأقصى سرعة في الأيام المقبلة". وأعلن كبار مسؤولي التجارة في الاتحاد الأوروبي والهند، أمس الجمعة، أن اتفاقاً تجارياً بين الطرفين بات قريباً، عقب يومين من المناقشات في بروكسل، وفي وقت وافقت فيه غالبية الدول الأعضاء على الاتفاق مع ميركوسور. ويُعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للهند، مع تبادل سلع بقيمة 124 مليار يورو في عام 2023، أي ما يزيد على 12% من إجمالي تجارة الهند، وفقاً للتكتل.

وتدافع بروكسل خصوصاً عن فتح السوق الهندية أمام سياراتها وكحولها، بينما تسعى نيودلهي إلى بيع منتجاتها النسيجية أو أدويتها بسهولة أكبر. وقال شيفكوفيتش إنّ "الطرفين يقتربان من اتفاق بعد ماراثون محادثات مكثف استمر يومين" في بروكسل مع وزير التجارة الهندي بيوش غويال. وكتب شيفتشوفيتش على منصة إكس: "هدفنا المشترك: اتفاق تجاري واستثماري متوازن ومفيد للطرفين لتنشيط العلاقات"، وأضاف: "لقد تحقق تقدم كبير، وتقلصت القضايا العالقة، وسنضغط بأقصى سرعة في الأيام المقبلة".

وأبدى غويال هو الآخر تفاؤلاً، وكتب: "حققنا تقدماً كبيراً وقدمنا توجيهات استراتيجية لفرقنا التفاوضية، مع إعادة تأكيد إرادتنا السياسية القوية للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وطموح".

Had a productive dialogue with EU Trade and Economic Security Commissioner, Mr. @MarosSefcovic, in Brussels.



We made good progress and provided strategic guidance to our negotiating teams & reaffirmed our strong political resolve to deliver a fair, balanced, & ambitious… https://t.co/yUSpoMdgom — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) January 9, 2026

وتتفاوض الهند والاتحاد الأوروبي منذ زمن طويل ليس فقط لإبرام اتفاق للتبادل الحر، بل أيضاً لإبرام اتفاق أمني. ومن المقرر عقد قمة في 27 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وفي ذات السياق قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، يوم الأربعاء: "في ظل تصاعد حدة العلاقات الدولية، يجب علينا تنويع اقتصادنا بشكل أكبر وتقليل الاعتماد على مصادر أخرى حتى لا نصبح عرضة للابتزاز". وأضاف: "إن اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والهند خطوة مهمة نحو مزيد من التنويع، ولهذا نعمل بكثافة في بروكسل لإبرام هذا الاتفاق قريباً"، مشيراً إلى أن شراكة الأمن والدفاع بين الاتحاد الأوروبي والهند "هي أيضاً على المسار الصحيح".

وكانت الهند، التي تروّج لعقيدة دولية تقوم على تعدد الاصطفافات، والاتحاد الأوروبي، يأملان في إنهاء اتفاق التبادل الحر التجاري قبل نهاية 2025، في سياق حرب تجارية بين القوى الكبرى، مع الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة أو الصين على عدد من شركائهما.