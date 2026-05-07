- فشل الاتحاد الأوروبي في إتمام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة رغم تحذيرات ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة، حيث لم تُتخذ قرارات حاسمة خلال المحادثات الأخيرة، ومن المتوقع استمرارها في الأسابيع المقبلة. - يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطًا متزايدة من الولايات المتحدة للتصديق على الاتفاق، مع تهديدات ترامب برفع الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية، بينما تسعى المفوضية الأوروبية للرد إذا نُفذت التهديدات. - أحرزت المحادثات تقدمًا في بعض العناصر، مع التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة الجهود التشريعية، وسط تأكيدات على إبقاء واشنطن على اطلاع كامل.

فشل الاتحاد الأوروبي في وضع اللمسات النهائية على اتفاق تجاري طال انتظاره مع الولايات المتحدة خلال محادثات استمرت طوال الليل، رغم تحذيرات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه سيفرض قريباً رسوماً جمركية جديدة. واجتمع مفاوضون من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي، مساء الأربعاء، لمناقشة تعديلات محتملة على الاتفاق عبر الأطلسي، الذي جرى التوصل إليه مبدئياً في يوليو/ تموز الماضي، لكنهم لم يتخذوا أي قرارات حاسمة، وفقاً لقبرص التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد. ومن المقرر أن تستمر المحادثات خلال الأسابيع المقبلة.

ويتعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة للتصديق على الاتفاق التجاري. وكان ترامب قد هدد، الأسبوع الماضي، برفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات الأوروبية إلى 25% من 15%، متهماً الاتحاد الأوروبي بعدم التحرّك بالسرعة الكافية لاعتماد الاتفاق. وبموجب الاتفاق الأصلي، وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء الرسوم على السلع الصناعية الأميركية مقابل سقف جمركي يبلغ 15% على معظم منتجات الاتحاد، بما في ذلك السيارات. ونفذت الولايات المتحدة جزئياً تعهداتها بينما كان الاتحاد الأوروبي يستكمل إجراءاته التشريعية.

وقال السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي، أندرو بوزدر، أمس الأربعاء، إنّ على الاتحاد أن يتوقع فرض رسوم جمركية أعلى على السيارات "في وقت قريب نسبياً" إذا لم يحقق تقدماً ملموساً هذا الأسبوع. أما رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، فقد قالت، في وقت سابق هذا الأسبوع، إنّ الاتحاد الأوروبي بات في المراحل النهائية لتنفيذ التزاماته الجمركية، مضيفة أن "التزام الولايات المتحدة بتعهداتها لا يزال معلقاً". وكانت المفوضية، التي تتولى شؤون التجارة في التكتل، قد قالت إنها سترد إذا نفذت الولايات المتحدة تهديدات ترامب الجمركية.

من جانبه، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة إلى أرمينيا، في وقت سابق هذا الأسبوع، من أنّ "كل الخيارات مطروحة على الطاولة. وإذا تعرّض أي بلد لرسوم جمركية، فإن الاتحاد الأوروبي جهّز نفسه بأدوات يجب تفعيلها عندها، لأن هذا هو الغرض منها". وأضاف ماكرون أنه يأمل أن "يسود المنطق مجدداً في أقرب وقت ممكن".

وقالت الرئاسة القبرصية للاتحاد إنه تم إحراز "تقدم في عدد من العناصر"، مضيفة أنها تسعى للحفاظ على "الزخم الإيجابي" خلال جولة جديدة من المحادثات مع أعضاء البرلمان الأوروبي المقررة في 19 مايو/ أيار الحالي. وقال وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، مايكل داميانوس: "نحن ملتزمون بالكامل بمواصلة انخراطنا البنّاء مع البرلمان الأوروبي بهدف إنهاء العمل التشريعي في أسرع وقت ممكن".

من جهته، قال كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي، بيرند لانغه، إن المحادثات شهدت "تقدماً جيداً"، لكن "لا يزال هناك بعض الطريق أمامنا". وتعهد الاتحاد الأوروبي بأنه "ملتزم بالكامل بتنفيذ التزاماتنا المشتركة"، وأنه أبقى واشنطن "على اطلاع كامل طوال العملية".