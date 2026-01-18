الاتحاد الأوروبي يستعد للرد على تهديد ترامب بفرض رسوم بسبب غرينلاند

- اجتمع ممثلو الاتحاد الأوروبي للرد على تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على دول أوروبية بسبب غرينلاند، مع التأكيد على استخدام أدوات دفاعية ضد الضغوط التجارية. - حذر الاتحاد الأوروبي من "دوامة خطيرة" قد تضعف العلاقات عبر الأطلسي، مشددًا على التزامه بالدفاع عن سيادته، بينما لم تسفر المحادثات بين الدنمارك وغرينلاند والولايات المتحدة عن اتفاق. - يسعى تشاك شومر لمنع الرسوم الجمركية محذرًا من تأثيرها السلبي، مع دعوات داخل الكونغرس لتفعيل الدبلوماسية بدلاً من التهديدات.

يجتمع ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، في جلسة خاصة بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بسبب غرينلاند. وقالت قبرص، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، في وقت متأخر من يوم السبت إنّ سفراء الدول استُدعوا لعقد اجتماع استثنائي بعد ظهر الأحد، للرد على أحدث الإعلانات الصادرة عن الولايات المتحدة.

ويمتلك الاتحاد الأوروبي أداة للدفاع عن نفسه ضد الضغوط التجارية، وهي لائحة تطبق في الحالات التي تحاول فيها دولة ثالثة استخدام تدابير تجارية لإجبار الاتحاد أو دولة عضو على اتخاذ قرار معين. وتسمح هذه اللائحة بفرض رسوم جمركية مضادة والعديد من الإجراءات الأخرى، على الرغم من أن هذه الأداة لا تستخدم إلا كملاذ أخير. وتؤثر الرسوم الجمركية المهدد بها في الدول التي أرسلت في الآونة الأخيرة جنوداً في مهمة استكشافية إلى الجزيرة القطبية التي تمثل محور النزاع.

وكان ترامب قد صرّح بأن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات من ثماني دول أوروبية اعتباراً من الأول من فبراير/ شباط، مستشهداً بالخلافات حول غرينلاند. وكرر ترامب مراراً رغبته في امتلاك غرينلاند لضمان الأمن في منطقة القطب الشمالي، وسط مخاوف من تهديدات الصين وروسيا. وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، إن الرسوم الجمركية ستنطبق على جميع الواردات الأميركية من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، وسترتفع إلى 25% اعتباراً من يونيو/ حزيران إذا لم يجرِ التوصل إلى اتفاق لبيع غرينلاند للولايات المتحدة.

وتعد غرينلاند، التي تتمتع بحكم ذاتي واسع، جزءاً من أراضي الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو). وصرّحت غرينلاند بأنها لا ترغب في أن تصبح جزءاً من الولايات المتحدة، بينما يقول حلفاء الناتو إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى السيطرة على الجزيرة لحماية القطب الشمالي. ولم يتضح بعد ما إذا ستجري مناقشة إجراءات مضادة محتملة في اجتماع الأحد.

دوامة الرسوم الجمركية المتبادلة

من جانبه، حذّر الاتحاد الأوروبي من "دوامة خطيرة" السبت، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على ثماني دول أوروبية "إلى حين التوصل إلى اتفاق لشراء غرينلاند". وقال عضو ألماني بارز في البرلمان الأوروبي إن التهديد الأخير لترامب يضع اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي جرى التوصل إليها العام الماضي، موضع تساؤل.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في بيان مشترك صدر بعد تلويح ترامب بفرض رسوم جمركية قد تصل نسبتها إلى 25 بالمائة، إنّ "فرض رسوم جمركية سيضعف العلاقات عبر الأطلسي، كذلك يهدد بدخول العالم في دوامة انحدارية خطيرة". وأكدا أنّ "أوروبا ستبقى موحّدة ومنسّقة وملتزمة الدفاع عن سيادتها".

وصدر هذا الموقف بعد أيام على إجراء مسؤولين دنماركيين وغرينلانديين محادثات في واشنطن بشأن سعي ترامب لضم غرينلاند، دون التوصل إلى اتفاق. وأضافت فون ديرلاين وكوستا، وفقاً لوكالة فرانس برس، أن "الاتحاد الأوروبي يبدي تضامناً كاملاً مع الدنمارك وشعب غرينلاند. يبقى الحوار أساسياً، ونحن ملتزمون البناء على العملية التي بدأت الأسبوع الماضي بين مملكة الدنمارك والولايات المتحدة".

وقال العضو الألماني في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر، زعيم "حزب الشعب الأوروبي"، وهو أكبر تكتّل في الهيئة، إن تصريحات ترامب الأخيرة تضع اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، موضع تساؤل. وجاء في منشور له على منصة إكس، أن "حزب الشعب الأوروبي يؤيد اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكن في ضوء تهديدات دونالد ترامب بشأن غرينلاند، لا يمكن التصديق عليها في هذه المرحلة".

في يوليو/ تموز توصّل الرئيس الأميركي ورئيسة المفوضية الأوروبية إلى اتفاق يقضي بتحديد نسبة الرسوم الجمركية على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة عند 15 بالمائة، لكن الطرفين يسعيان لانتزاع إعفاءات لقطاعات إضافية.

شومر يسعى لمنع فرض رسوم ترامب بسبب غرينلاند

في السياق، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، إنه سيسعى لمنع الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس دونالد ترامب بفرضها على حلفاء أوروبيين بسبب نزاع غرينلاند. وقال شومر في بيان صدر السبت: "لقد أدت رسوم دونالد ترامب المتهورة بالفعل إلى رفع الأسعار وأضرت باقتصادنا، والآن هو لا يزيد الأمور إلا سوءاً". وأضاف وفقاً لأسوشييتد برس: "من غير المعقول أنه يريد مضاعفة هذا الغباء بفرض رسوم جمركية على أقرب حلفائنا من أجل مسعاه الخيالي للاستيلاء على غرينلاند". وتابع: "سيقدم الديمقراطيون في مجلس الشيوخ تشريعاً لمنع هذه الرسوم الجمركية قبل أن تلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد الأميركي وبحلفائنا في أوروبا".

وظهرت معارضة لتهديد ترامب بالرسوم الجمركية في أماكن أخرى داخل الكونغرس أيضاً، حيث حذر الرئيسان المشاركان لمجموعة مراقبة الناتو في مجلس الشيوخ المكونة من الحزبين، السيناتور الديمقراطية جين شاهين، والسيناتور الجمهوري ثوم تيليس، من أن مثل هذا الخطاب سيفيد الخصوم مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، "اللذين يريدان رؤية حلف الناتو منقسماً". وقالا في بيان مشترك: "في وقت يشعر فيه الكثير من الأميركيين بالقلق بالفعل بشأن تكلفة المعيشة، فإن هذه الرسوم الجمركية ستزيد الأسعار على العائلات والشركات معاً"، وحثا الإدارة على "إيقاف التهديدات وتفعيل الدبلوماسية".

