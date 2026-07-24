الاتحاد الأوروبي يرفض مبررات ترامب للتوسع في الرسوم الجمركية

- كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تنتقد فرض واشنطن رسوم جمركية جديدة على السلع الأوروبية، معتبرةً أن الادعاءات بوجود ثغرات في إجراءات الرقابة الأوروبية لا أساس لها من الصحة، مشيرةً إلى أن قوانين العمل الأوروبية تتفوق على نظيرتها الأمريكية. - إدارة ترامب تفرض رسومًا جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي ضمن 60 شريكًا تجاريًا، متهمةً التكتل بالتراخي في إنفاذ حظر العمل القسري، مما أثار صدمة لدى الاتحاد الأوروبي الذي التزم باتفاقية التجارة عبر الأطلسي. - الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا للحد من قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا، مما يضع بروكسل أمام جبهتين اقتصاديتين متزامنتين مع الولايات المتحدة وروسيا.

شككت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في مبررات واشنطن لفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الأوروبية، قائلة اليوم الجمعة إن الادعاءات بوجود ثغرات في إجراءات الرقابة التي يتبعها التكتل بشأن العمل القسري لا أساس لها من الصحة. وقالت كالاس لرويترز، على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مانيلا: "لا يمكن قول ذلك عن الاتحاد الأوروبي". وأضافت: "إذا قارنّا قوانين العمل لدينا بتلك المعمول بها في الولايات المتحدة، فنحن نمنح إجازات مدفوعة الأجر، ولدينا ظروف عمل جيدة جدا لموظفينا، لذا فإن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي لتوضيح موقفه من الرسوم الجمركية الجديدة؟ كيف يؤثر التوتر التجاري الحالي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على الاتفاقيات التجارية الأخرى؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكانت إدارة ترامب قد فرضت، اليوم الجمعة، رسوما جمركية جديدة بنسبتي 10% و12.5% على سلع واردة من 60 شريكا تجاريا، بينهم الاتحاد الأوروبي، بسبب اتهامات تتعلق بالتراخي في إنفاذ حظر العمل القسري، وذلك بالتزامن مع انتهاء سريان الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة البالغة 10%. وردا على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يتوقع أن يُدرج ضمن الإجراءات الأميركية، أجابت كالاس: "من يستطيع متابعة الرسوم الجمركية التي تُفرض وتُلغى؟ لا، لم نكن نتوقع ذلك".

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وقالت كالاس إن الاتحاد الأوروبي سيسعى للحصول على توضيح من واشنطن، مضيفة أن التكتل أوفى بالتزاماته بموجب اتفاقية التجارة عبر الأطلسي التي تم التوصل إليها العام الماضي، واعتبرت الرسوم الجمركية الجديدة صدمة. وأضافت: "كان لدينا اتفاق مع أميركا، والتزمنا بهذا الاتفاق من جانبنا، ولهذا فإن عدم التزام الجانب الآخر به يمثل مفاجأة سلبية".

وفي سياق منفصل، قالت كالاس إن حزمة العقوبات الأحدث التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا تهدف إلى ممارسة مزيد من الضغط على موسكو والحد من قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا، مضيفة: "الهدف هو حرمانهم من تمويل هذه الحرب". وأشارت إلى أن العقوبات تؤثر على الاقتصاد الروسي، وزادت من صعوبة حصول موسكو على رأس المال من الخارج.

تندرج تصريحات كالاس ضمن مسار طويل من التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بدأ يتصاعد مع سياسة الرسوم الجمركية الواسعة التي تبناها الرئيس دونالد ترامب منذ توليه ولايته الحالية، سعيا لتقليص العجز التجاري الأميركي عبر فرض تعريفات "متبادلة" شملت معظم دول العالم.

الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الأوروبية أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

وبعدما ألغت المحكمة العليا الأميركية في فبراير/شباط تلك الرسوم لتجاوزها صلاحيات قانون الطوارئ الوطنية الذي استُند إليه لفرضها، لجأت الإدارة الاميركية إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وهي أداة قانونية أكثر صمودا أمام الطعون القضائية، لفرض رسوم جديدة بذريعة قصور شركائها التجاريين في مكافحة العمل القسري.

واعتبرت بروكسل أن هذا النهج يقوّض الاتفاق التجاري عبر الأطلسي الذي تم التوصل إليه العام الماضي بعد مفاوضات شاقة، في وقت يخوض فيه الاتحاد الأوروبي مسارا موازيا من التصعيد مع روسيا عبر عقوبات متتالية، ما يضع بروكسل أمام جبهتين اقتصاديتين متزامنتين: واحدة مع حليفها الأميركي التقليدي، وأخرى مع موسكو.

(رويترز، العربي الجديد)