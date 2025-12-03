الاتحاد الأوروبي يستغني عن واردات الغاز الروسي بحلول 2027

- توصل المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بحلول عام 2027، مع حظر تدريجي على واردات الغاز الطبيعي المسال والغاز عبر الأنابيب، وتحديد سقف للعقود طويلة الأمد بدءًا من نوفمبر 2027. - تعتزم المفوضية الأوروبية استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، مع إمكانية الاقتراض من الأسواق المالية، حيث لن تسدد أوكرانيا القرض إلا إذا دفعت روسيا تعويضات عن الأضرار. - يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهند لتعزيز العلاقات الاقتصادية والدفاعية، حيث تستمر الهند في شراء النفط الروسي بأسعار مخفضة، ومن المتوقع توقيع اتفاقيات جديدة مع رئيس الوزراء الهندي مودي.

قال المجلس الأوروبي، اليوم الأربعاء، إنه توصّل إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي بشأن الاستغناء عن واردات الغاز الروسي بحلول 2027، في إطار جهود تهدف لإنهاء الاعتماد على موارد الطاقة الروسية. وستتضمن الاتفاقية حظراً تدريجياً ملزماً قانوناً على واردات الغاز الطبيعي المسال والغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا، مع فرض حظر كامل لكليهما اعتباراً من نهاية 2026 وخريف 2027 على الترتيب.

ويعد الاتفاق تسوية بين البرلمان الأوروبي الذي كان يسعى لحظر الواردات في موعد أقرب، ودول الاتحاد الأوروبي التي كان بعضها يسعى إلى كسب مزيد من الوقت. ويدخل الحظر على العقود طويلة الأمد اعتباراً من الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2027 حدّاً أقصى. وحتى أكتوبر/ تشرين الأول، بلغت حصة روسيا من واردات غاز الاتحاد الأوروبي 12% بعد أن كانت تمثل 45% قبل غزوها لأوكرانيا في 2022، مع استمرار دول منها المجر وفرنسا وبلجيكا في تلقي الغاز الروسي.

وبموجب الخطة، فإنه بالنسبة للعقود قصيرة الأجل المبرمة قبل 17 يونيو/ حزيران 2025، سيدخل حظر استيراد الغاز الروسي حيز التنفيذ ابتداء من 25 إبريل/ نيسان 2026 بالنسبة للغاز الطبيعي المسال، ومن 17 يونيو 2026 بالنسبة للغاز عبر خطوط الأنابيب. أما بالنسبة لعقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، فسيطبق الحظر اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2027، بما يتماشى مع الحزمة التاسعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي. أما عقود الغاز عبر خطوط الأنابيب طويلة الأجل فستتم تصفيتها تدريجياً ابتداء من 30 سبتمبر/ أيلول 2027، شريطة تحقيق أهداف تخزين الغاز، وبحد أقصى بحلول الأول من نوفمبر 2027.

المفوضية الأوروبية تبحث استخدام أصول روسية مجمدة لصالح أوكرانيا

في السياق، قالت أربعة مصادر لوكالة رويترز، أمس الثلاثاء، إنّ المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم مقترح قانوني هذا الأسبوع لاستخدام أصول روسية مجمدة لتمويل أوكرانيا، مع ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية الاقتراض من الأسواق المالية أو الجمع بين الخيارين. واتفق قادة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي على تلبية "الاحتياجات المالية الملحة" لأوكرانيا للعامين المقبلين، لكنهم لم يصلوا وقتها إلى حد اتخاذ قرار بشأن خطة لاستخدام 140 مليار يورو (162 مليار دولار) من الأصول السيادية الروسية المجمدة في أوروبا لإقراض كييف بسبب مخاوف أثارتها بلجيكا.

وتوجد معظم الأصول الروسية المجمدة في أوروبا في حسابات شركة يوروكلير البلجيكية للأوراق المالية. وعبّرت الحكومة البلجيكية مراراً عن مخاوفها بشأن المخاطر القانونية التي ستترتب على هذه الخطوة. وبموجب خطة المفوضية، لن تحتاج أوكرانيا إلى سداد القرض إلا إذا دفعت روسيا تعويضات عن الأضرار الناجمة عن شن الحرب عليها. ومن المتوقع أن تعتمد المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء الاقتراح الذي يتضمن خطتها المتعلقة بقرض تعويضات مرتبط بأصول روسيا المجمدة.

وقالت المصادر إن الخطة ستترك الباب مفتوحاً أمام الحصول على قرض ممول من اقتراض الاتحاد الأوروبي من الأسواق المالية، والتبديل بين الخيارين. ولم يعلق متحدث باسم المفوضية الأوروبية على مضمون المقترح، وكتب رداً على سؤال من "رويترز" أمس الثلاثاء قائلاً إن المفوضين "سيناقشون خيارات التمويل لأوكرانيا في اجتماعهم الأسبوعي... ومن المقرر أن يعتمدوا المقترحات القانونية ذات الصلة".

النفط الروسي على مائدة لقاء بوتين ومودي

في المقابل، يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهند خلال الأسبوع الحالي لحضور قمة تهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والدفاعية والطاقة بين البلدين، حيث ستختبر الزيارة أيضاً جهود نيودلهي لتحقيق التوازن في العلاقات مع موسكو وواشنطن مع استمرار الحرب في أوكرانيا. ومن المقرر أن يصل بوتين إلى نيودلهي في زيارة رسمية غداً الخميس، وأن يجري محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يستعرضا تقدم العلاقات الثنائية، ويناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك، ويوقعا اتفاقيات بين الوزارات وأخرى تجارية، وفقاً لما ذكرته الحكومتان.

وواصلت الهند شراء النفط الروسي بأسعار مخفضة، على الرغم من تحذيرات الولايات المتحدة من أن هذا يبقي جزئياً على تدفق إيرادات روسيا لتمويل حربها ضد أوكرانيا. وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية، ليرتفع إجمالي الرسوم إلى 50%، رداً على استمرار استيراد الهند للنفط الروسي. ودافعت الهند عن وارداتها باعتبارها ضرورية لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

وزار بوتين الهند آخر مرة عام 2021. وزار مودي موسكو العام الماضي، والتقى الزعيمان لفترة وجيزة في سبتمبر الماضي في الصين خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)