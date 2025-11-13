الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض رسوم على الواردات الرخيصة

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء الحد الأدنى البالغ 150 يورو، الذي يعفي من فرض الرسوم الجمركية على الشحنات الواردة إلى التكتل إذا كانت قيمتها أقل منه، وذلك في إطار حملة متصاعدة تستهدف الواردات الصينية منخفضة الكلفة. وفي رسالة موجهة إلى وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي، اقترح المفوض التجاري ماروش شفتشوفيتش إلغاء هذا الحد في الربع الأول من عام 2026، أي قبل عامين من الموعد المحدد سابقاً، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وكتب شفتشوفيتش أن هذه الخطوة ستُظهر جدية الاتحاد الأوروبي في حماية القدرة التنافسية لشركاته داخل التكتل الذي يضم 27 دولة. ومع تدفّق نحو 4.6 مليارات شحنة صغيرة سنوياً إلى دول الاتحاد، معظمها من الصين، تواجه المفوضية الأوروبية ضغوطاً متزايدة من الشركات الأوروبية لاتخاذ إجراءات أسرع لوقف هذا السيل من الواردات منخفضة الثمن.

وقال في رسالته: "في الوضع الحالي، لن يتم إلغاء الحد الأدنى فعلياً قبل منتصف عام 2028. هذا الإطار الزمني لا يتماشى مع الضرورة الملحّة للوضع، ولا يخدم مصالحنا المشتركة". وأضاف: "إذا تحلّينا بالعزم السياسي والواقعية المطلوبة، يمكننا التوصل إلى حل عملي في الربع الأول من عام 2026". ومن المتوقع أن يناقش وزراء المالية الأوروبيون المقترح اليوم الخميس. وقبيل الاجتماع، قال وزير المالية الهولندي إيلكو هاينن إن الوقت قد حان "لكبح جماح" الشحنات الصينية الرخيصة التي تغرق السوق الأوروبية.

تزداد المخاوف الأوروبية من فقدان الصناعات المحلية قدرتها على المنافسة أمام السلع الصينية ذات الأسعار شديدة الانخفاض، والتي تتدفق عبر منصّات التجارة الإلكترونية بكميات هائلة تفوق قدرة الرقابة الجمركية على المتابعة. وتشير التقديرات إلى أن النظام الحالي يمنح الشركات الصينية ميزة غير عادلة، إذ يسمح لها بإرسال شحنات منخفضة القيمة دون رسوم، ما يؤدي إلى اختلال توازن السوق، ويزيد الضغوط على الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة التي تعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والعمالة مقارنة بنظيراتها في آسيا.

كما يخشى الاتحاد الأوروبي من أن يشجّع الإعفاء الجمركي الحالي على تجزئة الشحنات بحيث تُقسّم الشركات شحناتها الكبيرة إلى طرود صغيرة للالتفاف على القواعد، ما يفوّت على الحكومات الأوروبية مليارات اليوروهات من الإيرادات الجمركية سنوياً. ومن زاوية جيو اقتصادية، يندرج القرار ضمن سياسة أوروبية أوسع لتعزيز ما يسمى بالقدرة الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الصين في سلاسل التوريد، خاصة بعد توترات السنوات الأخيرة وتنامي القلق من استخدام بكين نفوذها التجاري ورقة ضغط سياسية.

ويمثل التوجّه نحو إلغاء حد الـ150 يورو نقطة تحوّل في سياسة التجارة الأوروبية، ويعكس إدراكاً متزايداً بأن المنافسة مع الصين لم تعد تقتصر على قطاع أو سوق محددة، بل باتت تمسّ الاقتصاد الأوروبي بأكمله. وإذا ما تمّ اعتماد القرار في عام 2026، فإن المستهلكين قد يواجهون ارتفاعاً في أسعار المنتجات الرخيصة، فيما قد تستعيد الشركات المحلية جزءاً من قدرتها التنافسية. وبين اعتبارات حماية الأسواق ومخاوف ارتفاع الأسعار، يقف الاتحاد الأوروبي أمام معادلة دقيقة سيتحدد على أساسها شكل العلاقة التجارية مع الصين في السنوات المقبلة.

(رويترز، العربي الجديد)