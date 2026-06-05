الاتحاد الأوروبي: لا نقص في وقود الطائرات رغم تداعيات حرب إيران

- لا توجد مؤشرات على نقص وقود الطائرات في أوروبا رغم اضطرابات مضيق هرمز، لكن ارتفاع الأسعار يدفع شركات الطيران لإلغاء المسارات غير المربحة، مع توقعات بزيادة أسعار التذاكر لاحقاً. - الاتحاد الأوروبي يعتمد على تنويع مصادر الوقود، حيث تغطي الإمدادات الأمريكية والنيجيرية الفجوة الناتجة عن انخفاض واردات الشرق الأوسط، مما يساهم في استقرار السوق. - استمرار الحرب في الشرق الأوسط يهدد بزيادة تعقيدات الإمدادات، مما يجعل إنهاء الصراع وفتح مضيق هرمز أمراً ضرورياً لاستقرار أسواق الطاقة.

قال مفوض شؤون النقل في الاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس، لوكالة رويترز، إنه لا مؤشرات على حدوث نقص في وقود الطائرات في أوروبا خلال الأشهر المقبلة رغم الصدمة التي أصابت قطاع الطاقة جراء حرب إيران، لكنه أضاف أن ارتفاع الأسعار يدفع شركات الطيران إلى إلغاء المسارات التي لا تدر أرباحا كافية.

ولا يزال مضيق هرمز في حكم المغلق بعد أكثر من ثلاثة أشهر على بدء الحرب، مما أدى إلى انخفاض إمدادات النفط بنحو 14 مليون برميل يومياً، أو حوالي 14% من الطلب العالمي. ونجح الاتحاد الأوروبي حتى الآن في التغلب على هذه الأزمة، إذ يمثل الشرق الأوسط حوالي 20% من واردات وقود الطائرات، وسدت الإمدادات الأميركية والنيجيرية الفجوة إلى حد بعيد.

إلغاء بعض المسارات واحتمالية رفع أسعار التذاكر

وقال تزيتزيكوستاس في مقابلة: "لا يوجد حاليا نقص في وقود الطائرات في أوروبا، ولا توجد لدينا أي مؤشرات على أننا سنواجه نقصا في الفترة المقبلة"، مضيفاً أن المطارات الإقليمية هي الأكثر عرضة للخطر. ويتمثل مصدر القلق الرئيسي في الارتفاع الكبير في الأسعار، إذ يشير الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إلى أن وقود الطائرات يشكل ما بين 25% و30% من تكاليف تشغيل شركات الطيران. وأوضح تزيتزيكوستاس: "لهذا نرى بعض شركات الطيران تختار إلغاء بعض المسارات التي لم تعد مجدية اقتصاديا".

سياحة وسفر الحرب في المنطقة تشل الطيران وتهدد السفر العالمي

وقد لا يشعر المسافرون بكامل التأثير في صورة ارتفاع أسعار التذاكر إلا في وقت لاحق من هذا العام أو العام المقبل، مع انتهاء عقود التحوط لدى شركات الطيران، لكن تزيتزيكوستاس أشار إلى أن الوضع "يختلف كثيرا من شركة إلى أخرى". ويتوقع محللون أن يبلغ متوسط أسعار النفط نحو 90 دولارا للبرميل هذا العام، بزيادة 40% مقارنة بشهر فبراير/شباط. وبالنظر إلى نهاية العام، قال تزيتزيكوستاس إن الوضع سيكون صعباً للغاية إذا استمرت اضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط.

وأضاف: "من الضروري أن تتوقف الحرب ويعاد فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، ويجب أن نضع في الاعتبار دائماً أن أوروبا مستعدة، وعندنا مخزونات طوارئ لدى الدول الأعضاء"، مشيراً إلى أن المفوضية ستنسق أي عمليات سحب من هذه المخزونات، ولا حاجة حاليا لمناقشة إعادة توزيعها. وتابع: "في الوقت الراهن، هناك قدر من الاستقرار".

منذ اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل وما تبعها من اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة النفط والغاز في العالم، تواجه أسواق الطاقة العالمية ضغوطاً متزايدة. وفي هذا السياق، سعت الدول الأوروبية إلى تنويع مصادر التوريد وتعزيز مخزوناتها الاستراتيجية للحد من تداعيات أي نقص محتمل في الوقود، بما في ذلك وقود الطائرات الذي يُعد عنصراً أساسياً في قطاع النقل الجوي.

ومع ارتفاع تكاليف الوقود واحتمال انعكاسها على أسعار التذاكر وخطط التشغيل لدى شركات الطيران، تترقب الأسواق أي تطورات قد تؤدي إلى استعادة تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز أو إطالة أمد الاضطرابات الحالية، بما يحمله ذلك من تداعيات على الاقتصاد العالمي وحركة السفر الدولية.

(رويترز، العربي الجديد)