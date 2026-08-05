- حصل الاتحاد الأوروبي على 1.4 مليار يورو إضافية من أرباح الأصول الروسية المجمدة، ليصل الإجمالي إلى 8 مليارات يورو، لدعم أوكرانيا في مقاومتها للحرب الروسية. - الأصول الروسية جُمِّدت بموجب عقوبات فرضت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، وتُستخدم عائداتها لدعم أوكرانيا عبر آليات الدعم القائمة. - رغم الجدل القانوني حول ملكية الفوائد، يواصل الاتحاد الأوروبي توجيه العائدات لدعم أوكرانيا عسكرياً واقتصادياً، في ظل استمرار الحرب الروسية.

حصل الاتحاد الأوروبي على مبلغ إضافي تُقدَّر قيمته بـ1.4 مليار يورو (1.62 مليار دولار) في صورة أرباح غير متوقعة من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لدى التكتل، ليرتفع بذلك إجمالي هذه الأرباح إلى 8 مليارات يورو.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن "على روسيا أن تدفع ثمن الدمار الذي سبَّبته، ونحن نستخدم عائدات الأصول الروسية المجمدة للتأكد من أنها تفعل ذلك". وأضافت: "سنقدّم مبلغاً إضافياً تُقدَّر قيمته بـ1.4 مليار يورو لأوكرانيا، وهذا سيدعم مقاومتها المستمرة للحرب الروسية غير الشرعية".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآلية التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي لتوجيه عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا؟ كيف ترى موسكو الأموال الناتجة عن فوائد الأصول الروسية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

يُذكر أن الأصول الروسية الموجودة لدى الاتحاد الأوروبي جُمِّدت بموجب عقوبات فُرضت إثر الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا عام 2022. وقالت المفوضية في بيان صحافي: "بينما لا تزال الأصول نفسها مجمدة، لا تخص الفائدة على الأرصدة النقدية روسيا". وأضافت أن الأموال ستُقدَّم إلى أوكرانيا عبر آليات الدعم القائمة.

منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، فرض الاتحاد الأوروبي والدول الحليفة سلسلة من العقوبات الاقتصادية على روسيا، شملت تجميد مئات المليارات من اليوروات المملوكة للبنك المركزي الروسي والمودعة لدى مؤسسات مالية أوروبية، أبرزها مؤسسة "يوروكلير" البلجيكية للتسوية المالية.

اقتصاد دولي قمة أوروبية لحسم تمويل أوكرانيا بالأصول الروسية المجمدة

ورغم أن هذه الأصول لا تزال مجمدة ولم تُصادَر بشكل كامل حتى الآن، أصبحت الفوائد والعائدات الناتجة عن استثمارها محل جدل قانوني وسياسي واسع، إذ يرى الاتحاد الأوروبي أنها أرباح غير متوقعة لا تعود ملكيتها لروسيا، بينما تعتبرها موسكو أموالاً مسروقة.

وفي إطار سعيه لتعزيز الدعم المالي لأوكرانيا من دون المساس مباشرة بأصل الأموال المجمدة، اعتمد الاتحاد الأوروبي آلية لتوجيه هذه العائدات إلى كييف عبر برامج دعم قائمة، بما يشمل المساعدات العسكرية والاقتصادية. وتأتي الدفعة الجديدة البالغة 1.4 مليار يورو استمراراً لهذا النهج، ليصل إجمالي ما تم تحويله من هذه العائدات إلى 8 مليارات يورو، في وقت تواصل فيه أوكرانيا مقاومتها العسكرية ضد الغزو الروسي الذي دخل عامه الرابع.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)