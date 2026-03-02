- ارتفعت أسعار النفط بنسبة 9% بسبب تعطل الملاحة في مضيق هرمز نتيجة الهجمات الإيرانية، مما أدى إلى زيادة سعر النفط إلى 78.28 دولاراً. يمر عبر المضيق 20% من الاستهلاك العالمي للنفط، مما يثير مخاوف بشأن الإمدادات. - شهدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعاً بأكثر من 20% بسبب مخاوف تعطل الإمدادات من الخليج، خاصة من قطر، مع توقعات بتضاعف الأسعار إذا توقف الشحن عبر المضيق. - تأثرت الأسواق الأوروبية بارتفاع أسهم شركات الطاقة وتراجع أسهم قطاع السفر، بينما ارتفعت أسهم شركات الدفاع مع توقعات بزيادة الإنفاق الدفاعي.

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، إنها لا تتوقع أن يكون لتفاقم الصراع في المنطقة أي تأثير فوري على أمن إمدادات النفط للاتحاد الأوروبي. وارتفعت أسعار النفط 9% اليوم الاثنين بعد تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز بسبب الهجمات الإيرانية التي أعقبت الضربات الإسرائيلية الأميركية التي أودت بحياة المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وقفزت أسعار النفط إلى 78.28 دولاراً بعد أن سجلت في وقت سابق من اليوم 82.37 دولاراً بسبب تطورات الحرب في المنطقة، إذ يمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من الاستهلاك العالمي اليومي للنفط، أي ما يقارب 20 مليون برميل، معظمها من السعودية والإمارات والعراق والكويت وإيران. ولم تقتصر القفزات على النفط، إذ ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بأكثر من 20% مع بداية الأسبوع الجاري. وأضافت المفوضية في رسالة إلكترونية إلى حكومات التكتل وفقاً لوكالة رويترز، "في هذه المرحلة، لا نتوقع أن يكون هناك تأثير فوري على أمن إمدادات النفط".

وأظهرت الرسالة أن المفوضية طلبت من حكومات التكتل مشاركة تقييماتها الخاصة لأمن إمدادات النفط اليوم. وأشارت الرسالة إلى أن بروكسل تدرس أيضاً عقد اجتماع افتراضي لمجموعة تنسيق النفط في الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وتسهل هذه المجموعة التنسيق بين ممثلي حكومات دول الاتحاد في حالة حدوث مشاكل في إمدادات النفط. ويتوقع المحللون أن تظل أسعار النفط مرتفعة خلال الأيام المقبلة إذ يقيّمون تأثير الصراع في المنطقة على الإمدادات، خاصة التدفقات عبر مضيق هرمز. ولم يرد متحدث باسم المفوضية بعد على طلب التعليق.

وفي خطوة تعكس مخاوف تعطل تسليمات النفط وسلاسل الإمداد، قال بيان صادر عن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إن الصراع "يجب ألّا يؤدي إلى تصعيد قد يهدّد الشرق الأوسط وأوروبا وما خلفهما بعواقب غير متوقعة تشمل المجال الاقتصادي"، وأضاف البيان "يجب عدم تعطيل الممرات المائية الحيوية مثل مضيق هرمز".

وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أمس الأحد، إنّ مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر والخليج والمحيط الهندي ستُعزز بسفن إضافية. وأضافت في بيان بعد مؤتمر عبر الاتصال المرئي مع وزراء خارجية الدول الأوروبية "تشهد مهمتنا البحرية ارتفاعاً كبيراً في طلبات الحماية، وسنعزّزها بسفن إضافية لدعم الأمن البحري في المنطقة"، مشيرة إلى أنها تعتزم أيضاً عقد اجتماع مع دول الخليج.

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 20%، اليوم الاثنين، إثر المخاوف من إمكانية تسبب الحرب في قطع الإمدادات من منطقة الخليج، ولا سيّما قطر. وسط توقعات بمزيد من ارتفاع الأسعار في حال استمرار الحرب. وأفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء، اليوم الاثنين، بأن العقود الآجلة القياسية قفزت بنسبة تصل إلى 25%، لتسجل بذلك أكبر زيادة منذ أغسطس/آب 2023. وارتفعت أسعار عقد "تي تي إف" للغاز الطبيعي، الذي يعد مرجعياً في أوروبا، إلى 38,885 يورو. وتوقعت مجموعة غولدمان ساكس أمس الاحد، أن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أكثر من الضعف في حال توقف الشحن عبر مضيق هرمز لمدة شهر.

وفي أسواق الأسهم الأوروبية، قفزت أسهم شركات الطاقة الكبرى الأوروبية شل وبي.بي وتوتال إنرجيز بأكثر من 5% لكل منها، مستفيدة من صعود النفط بنحو 13% بعد تعطل الشحن في مضيق هرمز الحيوي بسبب الرد الإيراني على الهجمات الأميركية والإسرائيلية. وصعد مؤشر الطاقة 3.5%. وسجلت أسهم قطاع السفر والترفيه، التي تشمل شركات الطيران والفنادق، أكبر انخفاض، إذ تراجعت 4.4%، مع انخفاض سهم لوفتهانزا 11% بعد أن مددت شركة الطيران الألمانية تعليق رحلاتها بسبب الوضع في الشرق الأوسط.

وتراجع مؤشر البنوك 3.6%، بينما خسر مؤشر شركات التأمين نحو2%. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت أسهم شركات الدفاع مثل بي.إيه.إي سيستمز وراينميتال وساب وليوناردو بنسب تتراوح بين 5 و8%. وزاد مؤشر شركات الدفاع 0.4% مع تصاعد الصراع الذي عزز التوقعات بزيادة الإنفاق الدفاعي الأميركي.

(رويترز، العربي الجديد)