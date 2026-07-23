- فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على غوغل بقيمة 890 مليون يورو لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي، حيث تتعلق الغرامة الأولى بتفضيل خدماتها في نتائج البحث، والثانية بالقيود على متجر "غوغل بلاي". - رغم الغرامات، أشاد المنظمون بتقدم غوغل في الامتثال للتشريعات، مما قد يجنبها غرامات إضافية، بينما انتقدت غوغل القرار وأشارت إلى إمكانية اللجوء للقضاء. - أشارت المفوضية إلى حوار بنّاء مع غوغل وتقدم في الامتثال لقانون الأسواق الرقمية، مع استمرار المناقشات حول تطبيق التغييرات على خدمات الذكاء الاصطناعي.

فرضت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، غرامتين على شركة غوغل التابعة لمجموعة ألفابت بإجمالي 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، لخرقها قواعد الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى.

ومع ذلك، من المرجح أن تتجنب الشركة الأميركية غرامات إضافية، بعدما أشاد المنظمون الأوروبيون بالتقدم الجيد الذي أحرزته في جهودها المستمرة للامتثال للتشريع الأوروبي التاريخي. وتؤكد الغرامتان إصرار أوروبا على منع شركات التكنولوجيا العملاقة من إعاقة المنافسة، رغم الانتقادات الأميركية والتهديدات بفرض رسوم جمركية انتقامية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التغييرات المحددة التي اقترحتها غوغل لتجنب غرامات إضافية؟ كيف أثرت هذه الغرامات على علاقة الاتحاد الأوروبي بالولايات المتحدة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفرضت المفوضية الأوروبية غرامة أولى بقيمة 460 مليون يورو على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، بسبب تفضيلها خدماتها الخاصة في نتائج البحث المتعلقة بالتسوق، والفنادق، ووسائل النقل والرياضة.

أما الغرامة الثانية، البالغة 430 مليون يورو، فاستهدفت القيود التي تفرضها الشركة عبر متجر التطبيقات "غوغل بلاي"، والتي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين مجاناً إلى عروض أرخص على متاجر تطبيقات منافسة أو عبر مواقع إلكترونية أخرى.

أعمال وشركات غوغل تخسر معركة قضائية لإسقاط غرامة أوروبية بقيمة 4.7 مليارات دولار

وقالت "رويترز" إن الغرامتين، وهما الأولى والثانية اللتان تُفرضان على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، والخامسة والسادسة اللتان تتلقاهما الشركة بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، ليرتفع بذلك إجمالي قيمة الغرامات التي دفعتها إلى 10.38 مليارات يورو على مدى نحو عقدين.

وقالت مسؤولة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا للصحافيين، رداً على الانتقادات الأميركية: "من واجبنا والتزامنا ضمان الامتثال للقوانين، وأن تُحترم قوانيننا بالكامل". أما مفوضة التكنولوجيا الأوروبية هينا فيركون فقالت: "يهدف قانون الأسواق الرقمية إلى ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف. ومن خلال هذه القرارات، نريد التأكد من وجود منافسة حقيقية".

وأمام غوغل مهلة 60 يوماً للامتثال لأوامر المفوضية، بما يشمل معاملة المنافسين بشكل عادل وغير تمييزي، والسماح لمطوري التطبيقات بتوجيه المستخدمين خارج متجر "غوغل بلاي"، وانتقدت الشركة نتائج التحقيق، مشيرة إلى أنها قد تلجأ إلى القضاء للطعن في القرار.

وقال كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في غوغل، في بيان: "للامتثال لهذه القواعد، نضطر إلى إزالة مزايا البحث الفوري التي يحبها الأوروبيون، مثل الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، كما نُجبر على تفكيك إجراءات الحماية الأمنية في متجر "غوغل بلاي".

اقتصاد دولي الاتحاد الأوروبي مستعد للرد على تهديدات الرسوم الأميركية

وأضاف: "هذا ليس منافسة عادلة، بل تراجع في جودة المنتجات تفرضه مجموعة صغيرة من أصحاب الشكاوى الذين يسعون إلى مصالحهم الخاصة، بينما تتحمل الشركات والمستهلكون الأوروبيون الثمن. ينبغي أن تسهم اللوائح التنظيمية في تحسين المنتجات لا في جعلها أسوأ".

تقدم ملموس

وأشارت المفوضية الأوروبية، بصفتها الجهة المسؤولة عن إنفاذ قوانين المنافسة في الاتحاد، إلى وجود "حوار بنّاء" مع غوغل وإلى إحراز "تقدم ملموس" في الامتثال لقانون الأسواق الرقمية، ما يشير إلى أن فرض غرامات يومية بسبب عدم الامتثال بات مستبعداً.

وقالت المفوضية إن غوغل "اقترحت وبدأت اختبار تغييرات في طريقة عرض خدماتها الخاصة على محرك البحث بالنسبة للخدمات المجانية مثل التسوق والفنادق والرحلات الجوية"، ووصفت ذلك بأنه "تقدم كبير". وأضافت أن الشركة "اقترحت أيضاً وبدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض إعلانات التسوق والمحتوى المرتبط بالخدمات، مثل الرياضة"، مؤكدة أنها ستقيّم هذه التغييرات وتواصل الحوار مع الشركة.

كما أوضحت الجهة التنظيمية أن غوغل قد تطبق المبادئ الواردة في قرار الخميس على الملخصات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي، والمعروفة باسم "AI Overviews"، وكذلك على خدمة "AI Mode"، مشيرة إلى أن المناقشات ستتواصل بهذا الشأن.

وفي ما يتعلق بمتجر "غوغل بلاي"، قالت المفوضية إن التعديلات التي أجرتها غوغل على شروط توجيه المستخدمين نحو بدائل خارج المتجر تمثل "تقدماً جيداً نحو الامتثال"، وستُقيَّم في ضوء أمر وقف المخالفة الصادر مع قرار اليوم.

وأثار تشدد أوروبا تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى غضب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي هددت بالرد عبر فرض رسوم جمركية، معتبرة أن هذه الإجراءات تستهدف الشركات الأميركية، بينما زاد مشرعون أميركيون أيضاً ضغوطهم على الاتحاد الأوروبي.

(رويترز، العربي الجديد)