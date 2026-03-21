الاتحاد الأوروبي يخفض هدف تخزين الغاز إلى 80%

طلبت المفوضية الأوروبية من دول الاتحاد الأوروبي خفض أهداف تخزين الغاز الطبيعي، والبدء بإعادة ملء الاحتياطيات تدريجياً، للحد من الطلب، وذلك بعد أن أدت الحرب في المنطقة إلى تعطيل الإمدادات الرئيسية وارتفاع أسعار الطاقة. وأشارت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم السبت، إلى أن مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورغنسن، وجّه الدول الأعضاء إلى خفض هدف ملء مرافق تخزين الغاز لديها إلى 80% من سعتها، أي أقل بعشر نقاط مئوية من الأهداف الرسمية للاتحاد الأوروبي، "في أقرب وقت ممكن من موسم التعبئة لتوفير اليقين والطمأنينة للمشاركين في السوق".

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الحرب في المنطقة، التي أعادت إلى الواجهة هشاشة منظومة الطاقة الأوروبية، خصوصاً بعد أي اضطرابات في ممرات الشحن الحيوية مثل مضيق هرمز والبحر الأحمر، حيث تمر نسبة معتبرة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال نحو أوروبا. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الغاز الفوري في الأسواق الأوروبية خلال الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف من نقص الإمدادات خلال الشتاء المقبل.

وتعكس هذه التوصية تحوّلاً في استراتيجية الاتحاد الأوروبي، الذي كان قد فرض في أعقاب أزمة الطاقة المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية أهدافاً صارمة لملء المخزونات وصلت إلى 90%، بهدف ضمان أمن الإمدادات. غير أن الظروف الحالية، بما فيها ارتفاع الأسعار وتذبذب الإمدادات، دفعت بروكسل إلى تبني مقاربة أكثر مرونة لتفادي الضغط على السوق واحتواء التكاليف المرتفعة التي تتحملها الدول والشركات.

ويرى خبراء الطاقة أن خفض أهداف التخزين قد يساهم في تقليل الطلب الفوري على الغاز خلال موسم الصيف، ما يساعد على تهدئة الأسعار نسبياً، لكنه في المقابل قد يزيد من المخاطر في حال استمرار التوترات أو حدوث موجات برد قاسية. كذلك فإن المنافسة العالمية على الغاز الطبيعي المسال، خصوصاً من قبل دول آسيا، تضيف عامل ضغط إضافي على أوروبا التي أصبحت تعتمد بشكل أكبر على الواردات بدل الإمدادات الروسية التي تراجعت كثيراً منذ 2022.