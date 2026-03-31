الاتحاد الأوروبي يحذّر من "اضطراب طويل الأمد" في أسواق الطاقة

- دعا مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي الحكومات للاستعداد لاضطراب طويل الأمد في أسواق الطاقة بسبب حرب إيران، مشيرًا إلى أن التأثير الفوري على إمدادات الطاقة لا يزال تحت السيطرة، لكن الاعتماد على الشرق الأوسط يمثل مصدر قلق. - تشهد أسواق الطاقة العالمية عدم استقرار منذ 2022 بسبب عوامل جيوسياسية واقتصادية، مثل الحرب في أوكرانيا، مما يزيد من علاوة المخاطر في أسعار النفط، خاصة مع أهمية مضيق هرمز. - رغم تقليص الاعتماد على الغاز الروسي، يظل الاتحاد الأوروبي عرضة لتقلبات السوق، مما يهدد أمن الطاقة ويزيد من التضخم وتكاليف الإنتاج، ويضع تحديات أمام السياسات الاقتصادية.

قال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي لوزراء الدول الأعضاء، قبيل اجتماع طارئ عُقد اليوم الثلاثاء، إن على حكومات التكتل الاستعداد لـ"اضطراب طويل الأمد" في أسواق الطاقة نتيجة حرب إيران.

وفي رسالة موجهة إلى الوزراء، اطلعت عليها رويترز، أوضح المفوض دان يورجنسن أنه رغم أن تداعيات الأزمة على إمدادات الطاقة في أوروبا لا تزال تحت السيطرة في الوقت الحالي، فإن المفوضية تشجع الحكومات على "اتخاذ الاستعدادات اللازمة في الوقت المناسب تحسباً لحدوث اضطراب طويل الأمد".

وأشار يورجنسن إلى أن التأثير الفوري على أمن إمدادات الطاقة في التكتل لا يزال تحت السيطرة. وأضاف أن اعتماد الاتحاد الأوروبي على الشرق الأوسط في المنتجات البترولية المكررة يمثل مصدر قلق على المدى القصير.

وتشهد أسواق الطاقة العالمية حالة من عدم الاستقرار المستمر منذ عام 2022، نتيجة تداخل عوامل جيوسياسية واقتصادية، أبرزها الحرب في أوكرانيا والتوترات المتصاعدة في المنطقة. ويؤدي أي تصعيد مرتبط بإيران إلى رفع علاوة المخاطر في أسعار النفط، نظراً لأهمية المنطقة في إمدادات الطاقة العالمية، لا سيما عبر ممرات حيوية مثل مضيق هرمز، حتى في حال عدم حدوث انقطاع فعلي في الإمدادات.

وعلى الرغم من نجاح الاتحاد الأوروبي في تقليص اعتماده على الغاز الروسي خلال السنوات الماضية، فإنه بات أكثر عرضة لتقلبات السوق العالمية، خاصة مع زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال واستمرار الحاجة إلى المنتجات البترولية المكررة من الشرق الأوسط. ويجعل هذا الواقع أمن الطاقة في أوروبا أكثر هشاشة، إذ إن أي اضطراب في المنطقة ينعكس سريعاً على الأسعار وتكاليف الإمدادات.

وتحمل هذه التطورات تداعيات اقتصادية مباشرة، إذ يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، ما يضغط على الشركات ويحد من القدرة الشرائية للأسر. كما يضع صانعي السياسات أمام تحديات إضافية، سواء في ما يتعلق بكبح التضخم أو دعم النمو الاقتصادي، في ظل مخاوف من دخول الاقتصاد الأوروبي مرحلة تباطؤ جديدة إذا استمرت هذه الضغوط.

(رويترز، العربي الجديد)