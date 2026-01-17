الاتحاد الأوروبي يطالب شركات الطيران بتجنب أجواء إيران شهراً كاملاً

دعت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران يوم الجمعة، شركات الطيران إلى تجنب المجال الجوي الإيراني في الوقت الحالي، مشيرة إلى "الوضع الراهن واحتمال قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري" هناك. ونصحت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران شركات الطيران أيضاً "بالتزام الحذر وتنفيذ خطط طوارئ للعمليات وتخطيط المسارات داخل المجال الجوي للدول المجاورة، وخصوصاً التي توجد لها قواعد عسكرية أميركية".

وقالت الوكالة إن التحذير المقرر أن يستمر حتى 16 فبراير/ شباط، سيظل قائماً في البداية لمدة شهر واحد. ومنذ بدء الاحتجاجات الشعبية في إيران قبل أكثر من أسبوعين، هدد الرئيس دونالد ترامب طهران بالتدخل الأميركي. وقالت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران إن قوات الدفاع الجوي الإيرانية كانت "في حالة تأهب قصوى" وسط التصعيد، مضيفة أن "هناك احتمالاً متزايداً حالياً لحدوث خطأ في التعرف إلى الهوية" داخل المجال الجوي الإيراني.

وقالت الوكالة في تحذيرها: "إن وجود وإمكانية استخدام مجموعة واسعة من الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي، إلى جانب استجابات غير متوقعة من الدولة والتفعيل المحتمل لأنظمة صواريخ أرض جو، يخلق خطراً كبيراً على الرحلات الجوية المدنية العاملة على جميع الارتفاعات ومستويات الطيران". وأظهرت بيانات مواقع تتبع الرحلات أن شركات طيران أوروبية، من بينها "ويز إير" و"لوفتهانزا" والخطوط الجوية البريطانية، تجنبت الطيران فوق إيران والعراق أمس الخميس رغم إعادة فتح المجال الجوي.

وفي يناير/ كانون الثاني 2020، أسقط صاروخ سطح-جو إيراني طائرة ركاب أوكرانية، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم 176 شخصاً. وأرجعت السلطات الإيرانية لاحقاً الحادث إلى خطأ بشري، في ظل توترات عسكرية بين إيران والولايات المتحدة. والخميس، أعلنت المنظمة العامة للطيران المدني الإيرانية، اليوم الخميس، أنّ أجواء إيران تستقبل الرحلات الجوية العابرة والقادمة والمغادرة، والمطارات تقدّم خدماتها للمسافرين.

ووفقاً لوكالة رويترز، أعادت إيران فتح مجالها الجوي بعد إغلاق استمر نحو خمس ساعات، في خطوة مفاجئة أربكت حركة الطيران الدولية، ودفعت عدداً من شركات الطيران إلى إلغاء مسارات رحلاتها أو تعديلها، وسط تصاعد القلق من احتمال وقوع عمل عسكري بين واشنطن وطهران. وأعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، الأربعاء، أنّ الطائرات التابعة لفروعها ستتجنّب المجال الجوي لكل من إيران والعراق حتى إشعار آخر، في ظلّ تهديدات أميركية بضرب إيران.

وأوضحت "لوفتهانزا"، التي تضم مجموعة واسعة من الشركات، أبرزها "إيتا إيروايز" و"سويس" و"ديسكوفر" و"يورووينغز"، في بيان، أنّ طائراتها "ستتجنّب العبور في أجواء إيران والعراق بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط". وعلى نحو منفصل، قالت شركة الطيران الإيطالية، إيتا إيروايز، التي تُعدّ مجموعة لوفتهانزا أحد المساهمين الرئيسيين فيها، إنها ستعلّق رحلاتها الليلية إلى تل أبيب حتى يوم الثلاثاء المقبل. كذلك ألغت شركات طيران، من بينها فلاي دبي والخطوط الجوية التركية، عدداً من الرحلات الجوية إلى إيران، خلال الأسبوع الماضي.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)